Chi deve pagare il bollo auto può avere uno sconto fino al 15% con questo trucco semplice.

La maggior parte degli automobilisti ha il bollo auto in scadenza al 31 dicembre 2025, c’è tempo fino al 31 gennaio per pagare senza interessi e sanzioni, ma molti non sanno che c’è un semplice trucco che può portare a risparmiare fino al 15% del costo del bollo.

Ecco come pagare il bollo auto con lo sconto.

Domiciliazione bollo auto in Campania, con questo trucco si risparmia il 10%

A fare da apripista è stata la regione Campania che ha dovuto far fronte all’emergenza evasione fiscale, quindi, ha escogitato un trucco per invogliare gli automobilisti a pagare senza ritardo il bollo auto. La domiciliazione bancaria del bollo auto in Campania è stata adottata con la Legge regionale 27 del 30 dicembre 2019, articolo 1 comma 47.

Con la domiciliazione il bollo auto viene addebitato direttamente in conto corrente nel giorno della scadenza e si ottiene uno sconto del 10% sul prezzo finale automatico, inoltre la commissione, generalmente più alta, viene ridotta a un euro. Il risparmio può essere davvero notevole. Occorre ricordare che per un veicolo anche di piccola cilindrata si pagano almeno 130 euro, il risparmio è di 13 euro, ma aumentando i kW il risparmio può davvero essere notevole. Il risparmio rappresenta circa il costo riferito a un mese.

Come effettuare la domiciliazione del bollo auto in Campania

Con decreto dirigenziale 27 aprile 2023 la Regione ha previsto come unica modalità di adesione alla domiciliazione bancaria la sottoscrizione del mandato tramite accesso all’area riservata del nuovo Portale delle Entrate a cui si accede con CIE, SPID o CNS.

Nell’effettuare la domiciliazione si deve prestare attenzione: il conto corrente presso il quale viene attivata la domiciliazione deve essere intestato al titolare dell’auto/veicolo per il quale si vuole attivare la domiciliazione. Affinché si possa ottenere lo sconto, la domiciliazione deve essere attivata entro la fine del mese precedente rispetto a quello di scadenza, ad esempio entro il 31 dicembre per un bollo auto in scadenza al 31 gennaio 2026 e da pagare entro la fine di febbraio 2026. Si deve quindi agire in anticipo.

Il trucco per risparmiare fino al 15% sul bollo auto

Sulla scia della regione Campania, altre regioni hanno adottato provvedimenti simili. Ad esempio la regione Lombardia permette di avere uno sconto del 15%. Chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito ha diritto a una riduzione pari al 15% dell’importo dovuto.

Lo sconto è riconosciuto automaticamente anche per gli anni successivi, salvo revoca. La commissione per l’addebito è inoltre ridotta ad 1 euro, il pagamento avviene l’ultimo giorno utile e non si rischia di incorrere nelle sanzioni previste per i pagamenti tardivi.

Anche in questo caso la richiesta può essere effettuata esclusivamente online sull pagina dedicata e si accede con CIE, SPID o CNS. Lo sconto avviene automaticamente anche per gli anni successivi tranne il caso di revoca espressa.

Dal 1° dicembre 2025 la domiciliazione del bollo auto è stata attivata anche per la regione Lazio. Aderire alla domiciliazione bancaria è semplice: basta accedere con SPID, CIE, CNS nella compilazione online della piattaforma dedicata.

La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente a quello di pagamento. Per promuovere l’iniziativa, la Regione Lazio ha lanciato la campagna «Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10%».

Non ci risultano altre regioni in cui è attiva la domiciliazione del bollo auto e sconti connessi a tale scelta. La domiciliazione non è sicuramente attiva per Veneto, Molise, Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Umbria, Marche.