Azioni, nuovo tonfo o rally? Le previsioni di Wall Street

A Wall Street c’è nervosismo e poca certezza su cosa accadrà alle azioni nei prossimi mesi: nuovo tonfo o rally?

Il mercato azionario sta uscendo da mesi difficili, con un crollo esacerbato dalla corsa dei rendimenti obbligazionari.

L’indice S&P 500 ha perso circa l’8% dalla fine di luglio, ma è cresciuto di circa il 10,9% su base annua. Martedì 4 ottobre, il Dow Jones Industrial Average ha rinunciato a tutti i guadagni realizzati quest’anno. Il Nasdaq Composite è cresciuto di oltre il 17% nel 2023, ma ha perso oltre il 6,4% nell’ultimo mese.

Il CBOE Volatility Index, il cosiddetto indicatore della paura del mercato, ha toccato il massimo di quattro mesi nella sola giornata di scambi del 4 ottobre.

Da quando la Fed ha lasciato intendere che ora punta a un regime di tassi di interesse più elevati per un periodo più lungo, le tendenze negative della stagionalità di agosto e settembre si sono aggravate. I recenti commenti dei banchieri centrali hanno rafforzato inoltre l’idea che è prematuro parlare di tagli del costo del denaro, la cui entità è stata rivista al ribasso dalla banca centrale Usa per il 2024.

In questa situazione precaria, gli analisti sono divisi sulle previsioni: le azioni torneranno a guadagnare o continueranno a scendere? Alcune considerazioni.

Perdite o guadagni: le azioni in bilico nelle previsioni a Wall Street

Jay Woods, capo stratega globale di Freedom Capital Markets, ha affermato che il potenziale per un ulteriore aumento dei tassi potrebbe lasciare gli investitori impauriti, ma ritiene che il mercato sia in una normale fase correttiva.

I resoconti sugli utili del terzo trimestre potrebbero riportare un po’ di calma, ma raggiungere i massimi entro la fine dell’anno è in dubbio. “Penso che il minimo verrà raggiunto questo mese. Siamo nel bel mezzo di un fallimento. Quello che stiamo vedendo è una fase correttiva nei mercati per adattarsi a tassi più alti”, ha spiegato Woods secondo quanto riportato da Bloomberg.

Ad aumentare il nervosismo degli investitori c’è stato il rendimento dei titoli del Tesoro Usa a 10 anni che ha superato il livello più alto dal 2007 al 4,80%, e la sfiducia a Kevin McCarthy alla Camera Usa, estromesso dalla carica di relatore da una frangia estremista dei repubblicani.

Eppure Gene Goldman, chief investment officer di Cetera Investment Management, ha sottolineato che il picco dei rendimenti potrebbe essere di breve durata, il che lo rende “cautamente ottimista”.

L’economia sta rallentando e questo genererà una pressione sui rendimenti a lungo termine, il che significa maggiori opportunità per le azioni, secondo l’esperto.

“Si prevede che gli utili cresceranno a due cifre rispetto allo scorso anno, e il panorama macro su cui si fondano i mercati dovrebbe migliorare man mano che indicatori come quello automobilistico, manifatturiero e immobiliare si stabilizzano”, ha aggiunto.

Tom Lee di Fundstrat, uno dei rialzisti più importanti di Wall Street, ha fatto eco al sentimento di Goldman.

Penso che gli investitori dovrebbero ricordare che le migliori opportunità per fare davvero soldi si presentano durante i periodi di paura, ha detto Lee in un’intervista alla CNBC. “Sono abbastanza fiducioso che avremo un bel rally verso la fine dell’anno, molto più in alto rispetto a dove siamo ora”.

C’è ancora pessimismo per la fine del 2023

Marko Kolanovic di JPMorgan ha confermato la sua opinione secondo cui la svendita non finirà presto, dato che il panorama ha paralleli con il 2008 .

“Le nostre prospettive caute probabilmente rimarranno in vigore finché i tassi di interesse rimarranno profondamente restrittivi, le valutazioni costose e l’eccesso di rischi geopolitici persisterà. Dall’inizio dell’anno, i venti contrari per i mercati sono più forti e quelli favorevoli più deboli”, ha evidenziato.

L’impatto dei tassi di interesse della Fed non è stato del tutto avvertito, suggerendo più fallimenti aziendali e insolvenze sui prestiti al consumo, ha aggiunto JPMorgan.

Jeff Gundlach, il miliardario fondatore di DoubleLine Capital, ha spiegato che i rendimenti del Tesoro suggeriscono che è ora di iniziare a preoccuparsi di una grave recessione.