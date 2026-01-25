Zelensky davanti al baratro finanziario. Chi pagherà la guerra in Ucraina nel 2026?

L’Ucraina entra nel 2026 con grandi incertezze non solo sul piano militare e politico, con le negoziazioni ad Abu Dhabi con Russia e Stati Uniti che vanno di pari passo con i rinnovati attacchi da parte di Mosca, ma anche economico-finanziario: Kiev, dopo quattro anni di conflitto con l’ingombrante vicino, si trova di fronte a una grande tensione nella sua economia di guerra e anche se il presidente Volodymyr Zelensky sembra essere uscito dalla buriana politica di fine 2025 e più saldo al potere, le nebbie sul domani del Paese non si sono dissipate.

Se la guerra continuerà, l’Ucraina si troverà di fronte al serio dilemma di come finanziarla e alla prospettiva incerta di una netta procedura di assestamento post-bellico.

Il Centro per gli Studi Orientali di Varsavia ha commentato a dicembre la prospettiva di bilancio dell’Ucraina, sottolineando che la proiezione di 68,7 miliardi di dollari (2.900 miliardi di grivnie) di entrate fiscali e di 113,8 miliardi di dollari (4.800 miliardi di grivnie) di uscite. La prospettiva è di un deficit di 45 miliardi di dollari. [...]