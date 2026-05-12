Addio AI costosa. La Cina lancia un’intelligenza artificiale che costa il 94% in meno delle rivali occidentali

Il colosso tecnologico cinese Baidu ha presentato un nuovo grande modello linguistico di intelligenza artificiale capace di raggiungere prestazioni di livello impiegando soltanto il 6% circa dei costi di pre-addestramento richiesti da modelli analoghi. I laboratori cinesi di AI continuano così la loro corsa per colmare il divario con i concorrenti occidentali, in una fase in cui l’industria globale sta progressivamente spostando l’attenzione dalla scala pura verso l’efficienza computazionale.

Il nuovo modello si chiama ERNIE 5.1 ed è il successore diretto di ERNIE 5.0. La sua architettura comprime i parametri totali a circa un terzo rispetto al predecessore, che ne contava 2.400 miliardi, mentre i parametri attivati si riducono alla metà. Baidu sostiene che la struttura del modello protegge le informazioni dell’utente già a livello architetturale, un tema particolarmente sentito nei mercati occidentali, dove le preoccupazioni sulla sicurezza dei modelli cinesi restano significative.

Perché l’AI di Baidu costa meno

L’efficienza dichiarata da Baidu deriva da un processo articolato in due fasi. Invece di partire da zero, ERNIE 5.1 estrae una sotto-rete da una matrice elastica del modello base, ereditando così la conoscenza del predecessore e riducendo drasticamente le risorse di calcolo necessarie. Gli ingegneri di Baidu, in luogo del tradizionale approccio di addestramento statico, hanno costruito una super-matrice che ottimizza simultaneamente, all’interno di un unico processo di pre-training, sia il modello complessivo sia un ampio ventaglio di sotto-modelli definiti dinamicamente.

La seconda fase chiave dell’addestramento è dedicata all’ottimizzazione post-training, articolata in quattro stadi che separano completamente la specializzazione dei singoli moduli dalla loro successiva fusione nel modello finale, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere posizioni di vertice spendendo una frazione di quanto richiesto da modelli comparabili.

Le implicazioni commerciali nel settore AI globale

Nella classifica di ricerca di Arena Search, ERNIE 5.1 ha ottenuto 1.223 punti, piazzandosi al quarto posto a livello mondiale e al primo fra i modelli cinesi. Nella classifica testuale figura al tredicesimo posto globale con 1.476 punti e rientra nella top 10 in categorie quali diritto, gestione, matematica e business management. Secondo Baidu, il modello supera persino DeepSeek-V4-Pro nei compiti di valutazione degli agenti e si trova a pari merito con Gemini 3.1 Pro per le capacità di scrittura creativa.

Tagliando i costi dell’addestramento aggiuntivo al 6%, Baidu può proporre ai clienti enterprise tariffe più basse per i token API, vantaggio competitivo cruciale nella guerra dei prezzi che la oppone ai modelli di DeepSeek e a OpenAI. Le posizioni elevate di ERNIE 5.1 nelle classifiche internazionali dimostrano inoltre che modelli più piccoli ed economici da mantenere possono superare sistemi proprietari di fascia alta nella risoluzione di compiti pratici di business, a conferma di un cambio di paradigma in cui l’efficienza inizia a pesare quanto la dimensione assoluta del modello.