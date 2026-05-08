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Azioni Leonardo al bivio. Trappola per investitori o trampolino verso nuovi record?

Tommaso Scarpellini

8 Maggio 2026 - 17:56

Il gigante della difesa vacilla su un supporto storico mentre le tensioni globali cambiano pelle. Occasione d’oro o l’inizio di un lungo declino? Un bivio tecnico che sfida ogni certezza.

Azioni Leonardo al bivio. Trappola per investitori o trampolino verso nuovi record?
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Ma in un mercato in cui i titoli bellici hanno generato grandi plusvalenze, vedere un Leonardo in discesa tornato su un livello chiave come quello di oggi che valore ha? Appetitoso. Ma siamo in un minimo per le azioni Leonardo (LDO) oppure è solo l’inizio del repricing che tutti si aspettano?

L’attuale struttura del prezzo di Leonardo parrebbe suggerire una fase di estrema delicatezza tecnica. Il valore si sta infatti appoggiando sulla media mobile a 50 periodi. Per chi desidera approfondire la materia, la media mobile semplice (SMA) rappresenta la media dei prezzi di chiusura di un determinato arco temporale, in questo caso 50 sessioni. Questo livello potrebbe essere definito come un supporto dinamico di primaria importanza. A differenza dei supporti statici, che sono linee orizzontali tracciate su minimi storici fissi, il supporto dinamico si muove insieme al prezzo.

Storicamente, per il titolo Leonardo, questa media ha spesso agito da pavimento psicologico e tecnico durante le fasi di espansione. Quando il prezzo tocca questa linea dall’alto verso il basso senza romperla con decisione, i trader istituzionali potrebbero interpretarlo come un segnale che il trend rialzista è ancora intatto e che il titolo è «a sconto» rispetto alla sua tendenza recente. Tuttavia, la cautela parrebbe d’obbligo, poiché una violazione di tale media potrebbe invalidare la struttura rialzista di medio termine. [...]

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