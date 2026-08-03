Assunzioni Anas per diplomati. Nessun concorso, stipendio da 36 mila euro

Abbiamo spesso raccontato di come ci siano aziende che, nell’immaginario collettivo, vengono considerate statali a tutti gli effetti ma che in realtà non lo sono, almeno per quanto riguarda il processo di reclutamento. Si tratta delle aziende a partecipazione statale, come Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, gruppo di cui fa parte anche Anas, la società che si occupa della gestione delle strade statali e delle autostrade di interesse nazionale.

Rispetto agli uffici della Pubblica amministrazione c’è una differenza importante: per lavorare in queste aziende non è necessario superare un concorso pubblico. Le assunzioni avvengono infatti attraverso selezioni gestite direttamente dalla società, con l’invio della candidatura e la successiva valutazione dei requisiti e del curriculum.

A proposito di Anas, la società ha di recente approvato un piano industriale che prevede oltre 900 nuove assunzioni entro il 2028, destinate a rafforzare tanto le strutture tecniche quanto quelle amministrative e organizzative. D’altronde, negli ultimi 36 mesi sono già entrate circa 2.000 nuove risorse, senza considerare il personale stagionale, mentre la forza lavoro stabile è aumentata di oltre 1.000 dipendenti.

Proprio in questi giorni, andando nella sezione “Lavora con noi” del sito di Anas, è possibile candidarsi per diverse opportunità di lavoro, molte delle quali accessibili anche con il solo diploma. La maggior parte delle posizioni attualmente disponibili è rivolta agli appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, ossia alle persone che, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere al collocamento mirato.

Vediamo quindi quali sono le posizioni aperte a cui candidarsi e quali sono, a seconda dei casi, i requisiti richiesti.

Le opportunità di Anas per le categorie protette

Iniziamo dai profili riservati alle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999, ossia quelle persone che, in presenza di una condizione di disabilità riconosciuta, possono iscriversi negli elenchi del collocamento mirato presso il Centro per l’impiego. Iscrizione che, come specificato negli annunci, dovrà essere già posseduta oppure regolarizzata entro il momento dell’eventuale assunzione.

Per loro Anas ha avviato il piano di reclutamento più importante tra quelli attualmente disponibili, visto che le selezioni riguardano tanto i profili amministrativi quanto le figure di supporto tecnico, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, per i profili amministrativi è sufficiente un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado, purché risulti accompagnato da almeno un anno di esperienza in attività simili presso aziende di medie o grandi dimensioni. Vengono inoltre richieste una buona conoscenza di Word ed Excel e nozioni in ambito amministrativo, contabile e di economia aziendale.

Le risorse selezionate si occuperanno, tra le altre cose, della predisposizione di documenti e verbali, del supporto nell’organizzazione di riunioni ed eventi e della gestione di pratiche amministrative, contabili e autorizzative. Proprio per questo, saranno considerate favorevolmente anche la conoscenza del programma gestionale Sap e il possesso di una laurea triennale in ambito economico, giuridico oppure umanistico, che tuttavia non rappresenta un requisito obbligatorio.

Per i profili tecnici, invece, è richiesto il diploma di geometra o un titolo equipollente, in alternativa alla laurea, oltre ad almeno un anno di esperienza, preferibilmente maturata nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture stradali.

In questo caso le attività riguarderanno il supporto alla progettazione, la misurazione dei lavori, la revisione tecnico-contabile e la collaborazione nelle fasi esecutive degli interventi e nelle attività di manutenzione. È inoltre necessario essere in possesso della patente B.

In entrambi i casi la ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale, anche se in fase di valutazione dei curriculum verrà data preferenza ai candidati residenti nella Regione in cui si trova la sede di lavoro.

L’inquadramento previsto è quello di operatore o assistente, amministrativo o tecnico, con una retribuzione annua lorda pari a 36.581,02 euro per il livello B1 e a 39.449,20 euro per il livello B.

Attenzione, se siete interessati vi conviene affrettarvi: il termine per le iscrizioni è fissato al 6 settembre e per quell’occasione dovrete, come già anticipato, essere iscritti alle apposite liste presso il centro per l’impiego di competenza.

Le altre assunzioni Anas per diplomati

Per quanto riguarda, invece, chi non appartiene alle categorie protette, ci sono diverse posizioni aperte nella sezione “Lavora con noi” del sito Anas. Tra le più interessanti c’è quella per uno o una specialista in amministrazione e contabilità clienti, da impiegare presso la sede di Roma con contratto a tempo indeterminato.

La risorsa verrà inserita nella direzione amministrazione, finanza e controllo e si occuperà principalmente della riconciliazione degli incassi, della gestione delle partite tra clienti e fornitori, della fatturazione attiva e del controllo del buon esito della fatturazione elettronica.

Neppure in questo caso per candidarsi è obbligatorio essere in possesso di una laurea, visto che l’annuncio è rivolto anche a chi ha conseguito il diploma di ragioneria (in alternativa sono ammesse la laurea triennale o magistrale in Economia e Commercio). È però necessario aver maturato almeno due anni di esperienza nel settore amministrativo e finanziario, con particolare riferimento alla contabilità di clienti e fornitori, dopo il conseguimento del titolo di studio.

Viene inoltre richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office, soprattutto Excel, Word e PowerPoint. Rappresentano invece requisiti preferenziali l’utilizzo di programmi di contabilità generale, come Sap, e la conoscenza dei processi di fatturazione attiva e passiva, della contabilità bancaria e delle attività di reporting.

L’assunzione è a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di Operatore amministrativo, livello B1, secondo quanto previsto dal contratto collettivo dei dipendenti Anas 2025-2027, a fronte quindi anche qui di uno stipendio d’ingresso pari a 36.581,02 euro, alla quale possono aggiungersi le eventuali indennità previste dal contratto collettivo.