Da 29 a 73 dollari? Cosa dicono gli analisti su Applied Digital e l’infrastruttura AI

Nell’economia dell’intelligenza artificiale, il valore non si concentra più soltanto nei chip. La corsa alla capacità di calcolo sta rendendo decisive risorse meno visibili ma altrettanto scarse: energia elettrica, connessioni alla rete, terreni adeguati e infrastrutture capaci di ospitare migliaia di acceleratori ad alta densità.

È in questo passaggio che alcune società stanno cambiando natura agli occhi del mercato. Imprese fino a poco tempo fa associate ad attività molto diverse vengono oggi valutate sulla capacità di trasformarsi in proprietari e gestori di grandi campus destinati all’high performance computing.

Applied Digital Corporation si trova esattamente al centro di questa trasformazione. La distanza tra la quotazione e i target degli analisti è eccezionalmente ampia, ma comprenderne il significato richiede di andare oltre la percentuale più appariscente e di analizzare contratti, finanziamenti, redditività e stato tecnico del titolo.

Applied Digital, da operatore crypto a infrastruttura per l’AI

Applied Digital ha progressivamente spostato il proprio baricentro dall’hosting collegato al mining di criptovalute verso la costruzione e la gestione di grandi infrastrutture destinate ai carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale.

Il modello industriale consiste nell’individuare aree in cui sia possibile ottenere grandi quantità di energia, sviluppare le connessioni alla rete, costruire strutture ad alta densità e concedere la capacità in locazione a hyperscaler e operatori tecnologici.

Questo passaggio è importante perché la domanda di potenza di calcolo sta crescendo più rapidamente della disponibilità di siti immediatamente utilizzabili. La costruzione di un data center per l’intelligenza artificiale non dipende soltanto dall’edificio. Servono autorizzazioni, trasformatori, sottostazioni, sistemi di raffreddamento, apparecchiature elettriche e, soprattutto, una connessione alla rete sufficientemente potente.

In diversi mercati statunitensi i tempi necessari per ottenere nuova capacità elettrica possono diventare molto lunghi. Disporre di terreni già individuati e di potenza collegata o in fase avanzata di connessione rappresenta quindi un vantaggio potenziale, ma non garantisce automaticamente rendimenti elevati. Quel vantaggio deve essere trasformato in strutture operative, consegnate nei tempi previsti e finanziate a condizioni sostenibili.

È su questa capacità di esecuzione che si concentra la valutazione di Applied Digital.

Un portafoglio contrattuale da 36 miliardi di dollari

Il principale elemento a sostegno delle valutazioni più ottimistiche è la crescita della capacità contrattualizzata.

Applied Digital ha raggiunto circa 1,4 gigawatt di carico IT già coperto da accordi, distribuito su cinque campus. La potenza complessivamente collegata o destinata al collegamento alla rete ammonta a circa 2,15 gigawatt.

Nel periodo base, i contratti sottoscritti potrebbero generare ricavi complessivi per circa 36 miliardi di dollari. Considerando anche tutte le opzioni di rinnovo, il valore potenziale salirebbe a circa 86 miliardi.

Una parte significativa degli accordi riguarda hyperscaler statunitensi con merito creditizio investment grade. Questo riduce il rischio che il cliente non sia in grado di rispettare gli impegni economici, ma non elimina i rischi collegati alla costruzione e al finanziamento dei campus.

Tra le operazioni più rilevanti rientra il contratto quindicennale da circa 7,5 miliardi di dollari relativo a 300 megawatt del campus Delta Forge 1. A questo si è aggiunto un ulteriore accordo quindicennale da circa 5,2 miliardi per 210 megawatt a Delta Forge 2.

Il secondo contratto è strutturato secondo una formula take-or-pay. Il cliente si impegna quindi a corrispondere gli importi concordati anche qualora non utilizzi interamente la capacità riservata.

Questa caratteristica aumenta la visibilità dei ricavi una volta che il campus è operativo. Prima di quel momento, tuttavia, Applied Digital deve completare la costruzione, rispettare le specifiche tecniche, ottenere i finanziamenti necessari e consegnare la capacità entro le scadenze previste.

La differenza tra un contratto firmato e un flusso di cassa effettivamente disponibile agli azionisti rimane quindi sostanziale.

Perché non si possono confrontare direttamente contratti e capitalizzazione

Alla quotazione di 29,26 dollari, Applied Digital presentava una capitalizzazione di circa 8,55 miliardi di dollari.

A prima vista, il confronto con i 36 miliardi di ricavi contrattuali può apparire molto favorevole: il portafoglio base vale più di quattro volte la capitalizzazione.

Questo rapporto, però, non deve essere interpretato come un multiplo di valutazione tradizionale. I 36 miliardi rappresentano ricavi nominali distribuiti su periodi molto lunghi, generalmente nell’arco di quindici anni. Non sono utili, non sono cassa immediatamente disponibile e non tengono conto dei costi necessari per costruire e gestire i campus.

Prima di trasformarsi in valore economico, tali ricavi dovranno coprire investimenti iniziali, manutenzione, personale, energia, interessi sul debito, ammortamenti e altri costi operativi.

Il confronto tra portafoglio contrattuale e capitalizzazione ha quindi soprattutto un valore descrittivo: mostra la dimensione assunta dal business futuro rispetto al valore di Borsa attuale, ma non dimostra da solo che il titolo sia sottovalutato.

Conti in forte crescita, ma non tutti i ricavi sono uguali

Nel quarto trimestre fiscale 2026 Applied Digital ha registrato ricavi per 258,7 milioni di dollari, in aumento del 407% rispetto al periodo comparabile. Il fatturato rettificato si è attestato a 240,4 milioni, mentre l’Adjusted EBITDA ha raggiunto 42,4 milioni.

L’utile netto rettificato è stato pari a 12,9 milioni di dollari, corrispondenti a 0,04 dollari per azione. Il Net Operating Income ha raggiunto 39,9 milioni.

Nell’intero esercizio i ricavi sono saliti a 611,3 milioni di dollari, con una crescita del 167%. Il fatturato rettificato è stato pari a 539,7 milioni, mentre l’Adjusted EBITDA è aumentato da 19,6 a 107,2 milioni.

Il risultato netto attribuibile agli azionisti è però rimasto negativo per circa 249,2 milioni di dollari.

La composizione dei ricavi aiuta a comprendere meglio questa apparente contraddizione. Circa 152,4 milioni di dollari del fatturato trimestrale provenivano da servizi di tenant fit-out, cioè lavori e allestimenti realizzati per adattare gli edifici alle specifiche esigenze dei clienti.

Questi ricavi possono crescere rapidamente durante la costruzione dei campus, ma hanno caratteristiche diverse rispetto ai canoni di locazione. Sono meno ricorrenti e generalmente presentano margini inferiori.

I ricavi da affitto base del business HPC sono stati pari a circa 44,1 milioni di dollari. Per valutare l’evoluzione strutturale della società sarà quindi utile osservare soprattutto la crescita dei canoni ricorrenti, del Net Operating Income e dei flussi di cassa generati dalle strutture già operative.

Un aumento del fatturato trainato prevalentemente dagli allestimenti non avrebbe lo stesso valore economico di un incremento stabile dei ricavi da locazione.

Il peso del debito nella valutazione

Lo sviluppo di campus ad alta densità richiede investimenti molto elevati. Applied Digital sta finanziando questa crescita attraverso debito garantito, linee di credito e strumenti legati ai singoli progetti.

A fine maggio la società disponeva di circa 4,2 miliardi di dollari tra liquidità, mezzi equivalenti e cassa vincolata, a fronte di un debito complessivo vicino a 5 miliardi.

Una parte rilevante della liquidità è collegata a finanziamenti di progetto e non può essere considerata liberamente disponibile per qualsiasi utilizzo.

A giugno una controllata ha collocato 1,59 miliardi di dollari di senior secured notes con cedola del 7% e scadenza nel 2031. Le risorse sono destinate principalmente alla costruzione del quarto edificio di Polaris Forge 1. La linea di credito revolving è stata inoltre ampliata fino a 430 milioni di dollari.

Il debito consente di finanziare la crescita senza ricorrere immediatamente a consistenti aumenti di capitale. Allo stesso tempo, rende il valore dell’equity più sensibile al rispetto delle scadenze e dei budget.

Se i campus producono rendimenti superiori al costo complessivo dei finanziamenti, la leva può amplificare la creazione di valore. In presenza di ritardi, extracosti o rendimenti inferiori alle attese, la stessa leva può invece ridurre rapidamente il valore attribuibile agli azionisti.

Il target medio implica un potenziale teorico superiore al 150%

Con una quotazione di 29,26 dollari, il prezzo obiettivo medio calcolato su undici analisti era pari a 73,32 dollari.

Il raggiungimento di questo valore implicherebbe un apprezzamento teorico del 150,6%. Il target mediano di 79 dollari corrisponderebbe invece a un rialzo di circa il 170%.

L’intervallo delle valutazioni è molto ampio. Il target minimo è pari a 36,50 dollari, circa il 24,7% sopra la quotazione considerata, mentre il massimo raggiunge 109 dollari, con una distanza del 272,5%.

È importante usare correttamente questi numeri. Non è appropriato affermare che Applied Digital sia “sottovalutata del 150%”. Una percentuale di sottovalutazione non può superare il 100%.

La formulazione matematicamente corretta è che la quotazione si trova circa il 60% sotto il target medio, mentre il rialzo necessario per raggiungerlo è superiore al 150%.

Ancora più importante, un target price non rappresenta un valore certo. È una stima costruita sulla base di ipotesi relative a crescita, margini, completamento dei progetti, costo del capitale e multipli di valutazione. Ogni cambiamento di queste variabili può determinare una revisione anche significativa dell’obiettivo.

Le revisioni degli ultimi tre mesi

Le indicazioni pubblicate più recentemente mostrano un orientamento prevalentemente positivo, ma anche una notevole dispersione.

Citizens JMP ha portato il target da 40 a 60 dollari, mantenendo un giudizio Market Outperform. Rispetto alla quotazione di 29,26 dollari, l’obiettivo implica un potenziale teorico del 105,1%.

Compass Point ha confermato il rating Buy con target a 70 dollari, equivalente a una distanza del 139,2%.

B. Riley ha aumentato il prezzo obiettivo da 53 a 66 dollari e successivamente a 75 dollari. Il target più recente implica un rialzo teorico del 156,3%.

Craig-Hallum ha portato l’obiettivo da 75 a 79 dollari, con una distanza del 170%.

Lake Street ha alzato il target da 70 a 90 dollari, valore che corrisponde a un potenziale superiore al 207%.

Needham ha innalzato il proprio obiettivo prima a 66 e poi a 83 dollari, mantenendo il giudizio Buy. Il target più recente si trova circa il 184% sopra la quotazione di riferimento.

Northland ha aumentato il target da 56 a 82 dollari, confermando Outperform. La distanza è di circa il 180%.

La valutazione più prudente è quella di Morgan Stanley, che ha avviato la copertura con Equal-Weight e target a 36,50 dollari. Anche questo obiettivo è superiore alla quotazione, ma implica un potenziale molto più contenuto rispetto alle stime degli intermediari maggiormente ottimisti.

Perché le valutazioni sono così diverse

La divergenza non riguarda tanto la domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, sulla quale il mercato appare complessivamente costruttivo. Il punto centrale è la redditività effettiva dei capitali investiti.

Le valutazioni più elevate attribuiscono grande importanza alla scarsità delle connessioni elettriche, alla durata quindicennale dei contratti, alla qualità creditizia dei clienti e alla possibilità di replicare il modello su nuovi campus.

L’approccio più prudente si concentra invece sul rendimento unlevered dei progetti, cioè sulla redditività generata prima di considerare gli effetti del debito.

Se un campus richiede investimenti superiori alle attese oppure entra in funzione con ritardo, può produrre gli stessi ricavi nominali previsti dal contratto ma generare un valore attuale inferiore. Lo stesso vale se il costo del capitale aumenta o se i margini operativi risultano più bassi di quelli ipotizzati.

Il dibattito tra gli analisti riguarda quindi la quantità di valore che resterà effettivamente agli azionisti dopo il completamento, il finanziamento e la gestione delle infrastrutture.

Analisi tecnica settimanale: quadro ancora diviso

L’analisi tecnica sul settimanale restituisce un quadro complessivamente neutrale. Il riepilogo mostra nove indicazioni di vendita, nove neutrali e otto di acquisto.

Gli oscillatori non segnalano una direzione dominante. L’RSI a 14 periodi si trova a 45,95, in una zona neutrale. Lo stocastico, pari a 16,98, si colloca invece su valori relativamente bassi, senza però fornire da solo una conferma di inversione.

L’ADX a 20,28 indica che la forza direzionale della tendenza è contenuta. Il MACD rimane leggermente negativo e conserva un’indicazione di vendita.

La lettura delle medie mobili è divisa tra breve e lungo periodo.

Il prezzo si trova sotto le medie esponenziali e semplici a 10, 20 e 30 settimane, comprese tra circa 32 e 34,70 dollari. Questa configurazione segnala che la correzione di medio periodo non è ancora stata completamente riassorbita.

Il quadro di più lungo termine appare invece meno debole. La quotazione rimane sopra le medie a 100 e 200 settimane. L’EMA a 100 transita a 22,86 dollari, mentre la SMA a 100 si trova a 19,69. L’EMA e la SMA a 200 settimane sono collocate rispettivamente a 16,22 e 12,14 dollari.

Il titolo si trova inoltre in prossimità dell’EMA a 50 settimane, posizionata a 29,33 dollari, mentre la media semplice a 50 settimane passa a 30,81 dollari. La fascia compresa tra 29 e 31 dollari costituisce quindi un’area tecnica particolarmente significativa.

I livelli che possono cambiare il quadro

La prima fascia di resistenza è compresa tra 31,49 e 35,36 dollari. In questa zona si concentrano diverse medie mobili di breve periodo, la media ponderata per i volumi e la linea base dell’Ichimoku.

Un consolidamento settimanale al di sopra di 35,36 dollari renderebbe il quadro meno fragile, senza implicare automaticamente il raggiungimento dei target fondamentali. Le resistenze successive si collocano tra 37,97 e 38,25 dollari e, più in alto, nell’area 44,44-46,67 dollari.

Sul lato opposto, la prima area di sostegno coincide con la fascia 29-30 dollari. Al di sotto di questa zona, i riferimenti successivi sono 24,73 dollari, la media Hull a 24,31 e il pivot principale a 23,87 dollari.

Una chiusura settimanale sotto 23,87 dollari rappresenterebbe un deterioramento del quadro tecnico di medio periodo e riporterebbe l’attenzione verso l’EMA a 100 settimane, posizionata a 22,86 dollari.

Questi livelli non costituiscono indicazioni operative, ma riferimenti utili per comprendere se la forza relativa del titolo stia migliorando o peggiorando.

Cosa osservare nei prossimi trimestri

La distanza superiore al 150% tra la quotazione e il target medio rende Applied Digital un caso di studio particolarmente interessante, ma non consente da sola di definire il titolo sottovalutato.

Il primo elemento da monitorare è il rispetto delle tempistiche di costruzione. Il valore dei contratti dipende dalla capacità di rendere operativi i campus nei tempi concordati.

Il secondo è la composizione dei ricavi. Una crescita progressiva dei canoni base e del Net Operating Income sarebbe più significativa, sul piano strutturale, di un aumento del fatturato determinato prevalentemente dagli allestimenti.

Il terzo è il rendimento sul capitale investito. Contratti molto grandi possono creare valore solo quando i flussi economici prodotti superano in modo adeguato il costo degli investimenti e del debito.

Il quarto elemento è la struttura finanziaria. Debito, liquidità vincolata, nuove emissioni e possibili esigenze di capitale possono influenzare in modo rilevante il valore attribuibile agli azionisti.

Infine, il quadro tecnico settimanale mostra che il mercato non ha ancora incorporato pienamente le valutazioni più ottimistiche degli analisti. Il titolo conserva una struttura di lungo periodo relativamente solida, ma deve superare diverse resistenze prima di fornire segnali più convincenti sul medio termine.

Applied Digital riunisce quindi due aspetti opposti: un portafoglio contrattuale di dimensioni molto elevate e un rischio di esecuzione altrettanto rilevante. Il potenziale indicato dagli analisti è una stima condizionata, non una previsione certa. La sua credibilità dipenderà dalla capacità della società di trasformare megawatt contrattualizzati e ricavi futuri in infrastrutture operative, margini ricorrenti e flussi di cassa sostenibili.

Il contenuto ha finalità esclusivamente informative e giornalistiche. Non costituisce una raccomandazione personalizzata, un invito all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari né una previsione certa sull’andamento futuro del titolo. Target price e giudizi degli analisti sono stime soggette a revisione.