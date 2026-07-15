Arrivano su Borsa Italiana i primi ETP a leva su Leonardo

GraniteShares, emittente statunitense di ETF ed ETP specializzato in soluzioni di investimento a leva, ha annunciato oggi, mercoledì 15 luglio 2026, la quotazione su Borsa Italiana di due nuovi prodotti a leva fissa su Leonardo, il colosso italiano quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari, tra i principali gruppi europei attivi nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza.

Si tratta dei primi ETP a leva in Italia sul titolo Leonardo.

I due ETP che saranno quotati da oggi su Borsa Italiana da GraniteShares sono i seguenti:

GraniteShares 2x Long Leonardo Daily ETP (Ticker: LEO2; ISIN: XS3415298242)

(Ticker: LEO2; ISIN: XS3415298242) GraniteShares 2x Short Leonardo Daily ETP (Ticker: LEOS; ISIN: XS3415298325)

GraniteShares ha precisato che “i due nuovi ETP consentono agli investitori di assumere esposizioni a leva su un titolo caratterizzato da forte attenzione da parte del mercato”, con l’ETP Long che “offre un’esposizione a leva pari a due volte la performance giornaliera del titolo” e il prodotto Short che “offre un’esposizione a leva pari a due volte la performance giornaliera inversa del titolo”.

I lanci, ha spiegato l’emittente americana di ETF ed ETP “seguono la quotazione, nelle scorse settimane, degli ETP su SpaceX, Sandisk, Micron Technology, MARA Holdings, Marvell Technology, Vertiv Holdings e Lumentum Holdings, ampliando ulteriormente la gamma di strumenti di GraniteShares”.

Inoltre, “con i nuovi ETP su Leonardo, l’offerta si estende per la prima volta anche al settore della difesa europea”.

GraniteShares ha ricordato che al momento “sul segmento ETFplus di Borsa Italiana sono quotati 46 ETP di GraniteShares, per assumere in modo semplice ed efficiente posizioni a leva long e short su singoli titoli, sull’indice FTSE MIB e su basket concentrati”.

Così Gianmarco Roncarolo, Sales Director Italy di GraniteShares, ha commentato:

“Difesa e spazio sono tra i temi di maggiore interesse per gli investitori, sostenuti non solo dall’aumento degli investimenti pubblici, ma anche dalla crescente evoluzione tecnologica del settore. Aziende come Leonardo sono oggi al centro di trend che spaziano dall’elettronica per la difesa alla cybersecurity, fino ai sistemi avanzati per la sicurezza. Con questi nuovi ETP ampliamo ulteriormente la nostra offerta, permettendo a investitori e trader di assumere posizioni rialziste e ribassiste a leva su uno dei principali protagonisti europei del comparto”.

Da segnalare che gli ETP a leva (Leveraged Exchange Traded Products) sono strumenti finanziari quotati in Borsa che replicano l’andamento di un indice, un’azione o un’altra attività finanziaria moltiplicandone la variazione giornaliera.

Ad esempio, un ETP con leva 2x punta a guadagnare il 2% se l’indice di riferimento sale dell’1% nella stessa seduta; viceversa, un ETP con leva -2x mira a ottenere un rendimento positivo del 2% se l’indice perde l’1%.