Assegno unico, ecco le date di pagamento di maggio 2026

Con l’inizio del mese torna il consueto appuntamento con il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico universale (Auu), una delle prestazioni più attese dalle famiglie con figli a carico.

D’altronde, per molti nuclei, soprattutto quelli con più figli o con un Isee più basso, l’accredito mensile dell’Assegno unico rappresenta infatti una voce importante del bilancio familiare, utile per sostenere spese ordinarie, costi scolastici, attività dei figli e bisogni quotidiani.

Anche per maggio 2026 l’attenzione è quindi rivolta ai tempi di accredito, così da capire quando arrivano i soldi sul conto corrente o sulla carta indicata nel momento della domanda.

Ricordiamo che, a differenza di quanto avviene per altre prestazioni Inps, l’Assegno unico segue ormai un calendario abbastanza stabile, con pagamenti concentrati nella parte centrale del mese e slittamenti previsti soltanto in presenza di situazioni particolari.

La regolarità del pagamento, però, non significa che tutti riceveranno l’importo nello stesso momento. Come avviene ormai da tempo, bisogna distinguere tra chi attende la mensilità ordinaria, senza variazioni recenti nella domanda, nell’Isee o nella composizione del nucleo familiare, e chi invece rientra tra i casi soggetti a ricalcolo o conguaglio.

È proprio questa distinzione a fare la differenza anche a maggio. Per la maggior parte delle famiglie, infatti, l’accredito seguirà il calendario ordinario comunicato dall’Inps, mentre chi ha aggiornato l’Isee, modificato la domanda o registrato cambiamenti rilevanti nel nucleo familiare potrebbe dover attendere qualche giorno in più. Le date precise, quindi, vanno sempre lette tenendo conto della propria situazione.

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Quando arriva l’Assegno unico universale a maggio

Per la mensilità di maggio 2026, il pagamento dell’Assegno unico universale seguirà il calendario ufficializzato dall’Inps, che ha indicato come finestra ordinaria di accredito le giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio.

Discorso diverso per coloro che nell’ultimo periodo hanno registrato cambiamenti tali da incidere sull’importo della prestazione. È il caso, ad esempio, di chi ha presentato un nuovo Isee, oppure di chi ha comunicato variazioni nella domanda, come la nascita di un figlio, il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli già presenti nel nucleo o altre modifiche che richiedono un ricalcolo da parte dell’Inps.

In presenza di queste situazioni, infatti, il pagamento dell’Assegno unico può arrivare più tardi rispetto alla finestra ordinaria. Solitamente gli accrediti soggetti a ricalcolo, conguaglio o prima liquidazione vengono completati nell’ultima settimana del mese: per maggio 2026, quindi, il riferimento è al periodo compreso tra lunedì 25 e sabato 30 maggio.

C’è ancora tempo per il recupero degli arretrati

Ricordiamo che lo scorso 28 febbraio è scaduto il termine per il rinnovo dell’Isee al fine di beneficiare del corretto importo dell’Assegno di inclusione. Nel caso in cui il nucleo familiare non abbia effettuato questo passaggio, l’importo della prestazione è stato ridotto, a partire da marzo, fino al minimo previsto dalla tabella aggiornata.

Tuttavia, l’Inps dà tempo fino al 30 giugno per richiedere l’Isee 2026 e recuperare gli arretrati riferiti alle mensilità precedenti. Una volta rinnovato l’Isee entro questa scadenza, infatti, si procede con il ricalcolo della prestazione a decorrere da marzo e pertanto tutte le somme non erogate vengono “rimborsate” in sede di conguaglio.

Bisogna quindi affrettarsi visto che mancano appena due mesi per non perdere soldi che spettano di diritto.

Assegno unico, anche nel 2026 c’è il bonus nuovi nati

Prima di concludere ricordiamo che anche nel 2026, accanto all’Assegno unico universale, trova spazio un ulteriore sostegno per le famiglie: il bonus nuovi nati, confermato dall’Inps con la recente circolare n. 45 del 10 aprile 2026.

Si tratta di un contributo economico una tantum, quindi pagato in un’unica soluzione, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2026. Una misura che riprende la logica del vecchio bonus bebè, ma con una struttura diversa: non più un pagamento mensile, bensì un assegno unico immediato, pensato per aiutare le famiglie ad affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio.

Il bonus nuovi nati non sostituisce l’Assegno unico, ma si aggiunge a questo. Le due prestazioni sono infatti compatibili e cumulabili, così come resta ferma la possibilità di beneficiare delle altre maggiorazioni previste dall’Auu. Ricordiamo, ad esempio, che in fase di prima liquidazione dell’Assegno unico spettano anche le due mensilità extra riferite agli ultimi due mesi di gravidanza, oltre alla maggiorazione del 50% riconosciuta fino al compimento di un anno di età del figlio, oppure fino a 3 anni nel caso di nuclei con almeno tre figli minori.

Per ottenere il bonus nuovi nati è necessario rispettare il requisito economico: l’Isee non deve superare i 40.000 euro. Anche su questo punto, però, c’è una precisazione importante, perché ai fini della verifica della soglia si considera il nuovo Isee per prestazioni familiari, dal quale vengono esclusi gli importi percepiti a titolo di Assegno unico universale. In questo modo, molte famiglie possono rientrare più facilmente nel limite previsto.

Le domande per il bonus nuovi nati 2026 sono aperte e vanno presentate all’Inps entro 120 giorni dalla nascita, dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento preadottivo o dalla trascrizione del provvedimento di adozione internazionale. La richiesta può essere inviata tramite portale Inps, app mobile, Contact Center o patronati, indicando anche la modalità di pagamento scelta.