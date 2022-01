Le migliori piattaforme NFT

Le piattaforme NFT sono gli spazi virtuali dove gli utenti possono vendere o comprare NFT. Chi vuole partecipare alla NFT-mania come creatore o come collezionista di risorse digitali e crypto-art deve quindi scegliere la piattaforma, anche chiamata marketplace, che più risponde alle proprie esigenze.

Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta degli NFT, e dopo aver visto come creare un NFT e quali sono i migliori portafogli NFT nel 2022, in questa sede ci concentriamo sulle migliori piattaforme NFT: ecco quali sono e come funzionano.

OpenSea

OpenSea è una delle piattaforme NFT più famose e preziose al mondo. Fondata nel 2017 da Devin Finzer e Alex Atallah, la società ha raggiunto una valutazione di mercato di $ 13,3 miliardi e vanta un traffico molto alto (1,8 milioni di utenti attivi, secondo Forbes).

Su OpenSea si possono acquistare, creare e vendere NFT. Possiamo pensarla come un eBay per oggetti digitali. La piattaforma ha diverse funzionalità. Le azioni più comuni sono il trading, la vendita o l’acquisto di NFT di ogni tipo, ma si può utilizzare anche per ottenere informazioni sul mercato NFT o scoprire nuovi progetti.

OpenSea ti consente di creare NFT anche se sei alle prime armi, in quanto il procedimento è molto semplice. Basta collegarsi al sito opensea.io, creare un account associato a un wallet e fare clic su Crea. Ricordiamo infatti che per usare una piattaforme NFT per creare, acquistare o vendere, bisogna avere un portafoglio crittografico (come MetaMask o Coinbase) e della valuta digitale (come ETH).

Qui puoi caricare il tuo file NFT, rinominarlo e aggiungere una descrizione. Dopodiché puoi personalizzarlo e inserirlo in una collezione.

OpenSea supporta le blockchain di Ethereum, Polygon e Klatyn.

Per quanto riguarda i costi e le commissioni, OpenSea addebita agli utenti il 2,5% di ogni transazione che avviene sulla piattaforma, ma consente di impostare royalty fino al 10%: ciò significa che si può guadagnare bene vendendo NFT su questo marketplace.

Binance NFT

Binance è uno degli exchange di criptovalute più famosi al mondo, e per questo il suo Marketplace di NFT lanciato nella primavera 2021 è considerato a prova di futuro. Caratterizzato da commissioni basse (solo l’1%), molto grande e sicuro, ll marketplace NFT di Binance consente l’uso di valuta Fiat e offre modi semplici per acquistare, vendere e scambiare asset digitali.

Insieme al conio di NFT, Binance NFT Marketplace permette di comprare NFT appena creati e caricati sia all’asta che a prezzo fisso. È possibile anche acquistare Mystery Box che contengono NFT a sorpresa tra rari, super rari o normali. Per usare Binance NFT Marketplace avrai bisogno di un account Binance.

Rarible

Rarible è stato uno dei primi mercati NFT, tra i più grandi e popolari. Progettato per vendere sia singoli pezzi che collezioni, attrae brand di sport, gaming e media. La piattaforma è costruita sulla blockchain di Ethereum, Flow e Tezos, ma per acquistare e vendere NFT utilizza il token proprietario Rarible (RARI). Di recente Adobe ha collaborato con Rarible per aiutare a proteggere il lavoro degli artisti e dei creatori di NFT.

Nifty Gateway

Amata dalle celebrità, Nifty Gateway vanta alcuni degli NFT più costosi venduti finora: è qui che Beeple ha venduto Crossroad e nel dicembre 2021 Pak ha venduto The Merge per 91,8 milioni di dollari.

Gli NFT, qui chiamati Nifties, sono basati su Ethereum. La piattaforma ospita anche tutti gli NFT acquistati, il che significa che i non-fungible token non sono archiviati nel tuo portafoglio ma sono effettivamente conservati da Nifty Gateway e Gemini, l’exchange di criptovalute che alimenta la piattaforma.

Inoltre gli acquisti e le vendite di NFT su Nifty Gateway possono essere anche effettuati in valuta fiat: un vantaggio per chi non ha dimestichezza con criptovalute e portafogli crittografici.

SuperRare

SuperRare si pone come una galleria d’arte nello spazio virtuale. È infatti un marketplace incentrato sull’arte. Qui non troverai NFT di celebrità: secondo quanto riferito, SuperRare accetta solo l’1% dei creator che vogliono esporre le loro opere sulla piattaforma, il che può apparire come un atteggiamento snob, ma ciò permette di offrire un catalogo di opere d’arte digitali altamente curato e interessante.

Foundation

Foundation è un mercato NFT gestito da artisti con progetti rari ed esclusivi. Specializzato in belle arti, digital art, arte 3D, è conosciuto per gli NFT curati e limitati e progetti di alta qualità. Per tutti questi motivi si tratta di una piattaforma NFT di nicchia: per entrare a farne parte è necessario un invito. Vendere NFT su Foundation fa guadagnare all’artista l’85% del valore e il 10% dalle vendite sul mercato secondario Cifre inferiori rispetto ad altre piattaforme NFT, ma bisogna considerare che gli NFT su Foundation hanno un prezzo medio più alto e mantengono il loro valore. Qui puoi trovare veri artisti che propongono opere autentiche e particolari.

Decentraland

Decentraland è un videogioco crittografico dove gli utenti vivono e compiono azioni sotto forma di avatar e possono comprare e vendere terreni digitali e oggetti, rappresentati attraverso NFT e supportati dalla blockchain Ethereum.

Le transazioni su Decentraland sono effettuate in MANA, la criptovaluta della piattaforma. Il token non fungibile che serve sulla piattaforma per gestire le proprietà dei terreni si chiama Land.

Con oltre 6 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, la piattaforma è considerata l’esempio più vicino a ciò che è il Metaverso.

Axie Infinity

Axie Infinity (crypto: AXS) è una piattaforma di gioco basata su Ethereum alimentata da due diversi token: Axie Infinity Shards (AXS) e Smooth Love Potion (SLP). Un po’ come con i Pokémon, i giocatori collezionano, addestrano e fanno combattere creature digitali chiamate Axies, ognuna delle quali ha tratti e statistiche che le rendono più o meno preziose. Su Axie Infinity gli utenti possono anche acquistare terreni digitali e altri oggetti di gioco, tutti rappresentati come NFT su blockchain Ethereum. Tutti gli NFT sulla piattaforma possono essere venduti su Axie Infinity Marketplace, che è uno dei top mercati NFT in termini di transazioni.