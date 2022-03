Guerra Ucraina Russia in diretta, che succede oggi: Zelensky pronto a trattare con Putin

Notizie in diretta: tutte le news più importanti sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Dopo i primi tre colloqui dove si è lavorato soprattutto per cercare un’intesa in merito ai corridoi umanitari, riusciti solo a metà visto che in alcune città la tregua non sarebbe stata rispettata da parte di Mosca, l’incontro tra i ministri degli Esteri dei due Paesi in programma domani in Turchia chez Erdogan potrebbe segnare una svolta in questa guerra: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky infatti si è detto pronto a trattare su alcuni dei punti messi sul tavolo dalla Russia per arrivare a un immediato cessate il fuoco.

“Pronti al dialogo ma non alla resa” ha voluto specificare però Zelensky, con l’Ucraina disposta a ragionare non solo sul riconoscimento della Crimea e delle Repubbliche del Donbass, ma anche sul rinunciare a un eventuale ingresso nella Nato. La cessione della città di Kharkiv invece potrebbe essere la richiesta a cui la Russia dovrà rinunciare per arrivare a un accordo.

Una accelerazione questa dovuta alla “delusione” di Kiev per il mancato sostegno militare da parte della Nato, con gli Stati Uniti determinati invece a inasprire le sanzioni contro Mosca: Joe Biden ha annunciato lo stop all’importazione di gas e petrolio russo, che rappresentano una piccolissima fetta del fabbisogno statunitense, ma l’Europa non sembrerebbe essere entusiasta nel prendere una decisione analoga tanto che l’Ungheria già ha fatto sapere che non fermerà l’importazione del greggio russo.

Mentre le diplomazie discutono la guerra non ferma anzi, nelle prossime ore, è attesa una massiccia offensiva da parte della Russia che secondo alcune fonti a breve potrebbe sferrare l’attacco decisivo per la conquista di Kiev. Nella notte di oggi mercoledì 9 marzo intanto le sirene sono tornate a suonare nelle principali città ucraine sotto assedio, capitale compresa.

Sul piano militare infatti sono quattro i fronti principali. Partendo da Nord e andando in senso orario c’è l’avanzata russa dalla Bielorussia verso Kiev, poi ci sono le due grandi città a Est di Sumy e Kharkiv che ancora resistono nonostante i massicci bombardamenti, mentre a Sud del Donbass c’è Mariupol ormai accerchiata dove da giorni mancano luce e riscaldamento con anche cibo e acqua che starebbero iniziando a scarseggiare. Infine c’è la battaglia nel Mar Nero occidentale con la Russia che dopo aver preso Kherson sta lanciando l’assalto a Mykolaiv e Odessa.

Qui di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina, con la diretta live di tutti i principali fatti di questo conflitto nel cuore dell’Europa.

Guerra in Ucraina: le notizie in DIRETTA

09:05 Cadaveri in strada a Mariupol, si parla di fosse comuni Secondo Associated Press a Mariupol le autorità locali avrebbero pensato a delle fosse comuni per sotterrare i tanti morti che si trovano lungo le strade. La città portuale da giorni è accerchiata dalle truppe russe, con circa 300.000 persone che sono come intrappolate al suo interno senza luce e riscaldamenti con anche cibo e medicinali che starebbero iniziando a scarseggiare.

08:47 Cosa succede a Chernobyl? La centrale nucleare di Chernobyl che al momento è controllata dalle forze russe, ha smesso di trasmettere i dati all’Agenzia internazionale dell’energia atomica: da quando è iniziata la guerra non si sono registrate delle variazioni nei livelli di radioattività, ma adesso l’Aiea è preoccupata visto che questi dati non starebbero più arrivando a Vienna dove ha sede l’agenzia.

08:20 Niente aerei caccia polacchi all’Ucraina Dopo aver avallato l’ipotesi, gli Stati Uniti hanno riposto negativamente alla disponibilità della Polonia di spostare i propri aerei caccia Mig-29 in una base americana in Germania per essere poi utilizzati dall’Ucraina. Il rischio infatti sarebbe quello di un allargamento del conflitto che la Nato vuole evitare a ogni costo.

07:58 Non si fermano i bombardamenti Nonostante il nuovo corridoio umanitario che dovrebbe scattare a partire dalle ore 08:00, si registrano bombardamenti in diverse città ucraine con le sirene che sono tornate a suonare anche a Kiev. Secondo il governo britannico, le truppe russe sarebbero ferme nella periferia Nord-Ovest della capitale, mentre continuerebbe l’assedio a Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol.

07:20 Confermato il vertice in Turchia Si terrà domani ad Antalya in Turchia l’atteso incontro tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il suo collega ucraino Dmytro Kuleba, con il presidente Errdogan che vestirà i panni del mediatore tra i due Paesi.

04:10 La Russia ha preso il pieno controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya La centrale nucleare di Zaporizhzhya da giorni contesa tra gli eserciti dei due Paesi, stando a fonti del Cremlino sarebbe ora totalmente in mano alla Russia: Kiev ha denunciato che alcuni soldati ucraini sarebbero stati torturati prima della resa.

01:30 Russia a rischio default Dopo Moody’s anche Fitch ha tagliato il rating della Russia declassandolo da B a C, ovvero l’ultimo gradino prima del default. A pesare sulla valutazione dell’agenzia sono state le sanzioni imposte dall’Occidente a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

00:15 Ucraina, Usa: distrutto 8%-10% asset militari russi A dare la notizia è stata la Cnn, citando una fonte americana vicina alle ultime notizie intelligence. Si stima infatti che almeno l’8%-10% degli asset militari russi dispiegati in campo nell’invasione dell’Ucraina sia stato distrutto o reso non operativo. Si tratta di tank, aerei, artiglieria e altro materiale bellico.

23:35 Ucraina, gli Usa avvisano la Russia: il Nord Stream 2 è morto Il gasdotto della discordia, il Nord Stream 2, tra Russia e Germania, è stato preso di mira dalle sanzioni degli Stati Uniti e da Berlino. Dopo la guerra però quel gasdotto è “morto” e non può essere “resuscitato”. A dirlo è stata la sottosegretaria agli Esteri americana, Victoria Nuland, in un’audizione al Senato: “Penso che il Nord Stream 2 sia ormai morto”.

22:44 Ucraina, cauto ottimismo sulla mediazione della Cina L’Ucraina mostra un “cauto “ottimismo” per la presa di posizione della Cina rispetto l’integrità territoriale. Ad affermarlo il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, che ha raccontato della mediazione della Cina: “C’è uno sforzo diplomatico della Cina - ha spiegato Kuleba - “ma abbiamo bisogno di segnali più concreti”.

22:13 Di Maio: “Sanzioni impediscono a Putin di finanziare all’infinito la guerra” Aumentano le sanzioni a danno della Russia. Il Paese, ha spiegato il ministro Di Maio, è stato condannato dalla “stragrande maggioranza dei Paesi del mondo” per l’invasione e la guerra in Ucraina. Il ministro, intervenuto a Dimartedì su La7, ha ricordato che l’Unione europea ha imposto 490 sanzioni all’economia russa. Sanzioni che stanno danneggiando l’economia della Russia. Grazie a queste sanzioni si sta impedendo a Putin di “rifinanziare la guerra all’infinito”.

21:40 Mariupol isolata, la vicepremier Vereshchuk: “situazione catastrofica” “A Mariupol è una catastrofe”. Sono lapidarie le parole della vicepremier Iryna Vereshchuk. La situazione nella città di Mariupol, nell’Ucraina meridionale, non può essere descritta altrimenti. Molteplici le difficoltà per far evacuare i civili. La stessa vicepremier ha denunciato la “violazione” delle forze russe sugli accordi di cessate il fuoco.

21:20 Ucraina, Mosca concede nuova tregua temporanea per i corridoi È stato confermato il nuovo cessate il fuoco temporaneo. È questo ciò che si legge in una nota del ministero della Difesa a Mosca. Dalle ore 10 (ore 8.00 in Italia) quindi la Russia dichiarerà un nuovo cessate il fuoco temporaneo, per poter garantire il funzionamento dei corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.