Le aziende dove si lavora meglio in Italia: la classifica delle migliori

Posti lavoro e le migliore aziende per cui lavorare. In Italia purtroppo la ricerca di un nuovo lavoro può essere un processo che richiede del tempo. È una ricerca che bisogna non fare in maniera frettolosa e affrettata, è importante anzi comprendere come le aziende trattino le proprie risorse umane.

Per questo motivo può essere utile conoscere una classifica che possa aiutarci a rispondere a una semplice quanto complicata domanda: quali sono le aziende dove si lavora meglio in Italia?

A fornire la risposta corretta giunge il Top Employers Institute con la quattordicesima edizione di Top Employers 2022, una certificazione fornita da questo ente, che da 31 anni si occupa d’individuare e premiare in tutto il mondo le società che gestiscono al meglio le risorse umane (HR). Per poterle individuare l’ente sottopone le aziende al vaglio della Top Employers HR Best Practices Survey, analizzando poi i risultati e confrontandoli con altre aziende dello stesso settore. Ecco quali sono state le aziende più premiate in Italia non solo a livello nazionale ma anche mondiale.

Le aziende dove si lavora meglio in Italia: la classifica di Top Employers

Sono ben 131 le aziende italiane certificate come le migliori in ambito delle risorse umane nel nostro Paese: dalla Ferrari ad Amazon, da Carrefour alle Poste Italiane. Tra queste aziende ben 42 hanno ottenuto la certificazione come Top Employers Europe 2022, riconosciuto a quelle aziende che raggiungono la certificazione in almeno 5 Paesi europei. Solo 10 invece hanno ottenuto la certificazione come Top Employers Global 2022.

Non potendo elencare tutte le 131 aziende premiate dal Top Employers Institute ci limiteremo a indicare alcuni dei nomi più famosi, mentre l’intera lista potrà essere consultata al sito dell’ente www.top-employers.com

Tra le aziende certificate solo in Italia troviamo: Carrefour Italia, Poste Italiane, Amazon Italy, Ferrari, Lamborghini, Ducati, Accenture, Rds, Rai Way; Windtre, Lavazza, Generali, Birra Peroni e Apmlifon. Ancora è possibile trovare all’interno della classifica anche la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e la Poliambulanza di Brescia.

Tra le 42 aziende invece certificate in Italia e anche in Europa spiccano tra tutte: Perfetti, Angelini, Alstom, Bnl, Puma, Unicredit, Astrazeneca, Electolux, Lidl, Dhl.

Le aziende dove si lavora meglio: le 10 Top Employers Global 2022

Sono invece solo 10 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione come Top Employers Global 2022, riservata agli enti certificati in almeno 20-25 Paesi di più continenti. Ecco quindi qual è l’elenco delle aziende italiane dove si lavora meglio a livello globale:

Takeda Italia,

Dhl Italia,

Bat Italia,

Jti Italia,

PepsiCo Italia,

Saint-Gobain Italia,

Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna,

Philip Morris Italia,

Boehringer Ingelheim Italia

Tata Consultancy Services Italia.

Dopo aver conosciuto quali sono le dieci aziende italiane che a livello globale risultano essere le migliori, bisogna sapere che tra le 131 aziende premiate in Italia solo una ha il merito di aver creato più posti lavoro nel Paese e non si trova in questa top ten.

Le aziende dove si lavora meglio: Amazon è la società che ha creato più posti lavoro

È una delle 131 aziende premiate in Italia per la miglior gestione delle risorse umane, Amazon non solo ha il merito di offrire diverse opportunità professionali, una retribuzione competitiva e vari benefit, ma ha anche quello di creare un gran numero di posti lavoro.

Oltre ai piani di crescita professionale e la messa a disposizione di un nuovo programma di congedo parentale per le neomamme e i neopapà, secondo uno studio di The European House - Ambrosetti Amazon è la società che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni in termini assoluti.

Infatti la società ha registrato un tasso di crescita 28 volte superiore rispetto alla media delle grandi imprese italiane nel periodo 2011-2020, un trend che ha registrato un’accelerazione nel 2021. A settembre Amazon ha infatti raggiunto l’obiettivo del 2021, ovverosia quello di creare 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.