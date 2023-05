Cina: nuove opportunità di investimento sull’azionario?

Le azioni cinesi e dei paesi emergenti tendono a sovra-performare gli altri mercati azionari quando l’economia globale è in crescita e quando ci sono aspettative di un aumento della domanda aggregata per le materie prime e per i beni e servizi prodotti da queste economie.

L’interesse degli analisti è prevalentemente rivolto alla Cina, che dopo l’interruzione della politica zero-Covid ha dimostrato di avere le caratteristiche necessarie per proseguire la propria fase espansionistica.

Cosa sta accadendo in Cina e nelle altre economie emergenti?

La Cina è diventata oggetto di ampie discussioni fra gli analisti per due motivazioni: prima di tutto perché le politiche monetarie restano espansionistiche, a differenza di quelle occidentali, e inoltre perché in Cina, dopo l’abbandono della politica zero-covid, i consumi dei cittadini sembrano essere finalmente tornati su livelli standard.

In sintesi, in occidente le banche stanno provando a frenare la crescita economica per placare i venti inflazionistici mentre, in Cina, le politiche monetarie in atto sono piuttosto espansionistiche, volte a stimolare l’economia del territorio.

Inoltre, il sentiment degli investitori nei confronti della Cina è spesso influenzato da fattori come la stabilità politica, l’andamento delle valute e i tassi di interesse a livello globale. In prospettiva di un’interruzione dei rialzi sui tassi d’interesse da parte delle economie occidentali, il mercato pare scontare una ripartenza economica globale già dal 2024, alimentando le scommesse positive anche riguardo le economie emergenti.

In Cina, dopo l’interruzione delle restrizioni da Covid-19, i cittadini hanno aumentato i propri consumi e investimenti. Secondo le stime del BofA Securities, questa evidenza si può notare direttamente dall’evoluzione degli earnings delle società del Paese. Non a caso, gli utili della categoria delle A-share cinesi sono cresciuti del 3,2% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre del 2023.

A quanto pare, i settori che hanno trainato la crescita sono stati quello del turismo e dei servizi. Al contrario, quello dell’arredamento e abbigliamento hanno registrato addirittura contrazioni nei fondamentali.

Shanghai Stock Exchange Composite Index: analisi tecnica dell’indice

Lo Shanghai Stock Exchange Composite Index, indice di borsa che riflette le variazioni dei prezzi delle azioni negoziate sulla Borsa di Shanghai, la principale borsa valori della Cina, mantiene complessivamente un andamento laterale da marzo 2023.

Nonostante le prospettive di crescita dei titoli quotati siano moderatamente alte, secondo i dati di Refinitiv, l’indice azionario cinese non sembra ancora riuscire a superare lo scoglio tecnico identificato nel numerario dei 3400 punti. A sostenere il prezzo dell’indice è invece il supporto dei 3250, minimo che da inizio 2023 rappresenta una zona di forte interesse per i compratori.