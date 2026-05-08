Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Banche più ricche che mai, ma l’Italia è un deserto creditizio. Ecco perché non vi prestano più soldi

Guido Gennaccari

8 Maggio 2026 - 09:55

Banche tornate ai profitti del 2007 ma l’Italia no: il grafico che fa paura a chiunque abbia un’impresa.

Banche più ricche che mai, ma l’Italia è un deserto creditizio. Ecco perché non vi prestano più soldi
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Il settore bancario sta spingendo i corsi azionari e l’indice FTSE Mib verso i 50.000 punti. Il 10 giugno conosceremo anche i dati aggregati del settore e quindi sapremo se il ROE 2025 registrerà un altro record come quello del 2024. Sebbene alcune banche stanno tornando sui top del 2007, l’indice generale dei bancari è al 60% del valore del gennaio 2007.

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bce
# Banche
# Imprenditori
# Prestito
# Credito privato (private credit)

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Questa banca italiana è in vendita. Tutti i nomi di chi la vuole, (tra cui UniCredit)

Banking

Questa banca italiana è in vendita. Tutti i nomi di chi la vuole, (tra cui UniCredit)
Dalla BCE multa record a JPMorgan da 12,2 milioni di euro. “Grave negligenza”

Banking

Dalla BCE multa record a JPMorgan da 12,2 milioni di euro. “Grave negligenza”

Correlato

Bonus imprese fino a 50.000 euro per questi professionisti, ecco come ottenerlo

Bandi e finanziamenti

Bonus imprese fino a 50.000 euro per questi professionisti, ecco come ottenerlo