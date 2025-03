AliExpress è sicuro e affidabile? Come acquistare per evitare sorprese

AliExpress, l’e-commerce cinese dai prezzi imbattibili, è davvero sicuro e affidabile oggi? Gli sconti incredibili del markeplace attirano ogni giorno moltissimi utenti, che difficilmente possono trovare qualcosa di simile nei competitor. Ma perché i prodotti costano così poco? È tutto oro quel che luccica?

Per chi ha dubbi su affidabilità e sicurezza, diciamo subito che AliExpress non è una meteora: negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione tra le piattaforme di e-commerce più utilizzate a livello globale. Nel 2025, il marketplace cinese, di proprietà del colosso Alibaba Group, conta oltre 150 milioni di utenti attivi e migliaia di venditori sparsi in tutto il mondo. La sua principale attrattiva è l’accesso diretto a fornitori cinesi a prezzi spesso sbalorditivi (appunto), ma per tanti consumatori la questione sicurezza rimane ancora un punto di discussione.

Le domande più frequenti riguardano l’affidabilità dei venditori, la protezione dei pagamenti, le politiche di rimborso e la qualità dei prodotti. AliExpress ha introdotto nuove misure di sicurezza nel 2024 e nel 2025, per garantire maggiore protezione agli acquirenti, tra cui l’espansione della «Buyer Protection» e un rafforzamento dei controlli sui venditori.

Quindi, AliExpress è davvero sicuro nel 2025? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

AliExpress è diventato oggi un gigante nel settore dell’e-commerce . Ma non si tratta del primo portale di e-commerce cinese che sbarca online. Infatti, qualche tempo prima aveva avuto il suo battesimo un altro sito molto noto come Taobao ma, mentre quest’ultimo era rivolto a un pubblico prettamente cinese, AliExpress vende esclusivamente al di fuori della Cina continentale : i clienti cinesi, infatti, non hanno proprio modo di potersi collegare alla piattaforma. Fra le nazioni nelle quali AliExpress ottiene il maggior successo ci sono la Russia, il Brasile, gli Stati Uniti, la Spagna e, ovviamente, l’Italia.

Diversamente da Amazon, che vende anche prodotti direttamente ai consumatori, AliExpress agisce come semplice e-commerce e si limita a collegare le imprese cinesi con gli acquirenti che cercano prodotti di ogni tipo (abbigliamento, elettronica, telefonia, accessori tech, cose per la casa, giocattoli, biciclette, gioielli, utensili) a prezzi convenienti .

AliExpress è affidabile e sicuro? Cosa sappiamo sulla piattaforma

Spesso può capitare che, dopo aver trovato il prodotto che si stava cercando da tempo su AliExpress, non si sia del tutto sicuri che si tratti di un sito affidabile. La preoccupazione è lecita. Chi acquista online, infatti, si scontra spesso con truffe, problemi di spedizione e delusione dovuta al fatto che l’articolo non corrisponda pienamente alle foto sul sito. Anche se AliExpress è famoso e utilizzato in tutto il mondo da milioni di persone, c’è un naturale scetticismo nei confronti di portali di e-commerce stranieri (come anche GearBest, Shein o Wish), soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità dei negozianti e i possibili costi e i tempi di spedizione, che aumentano nel caso di Paesi molto lontani ed extra UE come, per esempio, la Cina.

Ebbene, la garanzia di sicurezza assoluta è impossibile. Questo vale per tutti i siti di e-commerce e ancor di più nel caso di tragitti intercontinentali. Vi è sempre una possibilità che il pacco si perda o venga danneggiato, che il prodotto si riveli diverso da come ci appariva sul sito, o che il rivenditore non sia così onesto come credevamo. Affidarsi a un sito serio significa avere la possibilità di fare il reso e chiedere il rimborso in maniera semplice, facendo valere i diritti del consumatore.

Proprio da quest’ultimo punto di vista, AliExpress è un big del settore, che lascia pochi dubbi in materia di trasparenza e affidabilità. Ma bisogna ricordare che non è un venditore diretto: ciò significa che la sicurezza degli acquisti dipende molto dai singoli negozi che vendono sulla piattaforma.

In ogni caso, per garantire un livello di sicurezza accettabile, AliExpress ha implementato diversi meccanismi di protezione per i clienti.

Sistema di feedback e recensioni : gli utenti possono valutare i venditori e lasciare recensioni dettagliate, inclusi foto e video. È consigliabile scegliere solo venditori con un alto punteggio di affidabilità (oltre il 95% di feedback positivi).

: gli utenti possono valutare i venditori e lasciare recensioni dettagliate, inclusi foto e video. È consigliabile scegliere solo venditori con un alto punteggio di affidabilità (oltre il 95% di feedback positivi). Protezione acquirente : il sistema di « Buyer Protection » permette di ottenere un rimborso completo se il prodotto non arriva o se non è conforme alla descrizione. Nel 2025, il limite per le dispute è stato esteso a 90 giorni dalla data di acquisto .

: il sistema di « » permette di ottenere un rimborso completo se il prodotto non arriva o se non è conforme alla descrizione. Nel 2025, il limite per le dispute è stato . Certificazioni per i venditori : i migliori venditori ottengono il badge « Top Brand », che garantisce maggiore affidabilità. Inoltre, AliExpress ha rafforzato i controlli per bloccare venditori fraudolenti.

: i migliori venditori ottengono il badge « », che garantisce maggiore affidabilità. Inoltre, AliExpress ha rafforzato i controlli per bloccare venditori fraudolenti. Verifica dei prodotti: durante il 2024 è stato introdotto un sistema di controllo qualità per determinate categorie (elettronica, cosmetici, prodotti per la casa). Tuttavia, il rischio di prodotti contraffatti rimane elevato in settori come moda e accessori di lusso.