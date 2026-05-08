Il settore bancario sta spingendo i corsi azionari e l’indice FTSE Mib verso i 50.000 punti. Il 10 giugno conosceremo anche i dati aggregati del settore e quindi sapremo se il ROE 2025 registrerà un altro record come quello del 2024. Sebbene alcune banche stanno tornando sui top del 2007, l’indice generale dei bancari è al 60% del valore del gennaio 2007.

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