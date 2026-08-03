Con Mac e iPad già rincarati a causa di una crisi globale nella fornitura di chip di memoria, ci si chiede da settimane se Apple stia semplicemente prendendo tempo prima di applicare lo stesso trattamento al suo prodotto più venduto: l’iPhone.

Le vendite record di iPhone nell’ultimo trimestre, le migliori di sempre per il periodo estivo, con $54,25 miliardi, potrebbero in parte riflettere proprio questa corsa agli acquisti preventivi da parte di consumatori che temono un rincaro imminente in autunno.

Se gli analisti di Wall Street avessero ragione e i prezzi degli iPhone salissero in concomitanza con il lancio di settembre, qualcosa di decisivo potrebbe cambiare anche per gli investitori nel titolo AAPL.

Ricavi oltre le attese: cosa nascondono i numeri

Apple ha chiuso il terzo trimestre fiscale con ricavi totali pari a $109,42 miliardi, in crescita del 16,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile per azione si è attestato a $2,02, superando le stime degli analisti che si fermavano rispettivamente a $108,65 miliardi e a $1,89 per azione. Una sovraperformance che, a prima lettura, sembrerebbe inequivocabile.

Eppure, scomponendo la struttura dell’utile, emerge una variabile che vale la pena isolare: 11 centesimi per azione derivavano da rimborsi tariffari riconosciuti dal governo statunitense, una componente straordinaria che difficilmente sembrerebbe destinata a replicarsi con sistematicità nei trimestri successivi. Al netto di questa voce, i risultati restavano comunque positivi rispetto al consenso, ma la qualità degli utili potrebbe rivelarsi meno robusta di quanto il titolo aggregato lasci intendere.

L’anomalia stagionale dell’iPhone e la domanda anticipata

Il vero elemento che merita attenzione è la dinamica della divisione iPhone, con ricavi cresciuti del 21,7% a $54,25 miliardi nel terzo trimestre fiscale. Storicamente, questo periodo corrisponde a una fase di domanda compressa, in cui i consumatori rinviano gli acquisti in attesa dei nuovi modelli autunnali. Una crescita di quella portata, proprio in quella finestra temporale, non sembrerebbe spiegabile con i soli fondamentali della domanda ordinaria.

L’ipotesi più accreditata tra gli osservatori è che una quota rilevante di quegli acquisti sia stata anticipata: consumatori che, osservando i rincari già intervenuti su Mac e iPad in seguito alla crisi dei chip DRAM (Dynamic Random Access Memory, la memoria ad accesso casuale dinamico utilizzata in quasi tutti i dispositivi consumer di fascia alta), avrebbero deciso di non attendere settembre per evitare di pagare di più. In termini tecnici, si tratterebbe di un pull-forward della domanda, ovvero di un’accelerazione artificiale degli acquisti che comprime il potenziale di vendita del trimestre successivo.

La crisi dei chip DRAM e la struttura dei costi

Per comprendere perché Mac e iPad abbiano già registrato aumenti di listino e l’iPhone no, è utile considerare le differenze nella supply chain dei due segmenti. I chip DRAM utilizzati nei computer e nei tablet sono prodotti in larga parte da un oligopolio composto da pochi player globali, con una capacità produttiva che impiega mesi o anni per essere ampliata. Quando la domanda supera l’offerta disponibile, i prezzi spot della memoria salgono con rapidità, e i produttori di dispositivi finali subiscono pressioni sui margini che, inevitabilmente, vengono trasferite a valle.

L’iPhone, pur utilizzando componenti di memoria proprietari e integrati in modo più verticale nella catena di fornitura di Apple, non sembrerebbe immune da queste dinamiche nel medio periodo. Il margine di manovra della società di Cupertino potrebbe quindi restringersi proprio in concomitanza con il ciclo di lancio autunnale, che ogni anno rappresenta il momento in cui Apple ridefinisce i propri listini al dettaglio.

Il contesto macro e le implicazioni per l’S&P 500

Per un investitore, Apple è uno dei titoli con il maggior peso negli indici azionari globali, e in particolare nell’S&P 500, dove la sua capitalizzazione di mercato la rende una variabile sistemica. Qualsiasi revisione dei margini attesi, o qualsiasi segnale di rallentamento della domanda sugli iPhone, potrebbe riflettersi sull’indice con un’intensità sproporzionata rispetto al singolo evento.

La stagione dei prezzi autunnali di Apple non sembrerebbe quindi una questione che riguarda solo i consumatori. Sembrerebbe, piuttosto, un indicatore anticipatore delle pressioni inflazionistiche sui margini nel settore tecnologico, con potenziali ricadute sulla valutazione complessiva del comparto e, per estensione, sugli equilibri di portafoglio di chi sia esposto agli indici globali, anche indirettamente attraverso fondi o ETF.

La tesi che emerge con una certa coerenza dai dati disponibili è che Apple stia percorrendo una strada a senso unico: con Mac e iPad già adeguati al nuovo scenario dei costi, l’iPhone sembrerebbe l’ultimo grande prodotto ancora in attesa di una revisione dei listini.

Per un investitore retail attento alla protezione del capitale, questo tipo di dinamica merita una lettura a più livell come indicatore delle pressioni sui margini di una delle aziende più pesanti negli indici globali. Un rincaro sugli iPhone potrebbe sostenere i ricavi nel breve, ma potrebbe anche rallentare la domanda e mettere alla prova la fedeltà di una base di clienti abituata a standard di prezzo consolidati. La prudenza, come sempre, sembrerebbe suggerire di osservare settembre con occhio critico prima di trarre conclusioni definitive.