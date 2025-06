Banche centrali, ritorno ai tassi negativi? Il caso della Svizzera

“La Svizzera si prepara al ritorno dei tassi negativi. Farà lo stesso la BCE”? Già il mese scorso un articolo del Financial Times poneva il seguente interrogativo, nel parlare della possibilità, nell’era di Trump, che l’eventuale palesarsi di forze deflazionistiche a causa dei dazi americani in alcune economie europee, finisse con l’obbligare le relative banche centrali a riportare i tassi di interesse non solo allo zero, ma a un livello anche inferiore, inaugurando così una nuova era di tassi negativi.

Uno scenario del genere è stato già illustrato dallo stesso presidente della Banca centrale svizzera Swiss National Bank (SNB), che potrebbe essere la prima banca centrale delle economie avanzate a essere costretta a riportare i tassi al di sotto dello zero. Il momento della verità è anche vicino, visto che la banca centrale elvetica annuncerà la propria decisione sui tassi dopodomani, giovedì 19 giugno, nel giorno immediatamente successivo al Fed Day, che invece vedrà Jerome Powell, a dispetto degli appelli e degli insulti del presidente americano Donald Trump, optare per l’ennesimo nulla di fatto.

E’ molto probabile che grande protagonista di questa settimana, in cui diverse saranno le banche centrali a riunirsi per illustrare poi ai mercati le decisioni di politica monetaria che hanno deciso di adottare - oggi è toccato alla Bank of Japan di Kazuo Ueda, che ha lasciato i tassi a - sarà proprio la Banca centrale svizzera che, secondo le attese, riporterà i tassi allo zero, preannunciando contestualmente l’intenzione di andare oltre, e di tornare prima o poi a rilanciare anche l’era dei tassi negativi. Il motivo? La solidità eccessiva del franco svizzero che, sulla scia della forte crisi di fiducia che ha colpito il dollaro USA dopo l’annuncio dei dazi reciproci da parte di Trump, ha accelerato la sua corsa al rialzo, fino a portare la sua performance YTD, ovvero dall’inizio del 2025, a un balzo di quasi +11% nei confronti del biglietto verde, incassando così il guadagno più alto, in questo lasso di tempo (dall’inizio dell’anno) fino alla metà del mese di giugno, dal 2011. Un trend che ha già irritato la Swiss National Bank per gli effetti che potrebbe avere sull’economia, che si riassumono nel concetto di deflazione, ovvero di quel tasso di inflazione che scende al di sotto dello zero. Un fenomeno macroeconomico che si è già verificato in Svizzera, come ha confermato l’ultimo indice dei prezzi al consumo, appena pubblicato, relativo al mese di maggio, che è diventato negativo, riportando su base annua un trend pari a -0,1%, e così scivolando al livello più basso dal marzo del 2021. Quel dato è bastato a portare diversi economisti a parlare di minaccia di deflazione in Svizzera, un fenomeno che, così come ha riferito al Financial Times Mike Riddell, gestore dei fondi presso Fidelity, “renderà a suo avviso la SNB allergica all’apprezzamento del franco svizzero”, che potrebbe esacerbare ulteriormente i cali dei prezzi. Riddell ha sottolineato che “qualsiasi pressione al rialzo ulteriore” del franco svizzero potrebbe portare la banca centrale a intervenire sul mercato del forex, per cercare di indebolire il valore della moneta, che si è rafforzato soprattutto sulla scia della corsa ai beni rifugio che diversi investitori hanno lanciato temendo i dazi di Trump e che stavolta non solo non ha interessato il dollaro USA, ma reso la valuta degli Stati Uniti la grande esclusa tra le monete in cui i trader hanno deciso di cercare riparo in grandi tempi di incertezza. Peccato però per la Svizzera che questa corsa al franco svizzero abbia riportato l’economia in una condizione di deflazione per la prima volta dal periodo della pandemia Covid-19, provocando di conseguenza a danno della Swiss National Bank quello che Charlotte de Montpellier, economista senior per la Francia e la Svizzera di ING è diventato “un persistente mal di testa”. Di conseguenza, la SNB non ha scelta. Per De Montpellier “cercherà di combattere l’apprezzamento del franco svizzero con le armi a sua disposizione”. D’altronde, “l’ultima flessione (dell’inflazione) è stata scatenata da fattori esterni”, ha spiegato l’economista in una nota - “e il franco svizzero forte ha ridotto in modo significativo il costo dei beni importati...Visto che le importazioni incidono sull’indice CPI per il 23%, l’effetto notevole sull’inflazione della Svizzera è notevole”

Il che significa che continuerà a tagliare i tassi, a partire dalla giornata di dopodomani, portandoli allo zero, dallo 0,25% attuale, varando dunque un taglio di 25 punti base. In realtà c’è anche chi non esclude una riduzione ancora più importante, ergo un maxi taglio di 50 punti base, già nel meeting imminente di giugno. De Montpellier, così come diversi altri economisti, sostengono invece che l’istituzione deciderà di procedere in modo graduale, per poi optare tuttavia per i tassi negativi, con un ulteriore taglio, nello scenario di base di ING, pari a 25 punti base nella riunione di settembre, che porterà il costo del denaro al -0,25%. L’economista non esclude tuttavia nulla: “Sebbene l’SNB preferisca evitare di procedere con tagli più importanti, una riduzione di 50 punti baee a giugno non può essere esclusa”. La notizia del possibile ritorno dei tassi negativi in Svizzera ha già messo in allarme il mondo delle banche e dei fondi pensione. Già ora le banche non solo della Svizzera ma anche dell’area euro stanno pagando il contesto di tassi di interesse più bassi, che tende di per sé a deprimere il valore dei margini netti di interesse. Gli stessi che avevano fatto la fortuna degli istituti di credito in particolare nel 2022 e nel 2023, nei periodi in cui le banche centrali avevano alzato incessantemente i tassi per combattere l’inflazione fuori controllo. L’impatto sarebbe ovviamente più significativo, se le banche centrali, non solo quella Svizzera, fossero costrette alla fine a ritornare sui loro passi, e a sconfiggere stavolta non l’inflazione, ma la deflazione. Qualcuno ha già lanciato un alert simile per l’Eurozona, dunque per la BCE di Christine Lagarde, che tuttavia sarebbe prossima, secondo le previsioni dei mercati, a lasciare per ora i tassi dell’area euro fermi al 2%, dopo l’ultimo recente ottavo taglio annunciato in meno di un anno.

E se anche, a causa dell’euro troppo forte - così come nel caso del franco svizzero troppo forte - la BCE si trovasse a seguire a ruota l’esempio della banca centrale svizzera (per ora ancora sulla carta), anche nell’area euro potrebbe ritornare l’era dei tassi negativi, per la precisione per la seconda volta. La BCE ha infatti adottato la politica dei tassi negativi (negative interest rate policy-NIRP, la prima volta, nel giugno del 2014, quando ha tagliato il tasso sui depositi al di sotto dello zero, portandolo al -0,1%, per la prima in assoluto.

La Banca centrale europea ha poi continuato a portare avanti la strategia dei tassi negativi, riducendo ulteriormente i tassi altre quattro volte, ciascuna volta di 10 punti base, fino ad arrivare al minimo assoluto del -0,5% nel settembre del 2019. Da quell’anno i tassi sono rimasti inchiodati a questo valore, per tornare a essere alzati soltanto nel 2022, al suono del campanello d’allarme dell’inflazione.

Se l’euro continuerà a correre - come ha già fatto il franco svizzero - anche la BCE di Lagarde dovrà iniziare a considerare l’opzione di dover tornare all’era dei tassi negativi? Oppure stavolta la Swiss National Bank si confermerà mosca bianca tra tutte le banche centrali? Per ora, aumenta il numero degli economisti che prevedono il ritorno ai tassi al di sotto delle zero in Svizzera. Tra questi quelli di Goldman Sachs, Nomura e Barclays si aspettano che il fenomeno si ripresenterà a settembre. Idem Martina Honegger-Romahn, gestore di portafoglio della divisione di reddito fisso di Allianz Global Investors: “Ci aspettiamo un ritorno ai tassi negativi entro il mese di settembre”.