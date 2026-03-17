Ascolti TV: quello di ieri è stato un lunedì agguerrito per il palinsesto generalista, con qualche novità interessante in prima serata e la conferma di una sfida che, per i canali principali, raccoglie sempre tanti consensi a inizio settimana.

Su RAI 1 ecco la seconda puntata di una nuova fiction inedita e attesa: Guerrieri - La regola dell’equilibrio, con protagonista assoluto Alessandro Gassman. Su CANALE 5, invece, il grande ritorno di Scherzi a Parte guidato da Max Giusti, dopo il boom assoluto di 2 settimane fa. Settimana scorsa, invece, era stato proprio Gassman a trionfare con quasi 3,9 milioni di spettatori. Chi ha vinto la sfida in questo nuovo lunedì?

In lista in prima serata c’erano, però, anche diversi programmi concorrenti, che spaziavano dalla politica alla cultura (come ogni lunedì), passando anche per diverse proposte di cinema. Insomma, un po’ di tutto, compreso qualche titolo di culto internazionale, che vedeva su ITALIA 1, stavolta, Jason Statham e il suo The Beekeper, mentre su RAI 2 la commedia-giallo intrigante Knives Out - Cena con Delitto, con un cast corale e acclamato.

Nell’access prime time riecco la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.

Ascolti TV lunedì 16 marzo 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera.

RAI 1 - Guerrieri - La regola dell’equilibrio: CANALE 5 - Scherzi a parte: RAI 3 - Lo Stato delle Cose: ITALIA 1 - The Beekeper: LA7 - La Torre di Babele - Papocchio Italia: RETE 4 - Quarta Repubblica: RAI 2 - Knives Out - Cena con Delitto: TV8 - The Equalizer 2 - Senza Perdono: NOVE - Inferno:

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 16 marzo 2026

Ieri sera su RAI 1 è andato in scena il secondo appuntamento della nuova serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio, legal drama interpretato da Alessandro Gassmann e diretto da Gianluca Maria Tavarelli. La fiction, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio – tra cui Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio – è composta da otto episodi distribuiti in quattro serate e prodotta in coproduzione da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm.

La storia segue l’avvocato penalista Guido Guerrieri, alle prese con una fase complessa della propria vita privata e professionale. La serie è ambientata principalmente a Bari, con riprese effettuate anche a Modugno, Trani e Giovinazzo. Tra i luoghi ricorrenti figurano il Tribunale di Bari, il lungomare e il quartiere Murat, elementi che contribuiscono a costruire un’ambientazione urbana realistica.

Non sono stati diffusi dati ufficiali sul budget di produzione della fiction. Tuttavia, considerando il formato da prime time di RAI 1, le coproduzioni coinvolte e la presenza di un cast ampio – che include, tra gli altri, Ivana Lotito, Anita Caprioli e Stefano Dionisi – la serie si colloca nel segmento delle produzioni seriali di fascia medio-alta della televisione pubblica.

Anche il cachet di Alessandro Gassmann non è stato comunicato pubblicamente. In produzioni di fiction analoghe della TV generalista italiana, tuttavia, gli ingaggi per protagonisti di primo piano possono raggiungere diverse decine di migliaia di euro per episodio, soprattutto quando si tratta di titoli destinati alla prima serata dell’ammiraglia, come in questo caso.

Quel che è certo è che il ritorno di Scherzi a parte – andato in onda ieri sera su CANALE 5 con la terza puntata della nuova edizione 2026 – rappresenta una delle operazioni di intrattenimento più ambiziose della stagione per Mediaset. Al timone c’è Max Giusti, che riporta in prime time un titolo storico fermo da alcune stagioni, puntando su un linguaggio rinnovato e su un marcato “effetto cinema”, come spiegato dallo stesso conduttore in un’intervista ad ANSA.

L’edizione 2026 si articola in quattro prime serate, con una costruzione narrativa che trasforma ogni scherzo in un mini-film, tra scenografie elaborate, attori, microcamere di ultima generazione e un importante lavoro di post-produzione. Mediaset non comunica cifre, ma il programma rientra tra le produzioni di punta della rete, con investimenti coerenti con l’obiettivo di rilanciare un brand storico dopo lo stop seguito all’edizione con Enrico Papi.

Sul fronte compensi, non esistono dati ufficiali. Tuttavia, secondo stime riportate da La Repubblica e riprese da diverse fonti online, Giusti avrebbe percepito in RAI circa 400.000 euro annui per le sue conduzioni, con gettoni tra 10.000 e 20.000 euro a puntata per partecipazioni speciali. Con il passaggio a Mediaset, è plausibile un adeguamento verso l’alto, anche se si tratta di ipotesi non confermate.