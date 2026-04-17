Ascolti TV: la serata di giovedì 16 aprile 2026 è stata il “copia e incolla” della scorsa settimana. Lontani i fasti di Don Matteo sulla RAI, che però si difende egregiamente con una serie nuova di zecca che sette giorni fa, alla prima uscita, aveva fatto più di 4 milioni di audience. Per Mediaset, invece, si punta ancora sulla comicità. Sullo sfondo, come ogni giovedì, programmi di intrattenimento, contenitori di attualità e politica - che ogni sera trovano spazio tra le reti secondarie dei palinsesti TV - e anche qualche pellicola interessante. Dopo il mercoledì di Champions, torna anche il calcio su TV8. Ma partiamo dai canali principali.

Su RAI 1 è andata in onda la seconda puntata dell’inedita serie TV Uno Sbirro in Appennino, con Claudio Bisio nell’insolita veste di un commissario di provincia. Su CANALE 5, invece, ecco di nuovo il duo comico Pio e Amedeo con Stanno Tutti Invitati, per l’ultima delle tre serate evento con numerosi ospiti per celebrare i loro primi 25 anni di carriera. Chi ha vinto la serata stavolta?

Vince di nuovo (ma calando) Uno Sbirro in Appennino su RAI 1, con Bisio che registra quasi 3,2 milioni di spettatori e il 19% di share. Si difende molto Stanno Tutti Invitati su CANALE 5, che fa quasi 2,5 milioni di audience e il 19,3% di share.

Ma, come detto, come ogni giovedì anche ieri in onda su RAI 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, che se l’è vista con e Dritto e Rovescio ma non con PiazzaPulita (sostituito da Barbero). Il cinema è stato protagonista principalmente su ITALIA 1, che schierava Armor, con Sylvester Stallone.

Nell’access prime time, invece, ritorna il solito duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince con margine La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con il 24,4% di share e 4.901.000 spettatori. Si ferma a 4.496.000 spettatori, invece, Affari Tuoi su RAI 1, con uno share del 22,6%.

Ascolti TV giovedì 16 aprile 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Uno Sbirro in Appennino: 3.186.000 spettatori (19% di share) CANALE 5 - Stanno Tutti Invitati: 2.469.000 spettatori (19,3% di share) RAI 3 - Splendida Cornice: 977.000 spettatori (6,5% di share) RAI 2 - Ore 14 Sera: 957.000 spettatori (7,9% di share) RETE 4 - Dritto e Rovescio: 873.000 spettatori (6,9% di share) ITALIA 1 - Armor: 780.000 spettatori (4,5% di share) TV8 - UEFA Europa League - Nottingham Forest-Porto): 540.000 spettatori (2,9% di share) LA7 - In Viaggio con Barbero: 414.000 (2,4% di share) NOVE - Cash or Trash - La Notte dei Tesori: 348.000 spettatori (2,1% di share)

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Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, giovedì 16 aprile 2026

Uno Sbirro in Appennino è andato in onda ieri sera su RAI 1 con la seconda puntata. La fiction crime, diretta da Renato De Maria, vede protagonista un inedito Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, affiancato da Valentina Lodovini e Chiara Celotto, con un cast completato da Michele Savoia.

La trama segue Vasco, poliziotto trasferito da Bologna al borgo appenninico di Muntagò, dove il ritorno alle origini si intreccia con indagini locali e ferite personali mai risolte. Dal punto di vista produttivo, la serie è realizzata da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con riprese nell’Appennino bolognese. Non sono state rese pubbliche cifre ufficiali, però, sul budget complessivo, né sui costi per episodio.

Per quanto riguarda i cachet, anche qui non esistono dati specifici legati alla serie, ma il profilo di Bisio suggerisce compensi elevati, considerato che è un vero big della TV: in passato si è parlato di circa 200.000 euro a puntata per Italia’s Got Talent e fino a 400.000 euro per Sanremo 2019. Anche considerando le sue attività imprenditoriali, il suo patrimonio resta stimato in diversi milioni di euro, confermandolo tra i volti più solidi della televisione italiana. E il ritorno in Rai possiamo pensare che non sia avvenuto “gratis”.

Di contro, CANALE 5 ha trasmesso ieri sera l’ultimo appuntamento di Stanno Tutti Invitati, show-evento costruito attorno al duo comico Pio e Amedeo, protagonisti di ben tre prime serate celebrative registrate al ChorusLife Arena di Bergamo. Il programma si inserisce, quindi, nel filone degli show frizzanti con tanti sketch e ospiti musicali e televisivi. Quindi, non solo comicità.

Sebbene non esistano dati ufficiali sui costi, si tratta verosimilmente di un investimento rilevante, considerando la presenza di numerosi ospiti e una location di grande capienza. Anche sul fronte compensi non ci sono cifre certe. Tuttavia, diverse stime indicano che il duo possa arrivare anche a 200.000 euro a serata per show evento simili, come il fortunato Felicissima Sera sempre su Mediaset.

D’altronde parliamo di una delle coppie più acclamate dello spettacolo, tanto in TV quanto al teatro e al cinema: film come Oi vita mia hanno superato 7 milioni di euro di incasso, rafforzando il peso economico di Pio e Amedeo anche sul piccolo schermo.