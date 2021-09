Green pass senza Spid: ecco come fare

Per scaricare il green pass serve Spid, ma non sempre. Ci sono anche dei metodi alternativi per ottenere la certificazione Covid-19 se non si ha l’identità digitale o se non funziona per accedere al green pass.

Il Ministero della Salute ha infatti messo a disposizione diverse modalità di rilascio del pass e si può scegliere quella più comoda e adatta alle proprie esigenze. Chi non può farlo con lo Spid può scaricare il green pass usando la Cie o la tessera sanitaria, ad esempio, o rivolgersi in farmacia.

Dopo aver visto come fare a ottenere il green pass se non arriva il codice via sms e come scaricarlo senza tessera sanitaria, spieghiamo come scaricare il green pass senza Spid.

Come scaricare il green pass senza Spid

Basta la tessera sanitaria valida, con la quale in Italia si può richiedere il green pass tramite questi canali:

sito web dedicato alla certificazione verde Covid-19

app Immuni

app IO

Fascicolo Sanitario Regionale

medici e pediatri di famiglia

farmacie

Ecco le istruzioni per ottenere il green pass anche senza Spid.

Sul sito web del green pass

Sul sito dgc.gov.it tramite tessera sanitaria se non si ha l’identità digitale (Spid o Carta d’identità elettronica CIE). Basta inserire le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza e uno dei codici univoci ricevuti dopo aver fatto il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE) o il certificato di guarigione (NUCG).

Se non si ha uno di questi codici si può inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via SMS o e-mail ai contatti comunicati in sede di prestazione sanitaria. Anche chi non ha la tessera sanitaria in quanto non iscritto al SSN può ottenere il green pass via sito web dedicato. Bisogna accedere alla piattaforma, selezionare Utente senza tessera sanitaria e indicare il tipo di documento fornito al momento del tampone o della certificazione di guarigione, il numero del documento, il codice e il numero identificativo e la lingua in cui è redatto il certificato. Infine, cliccare su Recupera certificazione.

Su App Immuni o App IO

Scegliendo l’app Immuni o IO si può scaricare la certificazione verde Covid-19 senza bisogno di Spid.

Con Immuni basta aprire l’applicazione e andare nella sezione “EU Digital Covid Certificate” e premere su “Recupera EU Digital Covid Certificate”. Alla sezione “Codice” scegliere l’opzione AUTHCODE, NRFE, CUN o MUCG a seconda del tipo di certificato (vaccino, tampone molecolare, antigenico o guarigione).

Inserisci le ultime 8 cifre che trovi sul retro della Tessera Sanitaria;

che trovi sul retro della Tessera Sanitaria; Inserisci la data di scadenza che trovi sul retro della Tessera Sanitaria;

che trovi sul retro della Tessera Sanitaria; Infine, premi il tasto “Conferma” per inviare la richiesta.

Se i dati inseriti sono corretti ed è presente una certificazione verde, verrai reindirizzato alla pagina di visualizzazione del certificato.

Sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Fatta eccezione per alcune regioni, come il Lazio, in altre regioni non serve lo Spid. In Abruzzo si può fare tramite tessera sanitaria-CNS purché sia già attivata e si abbia lo smart card collegato al PC. In Emilia Romagna si può accedere con CIE, CNS o credenziali FSE/Federa. Sul sito web del green pass potete trovare la lista dei Fascicoli Sanitari Elettronici di tutte le regioni con le istruzioni su come attivarlo e trovare il proprio certificato verde.

Dal medico di base o in farmacia

Chi ha difficoltà ad accedere ai canali digitali per ottenere il green pass o non ha ricevuto il codice necessario per scaricare il certificato tramite app può andare dal suo medico di famiglia, dal pediatra o in farmacia fornendo la tessera sanitaria.

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, possono recuperare il certificato verde dell’assistito e stamparlo oppure consegnarlo in formato digitale.

Green pass senza Spid, codice e tessera sanitaria

Ricapitolando, per scaricare il green pass senza SPID il modo più semplice è il sito ufficiale del green pass, dove però per recuperare il proprio certificato servono sia il codice AUTHCODE che la tessera sanitaria. Stesso discorso che vale con le app. Si può allora optare per ottenere il green pass senza Spid andando dal medico di base, dal pediatra o dal farmacista che possono recuperare il vostro green pass per voi, stamparvelo o inviarvelo via email o chat. Per fare questo però avranno bisogno della vostra tessera sanitaria e codice fiscale. Non serve invece la Cie (Carta d’identità elettronica).

Hai perso il codice AUTHCODE per scaricare il green pass da sito o app? Puoi recuperarlo chiamando il numero 1500 oppure se non ti è arrivato via sms o mail puoi andare sul sito dgc.gov.it, cliccare sul link “recupera il tuo codice” e inserire il codice fiscale e le ultime 8 cifre della propria tessera sanitaria, indicare se si ottiene il green pass tramite vaccino, tampone o guarigione e la data dell’evento. In alternativa si può scaricare il green pass con lo Spid da sito o app Io e Immuni, o andare in farmacia o dal medico di base.