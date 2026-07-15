Azioni SECO, ricavi fermi ma vola del +8% a Piazza Affari. Le previsioni degli analisti

SECO schizza del +13% a Milano in avvio di seduta, fino a un massimo a 3,55 circa. L’azienda B2B specializzata in edge computing, Internet of Things, data analytics e intelligenza artificiale ha chiuso il primo semestre 2026 con 98,8 milioni di euro di fatturato, appena lo 0,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato il 39% nel segmento STAR di Borsa Italiana. I ricavi sono fermi, il prezzo no. Dentro il dato aggregato, l’edge computing cresce del 6% a 91,4 milioni, il business Clea accelera sui ricavi ricorrenti, il margine lordo sale al 54%. La guidance sul terzo trimestre promette un fatturato record, circa 60 milioni, +25% anno su anno.

Il mercato applaude i risultati, ma gli ultimi target price pubblicati dagli analisti risalgono a metà maggio e molti, fissati tra 3,20 e 3,60 euro, sono già stati raggiunti o superati dal balzo in apertura. Le banche non hanno ancora avuto modo di reagire alla trimestrale né alla guidance: ecco cosa aspettarsi ora. [...]