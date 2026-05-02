Nel 2026, euro e dollaro potrebbero non essere le valute più performanti. Sui mercati si stanno facendo strada valute più legate all’andamento del ciclo economico. Tra le valute più osservate c’è il dollaro australiano, che in alcuni scenari potrebbe fare meglio di entrambe.

Non si tratta di un cambio strutturale degli equilibri, ma di una fase di mercato in cui possono crearsi le condizioni per una sovraperformance anche a doppia cifra. Perché questo accada devono però allinearsi tre fattori: un allargamento del differenziale dei tassi d’interesse, un rafforzamento del ciclo delle materie prime e una Cina in grado di sostenere la domanda globale.

I primi due segnali sono già in parte visibili. In Australia i tassi restano più elevati rispetto a Stati Uniti ed Europa e questo continua ad attirare capitali verso l’AUD. Sul lato delle commodities, ci sono segnali di ripresa della domanda legata a infrastrutture ed energia, anche se non si può ancora parlare di un vero e proprio ciclo rialzista generalizzato. [...]