Le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump hanno riaperto un dibattito acceso sulla presenza militare statunitense nel nostro Paese. “L’Italia non è stata di alcun aiuto”, ha affermato Trump riferendosi al mancato sostegno nella guerra con l’Iran e al diniego italiano all’uso della base di Sigonella per operazioni non concordate.

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Una posizione che mescola frustrazione politica con calcoli strategici, mettendo in discussione non solo gli equilibri atlantici ma anche il ruolo dell’Italia nella Nato e nel Mediterraneo. In questo contesto, Money.it vuole capire la posizione della sua community di lettori su un tema molto rilevante nell’attuale scenario geopolitico.

Dal punto di vista politico, la questione tocca nervi scoperti. Il governo Meloni, attraverso il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha replicato con fermezza: “Non ne capirei le ragioni”. Crosetto ha sottolineato la continuità degli accordi bilaterali e la disponibilità italiana a missioni di protezione della navigazione, pur mantenendo che “l’Italia non è in guerra”.

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La premier ha ribadito il rispetto degli impegni Nato, ma il caso Sigonella, dove l’Italia ha negato l’uso della base per bombardieri senza autorizzazione preventiva, ha evidenziato limiti di sovranità e tensioni con Washington. Le opposizioni, dal Pd in avanti, hanno chiesto chiarezza parlamentare, invocando l’articolo 11 della Costituzione e paventando un coinvolgimento indesiderato in conflitti lontani. Un ritiro americano potrebbe rafforzare chi chiede maggiore autonomia europea in difesa, ma rischierebbe di indebolire la deterrenza Nato contro minacce come la Russia o l’instabilità mediterranea, riducendo l’influenza italiana negli equilibri globali.

Sul fronte economico, le basi (Aviano, Sigonella, Vicenza, Ghedi e altre) ospitano circa 13-15 mila militari Usa con famiglie, generando un indotto stimato in centinaia di milioni di euro l’anno tra consumi, affitti, servizi e occupazione locale. Migliaia di civili italiani lavorano direttamente nelle installazioni, sostenendo economie territoriali spesso fragili.

Tuttavia, l’Italia sostiene costi indiretti per infrastrutture e manutenzione, mentre la spesa militare complessiva ha raggiunto nel 2025 il 2,01% del Pil (oltre 45 miliardi), in linea con gli impegni Nato ma oggetto di dibattito interno tra priorità di welfare e sicurezza. Un ritiro improvviso potrebbe liberare risorse per investimenti civili, ma provocherebbe perdite occupazionali immediate e un possibile shock su settori legati alla difesa.