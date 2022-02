Se ti stai chiedendo come comprare Ethereum è perché stai valutando di entrare nel mondo delle criptovalute alla ricerca di possibili opportunità di investimento e, nello specifico, vuoi puntare sulla valuta digitale nota e ad alta capitalizzazione, l’antagonista del più famoso Bitcoin.

Ma il mondo delle crypto, in Italia e non solo, è nuovo e le modalità di acquisto non sempre sono chiare - il rischio truffa è dietro l’angolo, che sia per comprare Ethereum o un’altra criptovaluta.

Per questo la redazione Finance di Money.it ha raccolto in un’unica guida tutto ciò che c’è da sapere su come comprare Ethereum (Ether o ETH), spiegando in maniera semplice gli aspetti più complicati e suggerendo in che modo acquistare velocemente, in sicurezza e senza rischi.

Intanto sappi che si può comprare Ethereum con la propria valuta, tramite Euro nel nostro caso, attraverso il Bitcoin o altre crypto, tramite i cosiddetti exchange o attraverso il trading su CFD. In alternativa, puoi creare Ethereum in modo indipendente.

Esistono degli ostacoli da superare - vale anche quando si tratta di comprare bitcoin - ma, chiarendo ogni dubbio, di seguito troverai sicuramente il modo di acquistare Ethereum che più fa per te.

Comprare Ethereum su un exchange

La sicurezza prima di tutto. Con la nascita di una nuova e grande opportunità su internet, sono molti i truffatori che si buttano approfittando dell’ondata di novità e della mancanza di informazioni.

Per questo motivo è opportuno scegliere exchange - ovvero centri di scambio online che ti permettono di comprare Ethereum, Bitcoin e altre criptovalute - seri, affidabili e di cui già migliaia di persone sono soddisfatte.

Tra questi spicca Young Platform, exchange di criptovalute 100% italiano che offre un elevato livello di sicurezza e funzionalità molto professionali a fronte di un’interfaccia semplice da utilizzare.

Ecco una guida passo passo su come comprare Ethereum su un exchange come Young Platform.

Crea un account

Una volta individuata la piattaforma più adatta alle proprie esigenze, il primo passo è aprire un conto. Occorre fornire nome, indirizzo e altre forme di identificazione richieste dall’exchange. Nel caso di Young Platform, una volta completata questa procedura, se i dati inseriti sono corretti e le foto sono chiare, verrete verificati in circa 10 minuti. Se questo non avviene, sarà necessario una verifica manuale in orario d’ufficio che potrebbe richiedere dalle 24 alle 48h.

Deposita liquidità

Il prossimo step prevede il caricamento di capitale (Euro) sul conto, solitamente tramite il proprio conto bancario o carta di debito, così da essere finalmente pronti per comprare Ethereum. Su Young Platform è anche possibile ricaricare il conto tramite Satispay o i contanti.

Quando si carica una valuta tradizionale - come può essere l’euro - il passaggio è relativamente veloce. Il discorso cambia se si vogliono utilizzare altre criptovalute già in proprio possesso per comprare Ethereum - i trasferimenti di codici necessari possono richiedere del tempo, generalmente non più di un’ora.

Comprare Ethereum (o altra criptovaluta)

Una volta che si è in possesso di un account verificato sul quale è stato anche depositato della liquidità, si può iniziare a comprare Ethereum e altre criptovalute tramite l’exchange. Ogni piattaforma ha un’interfaccia propria più o meno semplice da usare - quella di Young Platform è immediatamente comprensibile e di facile utilizzo - mentre i tempi di elaborazione necessari per ogni transazione possono in generale variare in base al numero totale di transazioni richieste ed altri fattori. Nel caso di Young Platform l’operazione di acquisto (o vendita) è immediata.

Sposta Ethereum su un wallet

Una volta finito di comprare Ethereum su un exchange, si ha la possibilità di prelevare la criptovaluta acquistata su un wallet (ovvero un portafogli) sotto il tuo diretto controllo.

Comprare Ethereum con CFD

I CFD non permettono l’acquisto o la vendita di Ethereum in senso stretto - ma è pur vero in Italia degli Ethereum veri e proprio non possiamo farci molto, a meno che tu non sia un informatico che vuole usare questa valuta come moneta di scambio nella comunità informatica internazionale legata al progetto Ether.

Quindi, se il tuo obiettivo è guadagnare e speculare sui movimenti della quotazione di Ethereum, il trading su CFD rientra nella lista delle possibilità che ti si parano davanti per vendere o comprare.

I CFD aumentano e diminuiscono di valore a seconda della quotazione di mercato dell’Ethereum. Se la criptovaluta sale di valore, allora anche il CFD su Ethereum sale, generando così un guadagno per il trader.

Comprare Ethereum con Bitcoin

Se non vuoi cambiare euro in Ethereum o pensi che lo spread da pagare presso gli exchange sia troppo alto o, ancora, che non ci sia abbastanza liquidità sul mercato, ti serve un metodo alternativo per comprare Ethereum. In questo caso il modo migliore per farlo è quello di usare Bitcoin.

Crea direttamente il tuo Ethereum

Un’altra opzione per ottenere Ethereum è quella di crearselo da soli. Se vuoi coniare l’Ethereum, sappi che il processo può essere abbastanza difficile perché vi è bisogno di conoscenze informatiche avanzate.