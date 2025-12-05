Ascolti TV ieri sera, 4 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore e Umberto Tozzi?

Ascolti TV: la serata di giovedì 4 dicembre 2025 ha visto una sfida con show e programmi di intrattenimento in primo piano, fiction italiane e spettacoli comici. Nessuna pellicola importante tra i primi nove canali della TV generalista. Sullo sfondo, contenitori di attualità e politica che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV. Quando si parla degli ascolti del giovedì, inevitabile anche la presenza del talk di successo condotto da Geppi Cucciari su RAI 3. Molto attesa anche la finalissima di X Factor, in diretta su TV8.

RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano con due proposte diverse: gli episodi 5 e 6 dell’attesa terza stagione di Un Professore sull’ammiraglia RAI, e L’Ultima Notte Rosa - La Grande Festa, il concerto evento di Umberto Tozzi - registrato lo scorso 5 ottobre all’Arena di Verona - che segna il ritiro dalle scene del cantautore piemontese, sulla principale delle reti Mediaset. In pausa per questa settimana, quindi, La Ruota dei Campioni, che aveva vinto le classifiche di audience nelle precedenti uscite.

Dopo le prime serate di martedì e mercoledì, è tornato anche il grande calcio su ITALIA 1, con l’incontro di Coppa Italia tra Lazio e Milan, il big match più atteso degli ottavi di finale. E, ovviamente, tanti sono stati i tifosi radunati per seguire il match in chiaro.

A vincere è stata la serie di RAI 1 Un Professore 3, che registra 3.331.000 spettatori (18,6% di share); il calcio con Lazio-Milan si prende il secondo posto di giornata con 2.813.000 spettatori e il 14% di share. Sotto i 2 milioni Umberto Tozzi su CANALE 5

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nuovamente trionfatore La Ruota della Fortuna su CANALE 5, che registra ben 5.072.000 spettatori e 23,8% di share. Più indietro Affari Tuoi, che si ferma a 4.521.000 spettatori con il 21,1% di share.

Ascolti TV giovedì 4 dicembre 2025: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Vince ampiamente Un Professore 3 sul concerto-evento di Umberto Tozzi, ma molto bene il calcio su ITALIA 1 che proponeva un vero e proprio big match per essere appena agli ottavi di finale di Coppa Italia.

RAI 1 - Un professore 3: 3.331.000 spettatori (18,6% di share) ITALIA 1 - Coppa Italia: Lazio-Milan: 2.813.000 spettatori (14% di share) CANALE 5 - L’Ultima Notte Rosa - La Grande Festa: 1.925.000 spettatori (12,3% di share) TV8 - X Factor - La Finale: 913.000 spettatori (5,1% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera: 911.000 spettatori (6,6% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio: 846.000 spettatori (6,4% di share) RAI 3 - Splendida Cornice: 741.000 spettatori (4,4% di share) LA7 - Piazza Pulita: 716.000 spettatori (5% di share) NOVE - Ammutta Muddica (Aldo, Giovanni e Giacomo): 396.000 spettatori (2,3% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 4 dicembre 2025

Ieri sera CANALE 5 ha trasformato il prime time in una vera celebrazione della musica italiana con L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto-evento che anticipa l’addio alle scene live di Umberto Tozzi. Registrato nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona lo scorso ottobre e trasmesso in occasione dei 60 anni della Fondazione AIRC, lo show ha unito spettacolo e solidarietà, invitando il pubblico a sostenere la ricerca sui tumori pediatrici tramite il numero solidale 45521. Sul palco, insieme a Tozzi, una parata di ospiti di primo livello: Laura Pausini, Raf, The Kolors, Marco Masini e il violoncellista Hauser, protagonisti di duetti che hanno ripercorso la carriera del cantautore sulle note di classici come Ti amo, Gloria, Tu, Gente di mare e una sorprendente versione di Italodisco.

Una festa musicale che segna l’inizio della tournée d’addio The Final Show – L’Ultima Notte Rosa, un percorso simbolico in sette tappe italiane e cinque europee che porterà Tozzi a congedarsi dal pubblico tra Eboli, Roma, Milano, Torino e città internazionali come Zurigo, Parigi e Bruxelles.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2.000 concerti in mezzo secolo di carriera, Umberto Tozzi rappresenta una vera icona della canzone italiana. I suoi guadagni attuali derivano soprattutto dai diritti d’autore, che per un repertorio così diffuso - dagli anni ’70 alle piattaforme digitali - rappresentano una rendita stabile. Ma il cantautore ha deciso di lasciare le scene da tempo e i prossimi 12 mesi saranno un tributo d’addio.

D’altro canto, Un Professore 3 è andato in onda ieri sera in prima visione con gli episodi 5 e 6 (per un totale di 12); la terza stagione ci accompagnerà fino alle porte del Natale, con l’ultima puntata prevista per il prossimo 18 dicembre. I protagonisti sono sempre loro: Alessandro Gassman, il professore di filosofia Dante Balestra, e Claudia Pandolfi, che interpreta la madre dello studente Manuel. Nella terza stagione, la 5ª B del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Roma affronta l’anno della maturità tra scelte difficili e nuovi arrivi.

Sebbene non ci sia una comunicazione ufficiale sul budget previsto per la realizzazione di Un Professore 3, possiamo provare a stimare un costo indicativo secondo le informazioni a disposizione. La fiction più costosa della RAI per la stagione 2024-2025 è stata L’Amica Geniale 4, che per appena 5 episodi ha visto spese di circa 56 milioni di euro.

Più probabile che Un Professore 3 sia nella fascia tra i 12 e i 14 milioni di euro, come accaduto per altre serie TV inedite con 6 prime serate come Sempre al tuo fianco e Mina Settembre 2.

Questo budget ci dice che ogni episodio (di circa 50-60 minuti) è costato circa un 1 milione di euro.