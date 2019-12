INPS servizi allo sportello solo su appuntamento: come fare?

INPS eroga i propri servizi allo sportello solo su appuntamento, questa la novità che dall’estate di quest’anno sta accomunando diverse agenzie dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sparse sul territorio.

Per accedere ai servizi dello sportello INPS bisogna fissare un appuntamento tramite app, telefono o email, per essere indirizzati verso il consulente specifico per la richiesta da sottoporre ed evitare le lunghe file davanti alle agenzie.

Prendere appuntamento per i servizi INPS significa infatti non solo venir orientati verso il professionista più giusto, ma anche scegliere l’orario disponibile più comodo, salvando tempo prezioso.

Il nuovo sistema si sta estendendo pian piano a tutte le Regioni, in maniera efficiente.

Tuttavia molti utenti si chiedono come fare in caso non si riesca a prenotare un appuntamento con l’INPS, se si ha un’urgenza, o se impossibilitati ad accedere ai servizi con il PIN.

In quest’articolo la guida su come organizzarsi al meglio con i nuovi servizi INPS solo su appuntamento.

INPS servizi allo sportello su appuntamento: come fare

Chiedere un appuntamento all’INPS per usufruire di un servizio allo sportello è molto semplice, e si può fare sia online che via telefono. Come spiegato in questo articolo su come fare l’accesso ai servizi online dell’istituto, basta accedere al servizio “Sportelli di sede”.

Viceversa se non si ha disponibilità del PIN INPS o dell’app INPS ci si può rivolgere al contact center al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare secondo tariffe del proprio operatore).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.

INPS servizi allo sportello: come fare senza appuntamento

Attraverso il servizio telefonico è possibile richiedere un appuntamento allo sportello INPS presso l’agenzia più vicina, tuttavia, qualora sia impossibile prendere appuntamento, o non ci sono orari utili in base alle vostre esigenze, l’INPS ha attivato in via transitoria un servizio di accesso libero.

Si tratta infatti di uno sportello aggiuntivo dedicato agli appuntamenti non prenotati in precedenza, attivo proprio per chi non può prenotarsi online o via telefono.

Questi sportelli INPS aggiuntivi sono dedicati a:

consegna di documenti

fissare appuntamenti

estratti contributivi

Certificazioni Uniche

prenotazioni

Tuttavia non tutte le sedi INPS hanno attivato il servizio di libero accesso, per cui conviene chiamare il contact center per richiedere l’informazione per la sede più vicina a voi, o altresì evitare di recarsi nelle agenzie INPS dove è entrato in vigore l’obbligo di prenotazione per accedere ai servizi.

Qui di seguito le sedi INPS dove il servizio allo sportello è con appuntamento:

Sicilia

Enna dal 20/05/2019

Caltanissetta dal 22/05/2019

Ragusa dal 22/05/2019

Modica dal 22/05/2019

Vittoria dal 22/05/2019

Trapani dal 24/05/2019

Castelvetrano dal 24/05/2019

Mazara del Vallo dal 24/05/2019

Alcamo dal 24/05/2019

Marsala dal 27/05/2019

Siracusa dal 27/05/2019

Lentini dal 27/05/2019

Noto dal 27/05/2019

Agrigento dal 27/05/2019

Sciacca dal 27/05/2019

Messina dal 28/05/2019

Barcellona Pozzo di Gotto dal 28/05/2019

Milazzo dal 28/05/2019

Patti dal 28/05/2019

Sant’Agata di Militello dal 28/05/2019

Santa Teresa di Riva dal 28/05/2019

Catania - via XX Settembre dal 29/05/2019

Catania - via Libertà 29/05/2019

Caltagirone dal 29/05/2019

Giarre dal 29/05/2019

Mascalucia dal 29/05/2019

Paternò dal 29/05/2019

Palermo dal 30/05/2019

Bagheria dal 30/05/2019

Partinico dal 30/05/2019

Termini Imerese dal 30/05/2019

Lombardia

Pavia dal 19/11/2018

Voghera dal 19/11/2018

Stradella dal 19/11/2018

Cantù dal 19/11/2018

Vigevano dal 25/06/2018

Busto Arsizio dal 10/06/2019

Cesano Maderno dal 10/06/2019

Desio dal 10/06/2019

Seregno-Carate dal 10/06/2019

Vimercate dal 10/06/2019

Como dal 10/06/2019

Sondrio dal 10/06/2019

Varese dal 10/06/2019

Lecco dal 07/10/2019

Legnano dal 01/10/2019

Merate dal 07/10/2019

Milano Est-San Donato dal 01/10/2019

Monza dal 01/10/2019

Mantova dal 16/12/2019

Ostiglia dal 16/12/2019

Suzzara dal 16/12/2019

Castiglione delle Stiviere dal 16/12/2019

Liguria

Imperia dal 02/07/2019

Sanremo dal 02/07/2019

Ventimiglia dal 02/07/2019

Emilia Romagna

Rimini dal 15/07/2019

Ferrara dal 01/10/2019

Reggio Emilia dal 01/10/2019

Faenza - via Mengolina 10 dal 02/09/2019

Lugo dal 02/09/2019

Ravenna dal 02/09/2019

Bologna dal 16/09/2019

Castelmaggiore dal 16/09/2019

Castenaso dal 16/09/2019

Granarolo dal 16/09/2019

Marche

Pesaro dal 15/07/2019

Fermo dal 15/07/2019

Veneto

Vicenza dal 17/07/2019

Adria dal 01/10/2019

Badia Polesine dal 01/10/2019

Bassano del Grappa dal 09/09/2019

Castelfranco Veneto dal 01/10/2019

Chioggia dal 01/10/2019

Conegliano dal 01/10/2019

Dolo dal 01/10/2019

Lonigo dal 09/09/2019

Mestre dal 09/09/2019

Montebelluna dal 01/10/2019

Oderzo dal 01/10/2019

Portogruaro dal 01/10/2019

Rovigo dal 01/10/2019

San Donà di Piave dal 01/10/2019

Schio dal 09/09/2019

Treviso dal 01/10/2019

Venezia dal 01/10/2019

