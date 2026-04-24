Ascolti TV: la serata di giovedì 23 aprile 2026 è stata un po’ diversa rispetto alla scorsa settimana. Lontani i fasti di Don Matteo sulla RAI, che però si difende ancora bene con una serie nuova di zecca con un inedito Claudio Bisio, che la scorsa settimana aveva portato a casa la serata con oltre 3,1 milioni di spettatori. Per Mediaset, invece, dopo la chiusura dello show con Pio e Amedeo, ecco la solita dizi turca di richiamo. Sullo sfondo, come ogni giovedì, programmi di intrattenimento, contenitori di attualità e politica - che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV - e anche qualche pellicola interessante.

Su RAI 1 è andata in onda la terza e ultima puntata della serie TV Uno Sbirro in Appennino, con Claudio Bisio nell’insolita veste di un commissario di provincia. Di contro, invece, CANALE 5 ha proposto la soap Forbidden Fruit, che riscuote sempre un discreto successo. Chi avrà vinto stavolta nei dati audience?

Ma, come detto, come ogni giovedì anche ieri in onda su RAI 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se l’è vista con Dritto e Rovescio e PiazzaPulita. Il cinema è stato protagonista principalmente su TV8, che schierava Innocenti Bugie, con Tom Cruise e Cameron Diaz.

Nell’access prime time, invece, ritorna il solito duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.

Ascolti TV giovedì 23 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Uno Sbirro in Appennino :

: CANALE 5 - Forbidden Fruit :

: RAI 3 - Splendida Cornice :

: RAI 2 - Ore 14 Sera :

: RETE 4 - Dritto e Rovescio :

: ITALIA 1 - Le Iene :

: TV8 - Innocenti Bugie) :

: LA7 - PiazzaPulita :

: NOVE - Cash or Trash - La Notte dei Tesori:

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026

Uno Sbirro in Appennino è andato in onda ieri sera su RAI 1 con la terza e ultima puntata. La fiction crime, diretta da Renato De Maria, vede protagonista un inedito Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, affiancato da Valentina Lodovini e Chiara Celotto, con un cast completato da Michele Savoia.

La trama segue Vasco, poliziotto trasferito da Bologna al borgo appenninico di Muntagò, dove il ritorno alle origini si intreccia con indagini locali e ferite personali mai risolte. Dal punto di vista produttivo, la serie è realizzata da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con riprese nell’Appennino bolognese. Non sono state rese pubbliche cifre ufficiali, però, sul budget complessivo, né sui costi per episodio.

Per quanto riguarda i cachet, anche qui non esistono dati specifici legati alla serie, ma il profilo di Bisio suggerisce compensi elevati, considerato che è un vero big della TV: in passato si è parlato di circa 200.000 euro a puntata per Italia’s Got Talent e fino a 400.000 euro per Sanremo 2019. Anche considerando le sue attività imprenditoriali, il suo patrimonio resta stimato in diversi milioni di euro, confermandolo tra i volti più solidi della televisione italiana. E il ritorno in Rai possiamo pensare che non sia avvenuto “gratis”.

Di contro, CANALE 5 schierava un’altra dizi turca di grande richiamo, andata in onda ieri come sempre in prima serata: Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), la soap melodrammatica che racconta intrighi, passioni e… soldi nell’alta società di Istanbul. La serie – che in Italia è approdata dal 30 giugno 2025 in daytime e da tempo conquista anche il prime time – vede al centro la vita di due sorelle molto diverse: Yıldız, ambiziosa e in cerca di lusso, e Zeynep, più etica e riservata, immerse in piani di seduzione, divorzio e nuove relazioni.

Prodotta dall’emergente casa turca Medyapım e distribuita internazionalmente da Calinos Entertainment, Forbidden Fruit conta 6 stagioni e 177 episodi originali, trasformati in circa 499 puntate italiane grazie al diverso formato da 40-45 minuti.

Dal punto di vista economico, non esistono dati ufficiali pubblici sul budget complessivo della produzione; tuttavia, le dizi turche di alto profilo – specialmente quelle esportate in oltre 70 Paesi – tendono ad avere costi di produzione elevati per mantenere scenografie, location e cast di primo livello. Forbidden Fruit è stata girata principalmente a Istanbul e nelle aree di Sarıyer, Beykoz e Beyoğlu, scenari che contribuiscono a un’immagine di lusso che richiede investimenti sostenuti.

Per quanto riguarda i cachet degli attori, le cifre non sono ufficiali ma secondo stime del settore le star principali come Eda Ece (Yıldız) e Şevval Sam (Ender) potrebbero percepire tra i 30.000 e i 50.000 € per episodio, mentre i ruoli minori si attestano su importi più contenuti, pur rimanendo significativi nel mercato delle serie turche.

Impossibile non citare l’unico film presente sui canali generalisti In prima serata: Innocenti bugie, commedia d’azione del 2010 con Tom Cruise e Cameron Diaz, andata in onda su TV8. La pellicola diretta da James Mangold all’epoca fu un investimento importante, ripagata però da un ottimo successo al botteghino: a fronte di un budget di circa 125 milioni di dollari, Innocenti bugie incassò oltre 262 milioni di dollari in tutto il mondo.