Ascolti TV: la serata di giovedì 26 marzo 2026 ha visto una nuova sfida nel palinsesto generalista, dopo la chiusura della 15esima stagione di Don Matteo che ha trionfato in lungo e in largo. Sullo sfondo, come ogni giovedì, programmi di intrattenimento, contenitori di attualità e politica - che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV - e anche qualche pellicola interessante. Ma è stato il calcio, anzi, la nazionale di calcio a scompaginare gli equilibri

RAI 1 e CANALE 5 si sfidavano, ovviamente, con una programmazione molto diversa, ma con il vincitore annunciato: la sfida tra Italia e Irlanda del Nord sull’ammiraglia RAI, semifinale degli spareggi valevoli per l’accesso ai prossimi Mondiali 2026, e la serie turca acclamata Forbidden Fruit sulla principale delle reti Mediaset.

Ma, come detto, come ogni giovedì anche ieri in onda su RAI 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se l’è vista con PiazzaPulita e Dritto e Rovescio, i grandi classici dell’approfondimento di serata. Il cinema lo ritroviamo su TV8, con il dramma romantico Il profumo del mosto selvatico, e su ITALIA 1, che schierava invece un cult catastrofico come The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo.

Nell’access prime time, invece, l’inedito ruolo per Gerry Scotti di correre da solo, complice lo stop ad Affari Tuoi di Stefano De Martino per fare spazio all’Italia del calcio.

Ascolti TV giovedì 26 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Spareggio Mondiali 2026: Italia-Irlanda del Nord: CANALE 5 - Forbidden Fruit: ITALIA 1 - The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo: RAI 3 - Splendida Cornice: LA7 - PiazzaPulita: RETE 4 - Dritto e Rovescio: RAI 2 - Ore 14 Sera: NOVE - Only Fun - Comico Show: TV8 - Il profumo del mosto selvatico):

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 26 marzo 2026

RAI 1 ieri sera presentava, per certi versi, una serata “drammatica”. Per la nostra nazionale di calcio la sfida con l’Irlanda del Nord valeva un bel pezzo di accesso al mondiale di quest’estate e sono tanti i tifosi, appassionati o semplici sostenitori azzurri che hanno seguito l’evento. D’altronde, le precedenti due debacle - contro la Svezia nel 2018 e addirittura contro la Macedonia del Nord nel 2022 - non avevano lasciato tranquilli nonostante i favori del pronostico.

La squadra di Gattuso, però, non ha tradito l’evento: 2-0 il risultato finale, nonostante diverse difficoltà incontrate in campo soprattutto nel primo tempo. Ora l’Italia si giocherà il tutto per tutto nella finalissima degli spareggi europei del prossimo martedì 31 marzo, quando affronterà la Bosnia Erzegovina (vincitrice dell’altra finale contro il Galles) fuori casa. Un match delicatissimo che vale tanto sia dal punto di vista sportivo che economico.

Infatti, il rischio di non vedere l’Italia al mondiale nemmeno nel 2026 (ultima partecipazione nel 2014 in Brasile) aprirebbe scenari cupi anche per i tanti milioni in palio: solo la partecipazione al mondiale - senza vincere nemmeno una partita - garantirebbe comunque al nostro movimento un premio da 10,5 milioni di dollari (1,5 milioni per i costi di preparazione e 9 milioni di partecipazione). Una bella somma per un movimento che arranca tanto in ottica nazionali quanto, anzi soprattutto, in quella dei club. La prossima sfida contro la Bosnia, quindi, vale davvero tanto.

Di contro, CANALE 5 schierava un’altra dizi turca di grande richiamo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie – che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time – vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo – specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi – tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

In prima serata, ieri abbiamo ritrovato anche diverse proposte di cinema sui canali generalisti. La pellicola “più blockbuster di tutte”, però, l’ha trasmessa ITALIA 1, con il disaster movie The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo, firmato Roland Emmerich. Il film, uscito nel 2004, fu un vero successo al botteghino: a fronte di un budget monstre di 125 milioni di dollari, ne incassò oltre 550 di milioni di dollari a livello mondiale.