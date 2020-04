Immuni, scelta l’app ufficiale per il contact tracing: come funziona

Si chiama Immuni l’applicazione per smartphone contro il coronavirus scelta dal commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. Il software, che sarà scaricabile su base volontaria, è stato sviluppato dalla software house milanese Bending Spoons, guidata da Luca Ferrari.

Contact tracing, scelta l’app

L’app Immuni non sarà disponibile immediatamente. Nelle prossime settimane, infatti, il programma sarà testato nella fabbrica Ferrari di Maranello prima di essere proposto al pubblico.

Il 12 marzo scorso, Bending Spoons aveva donato un milione di euro alla Protezione Civile.

Il tempismo con cui è stata scelta l’app ufficiale del Governo non è casuale, perché proprio in questi giorni si stava sollevando una nuova polemica Stato-Regioni su quale software utilizzare. La Lombardia, ad esempio, aveva riadattato la sua AllertaLOM, mentre la Toscana aveva lanciato la sua app dal nome #acasainsalute.

L’app non sarà obbligatoria, ma secondo Il Foglio per essere efficace dovrà essere scaricata e utilizzata da almeno il 60% degli italiani, ovvero 36 milioni di persone. Un numero enorme che, in realtà, potrebbe sovraccaricare anche il maggiore sviluppatore europeo per iOS.

Come funzionerà Immuni

Per il suo funzionamento, Immuni sfrutterà la tecnologia Bluetooth, in maniera simile a quanto intendono fare Google e Apple, che nei giorni scorsi hanno siglato una storica alleanza per tracciare il coronavirus.

Attraverso il Bluetooth, l’app rileva la vicinanza fra due dispositivi e registra sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti i device con cui è entrato in contatto.

Quando a un utente viene fatto il tampone, un operatore sanitario (che sarà in possesso di un’altra app dedicata) gli fornirà un codice, che serve al potenziale positivo a caricare i dati raccolti dall’app su un server. A questo punto, con il cloud computing viene calcolato il rischio di esposizione al coronavirus per ogni identificativo.

Agli utenti più a rischio - quelli cioè che sono stati più a contatto con il positivo - viene quindi inviata una notifica sullo smartphone.

L’app sarà costituita anche da un diario clinico, che raccoglie informazioni personali dell’utente come sesso, età, malattie pregresse, e lo stato di salute, che dovrebbe essere aggiornato giorno per giorno con eventuale insorgenza di sintomi.