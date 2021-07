Poste Italiane offerte di lavoro luglio 2021: posizioni aperte, stipendi e come candidarsi

Poste Italiane assume con offerte di lavoro a luglio 2021. Sono diverse le posizioni aperte in tutta Italia per le quali è possibile inviare la candidatura per lavorare da Poste Italiane.

Chi risponderà agli annunci per le offerte di lavoro di luglio 2021 di Poste Italiane candidandosi potrà, una volta superate le selezioni, ottenere un contratto a tempo indeterminato o determinato con possibilità di crescita nel Gruppo.

Dai portalettere ai corrieri SDA, sono 7 i profili ricercati con posizioni aperte in diverse regioni in Italia come vedremo nel dettaglio.

Abbiamo detto di Zara che assume in Italia. Vediamo ora come candidarsi alle offerte di lavoro di Poste Italiane entro la scadenza prevista e i requisiti necessari, facendoci anche un’idea degli stipendi previsti.

Poste Italiane offerte di lavoro luglio 2021: posizioni aperte

Per lavorare in Poste Italiane sono diverse le offerte di lavoro di luglio 2021, con ben 7 posizioni aperte. In particolare Poste Italiane è alla ricerca di:

Portalettere;

Addetto SDA Express Courer e Postel S.P.A.;

Operatori di sportello;

Figure di Front End;

Consulenti finanziari;

Specialista senior sviluppo prodotti SGR;

Logistic Engineer- SDA Express Courer.

In particolare Poste Italiane ricerca portalettere, quelli che comunemente conosciamo come postini, nelle seguenti regioni:

Veneto;

Piemonte;

Lombardia;

Valle d’Aosta;

Friuli-Venezia Giulia;

Trentino-Alto Adige;

Umbria;

Toscana;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Marche.

Ricerca invece Addetti SDA Express Courer e Postel S.P.A. nelle seguenti città: Landriano, Melzo, Varese, Piacenza, Novara, Torino, Venezia, Verona, Bologna, Arezzo, Firenze, Roma, Pomezia, Rieti e Pescara.

Poste Italiane ricerca operatori di sportello sull’intero territorio nazionale in base alle esigenze aziendali senza quindi specificare le città e lo stesso vale per i consulenti finanziari.

Ricerca invece figure di front end solo a Bolzano e nel Lazio gli specialisti senior sviluppo prodotti SGR. Poste Italiane offre un lavoro come ingegnere della logistica in Emilia-Romagna e Lombardia.

Vediamo ora come candidarsi per ciascuna delle posizioni aperte di Poste Italiane entro il mese di luglio 2021.

Offerte di lavoro luglio 2021 Poste Italiane: requisiti e come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro di luglio 2021 di Poste Italiane è necessario accedere alla pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo (clicca qui).

Nel dettaglio per candidarsi come portalettere occorre avere i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Bisogna candidarsi necessariamente entro il 10 luglio 2021 cliccando su “Invia candidatura ora”. Per inoltrare la candidatura è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail e procedere con la registrazione (lo stesso vale per le altre posizioni). Per candidarti come Portalettere clicca qui.

I requisiti per candidarsi come addetto SDA Express Courer e Postel S.P.A. sono i seguenti:

essere collaborativi, disponibili a lavorare su turni e avere voglia di mettersi in gioco in un ambiente di lavoro dinamico e innovativo, non sono richieste conoscenze pregresse specialistiche;

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100.

C’è tempo fino al 31 luglio 2021. Per candidarti come addetto SDA Express Courer e Postel S.P.A. clicca qui.

Per l’offerta di lavoro di Poste Italiane di luglio come operatore di sportello occorre avere i seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60;

verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Per candidarti clicca qui, c’è tempo fino al 18 luglio 2021.

L’offerta di lavoro come figura di Front End prevede i seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore

patentino di bilinguismo dal momento che la posizione è aperta per la sede di Bolzano.

Per candidarsi c’è tempo fino al 31 dicembre 2021 cliccando qui.

E sempre fino al 31 dicembre ci si può candidare per la posizione di consulente finanziario per Poste Italiane. I requisiti sono:

laurea;

capacità di comunicazione e di relazione;

voglia di mettersi in gioco ed entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti;

un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizza efficacemente le sue attività.

Per candidarti clicca qui.

Entro il 17 luglio è possibile inviare la candidatura per lavorare presso Poste Italiane come Specialista senior sviluppo prodotti SGR (clicca qui). I requisiti sono:

3-4 anni di esperienza sullo stesso ambito;

laureato (preferibilmente in Giurisprudenza);

conoscenza avanzata dei principali applicativi tipici del ruolo.

costituiscono titolo preferenziale eventuali abilitazioni alla professione di consulente /analista finanziario.

Veniamo in ultimo alla posizione di logistic Engineer- SDA Express Courer. I requisiti per l’offerta di lavoro di Poste Italiane sono:

laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche

conoscenze delle tecniche «lean operative»

capacità di analisi indicatori di performance

conoscenza avanzata dell’applicativo MS Excel e buona conoscenza degli altri applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point).

Costituiscono requisito preferenziale:

percorsi di specializzazione in Logistica e Gestione trasporti

conoscenza di applicativi di disegno e progettazione (AutoCAD).

Per candidarti clicca qui, c’è tempo fino al 31 luglio 2021.

Offerte di lavoro Poste Italiane: stipendi

Sapere quale sarà lo stipendio per le offerte di lavoro di Poste Italiane non è semplice al momento, perché molto dipende dall’esperienza e dal tipo di contratto.

Possiamo fare tuttavia una stima degli stipendi partendo dalle testimonianze, anche facilmente reperibili sul web, dei dipendenti di Poste Italiane e utenti:

un postino potrebbe guadagnare mediamente intorno ai 1.200 euro al mese;

al mese; un operatore di sportello potrebbe avere uno stipendio di circa 1.400 euro al mese ;

; lo stesso stipendio di circa 1.400 euro per il corriere.

Ovviamente questi sono dati che tengono conto di testimonianze raccolte sul web come abbiamo detto. Per avere il valore esatto degli stipendi per le posizioni aperte di Poste Italiane occorre affrontare la selezione una volta inviata la candidatura e chiedere dettagli in fase di colloquio.