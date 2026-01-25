Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Zelensky davanti al baratro finanziario. Chi pagherà la guerra in Ucraina nel 2026?

Andrea Muratore

25/01/2026

Il deficit ucraino resterà, anche tenendo conto dei dati più ottimistici, al 17,5% del Pil nel 2026 dopo il 22,5% del 2025.

Zelensky davanti al baratro finanziario. Chi pagherà la guerra in Ucraina nel 2026?

L’Ucraina entra nel 2026 con grandi incertezze non solo sul piano militare e politico, con le negoziazioni ad Abu Dhabi con Russia e Stati Uniti che vanno di pari passo con i rinnovati attacchi da parte di Mosca, ma anche economico-finanziario: Kiev, dopo quattro anni di conflitto con l’ingombrante vicino, si trova di fronte a una grande tensione nella sua economia di guerra e anche se il presidente Volodymyr Zelensky sembra essere uscito dalla buriana politica di fine 2025 e più saldo al potere, le nebbie sul domani del Paese non si sono dissipate.

Se la guerra continuerà, l’Ucraina si troverà di fronte al serio dilemma di come finanziarla e alla prospettiva incerta di una netta procedura di assestamento post-bellico.
Il Centro per gli Studi Orientali di Varsavia ha commentato a dicembre la prospettiva di bilancio dell’Ucraina, sottolineando che la proiezione di 68,7 miliardi di dollari (2.900 miliardi di grivnie) di entrate fiscali e di 113,8 miliardi di dollari (4.800 miliardi di grivnie) di uscite. La prospettiva è di un deficit di 45 miliardi di dollari. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Debito pubblico
# Deficit pubblico
# Europa (UE)
# Russia
# Guerra
# Volodymyr Zelensky

Seguici su

FT logo

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 29/04/2026 Sei favorevole all’invio di navi cacciamine italiane nello stretto di Hormuz?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Irlanda, il paradosso economico. È terza al mondo in questo settore, ma i dati sono distorti

Economia internazionale

Irlanda, il paradosso economico. È terza al mondo in questo settore, ma i dati sono distorti

L'UE risparmia troppo, l'America spende troppo. Stavolta potrebbe finire peggio del 2008

Economia internazionale

L’UE risparmia troppo, l’America spende troppo. Stavolta potrebbe finire peggio del 2008

Correlato

Azioni Leonardo bersagliate dai sell a Piazza Affari, che succede? Il bilancio del 2025 e cosa dicono gli analisti

Piazza Affari

Azioni Leonardo bersagliate dai sell a Piazza Affari, che succede? Il bilancio del 2025 e cosa dicono gli analisti