Elezioni suppletive 2020, la guida: risultati, candidati e regolamento

Si è svolto il primo round delle elezioni politiche suppletive in Italia, con tre collegi che nel 2020 sono chiamati a votare di nuovo per sostituire deputati o senatori in quei seggi che per vari motivi al momento risultano vacanti.

Un voto reso necessario dalla nomina di Paolo Gentiloni (Partito Democratico) al ruolo di commissario europeo, dalla vittoria alle elezioni regionali in Umbria di Donatella Tesei (Lega) e dal decesso di Franco Ortolani (Movimento 5 Stelle).

In tre date differenti gli elettori del collegio Lazio 01 della Camera, del collegio Campania 07 del Senato (dove si è già votato) e di quello Umbria 02 sempre del Senato, sono chiamati di nuovo alle urne per eleggere i propri rappresentanti in Parlamento due anni dopo le elezioni del 2018.

In Campania dove l’affluenza è stata molto bassa, intorno al 10%, si è largamente imposto il giornalista Sandro Ruotolo che correva in rappresentanza di un centrosinistra allargato.



ELEZIONI SUPPLETIVE 2020 DATA

NAPOLI

ROMA

UMBRIA

Elezioni suppletive 2020: quando e dove si vota

L’attuale legge elettorale denominata Rosatellum, oltre alla parte proporzionale, prevede anche un numero di parlamentari eletti tramite collegi uninominali maggioritari. Quando questi si dimettono, decadono oppure vengono a mancare, è necessario tornare alle urne per sostituirli.

Nel 2020 in Italia ci saranno di conseguenza le elezioni suppletive per eleggere un deputato e due senatori, con le urne che si apriranno in tre date differenti. Ecco dove e quando si terranno queste votazioni.

Collegio Lazio 01 (Camera) - 1 marzo

(Camera) - 1 marzo Collegio Campania 07 (Senato) - 23 febbraio (già svolte)

(Senato) - 23 febbraio (già svolte) Collegio Umbria 02 (Senato) - 8 marzo

Il collegio Lazio 01 della Camera riguarda il Comune di Roma e prevalentemente quartieri del Centro tra cui Trastevere, Prati, Flaminio, Testaccio, Esquilino, Castro Pretorio, Trionfale, Monti e Trevi.

Il collegio Campania 07 del Senato comprende questi quartieri del Comune di Napoli: Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vomero, Vicaria e Zona Industriale.

Il collegio Umbria 02 del Senato comprende invece 60 comuni tra cui: Terni, Todi, Foligno, Narni, Norcia, Orvieto, Nocera Umbra, Amelia, Montefalco, Spello, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Massa Martana.



Essendo collegi uninominali, ricordiamo che stando alla legge elettorale in vigore verrà eletto il candidato che prenderà anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Risultati Napoli-Campania 07 (Senato)

Il primo appuntamento delle elezioni suppletive in Italia è stato quello del 23 febbraio per il seggio al Senato nel collegio Campania 07. In totale si son sfidati cinque candidati.

Ecco i risultati del voto di domenica 23 febbraio:

Candidato Partito/coalizione Risultati Giuseppe Argano Potere al Popolo 2,58% Salvatore Guanci Centrodestra 24,06% Riccardo Guarino Rinascimento Partenopeo 2,44% Luigi Napolitano M5S 22,47% Sandro Ruotolo Centrosinistra 48,45%

Il candidato dell’ampia coalizione di centrosinistra, quindi, ha trionfato nelle consultazioni. Il dato più interessante, però, è quello dell’affluenza, che ha registrato una percentuale davvero minima. Ha votato, infatti, soltanto un campano su dieci, con una percentuale del 9,52%.



Il seggio di Napoli è stato conquistato dall’area PD, con un esponente che va ad arricchire le fila del centrosinistra, al Governo proprio con i dem e LeU.

Roma-Lazio 01 (Camera)

A Roma nei quartieri del Centro si voterà il 1 marzo per sostituire Paolo Gentiloni che si è trasferito a Bruxelles. Due anni fa fu uno dei pochi seggi dove il centrosinistra riuscì a imporsi nella capitale. In totale sono sette i candidati ufficiali in corsa.

Candidato Partito/coalizione Mario Adinolfi Popolo della Famiglia Elisabetta Canitano Potere al Popolo Roberto Gualtieri Centrosinistra Maurizio Leo Centrodestra Luca Maria Lo Muzio Lezza Volt Italia Rossella Rendina M5S Marco Rizzo Partito Comunista

Il Movimento 5 Stelle ha scelto, senza passare per il voto di Rousseau, come propria candidata in queste elezioni suppletive Rossella Rendina che è stata l’unica tra gli aspiranti candidati a risultare idonea a tutti i requisiti richiesti dai pentastellati.

Tra le fila del Partito Democratico inizialmente si faceva i nome di Gianni Cuperlo, che nel 2018 scelse di non presentarsi, ma alla fine si è scelto di candidare di candidare il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che dovrebbe essere appoggiato anche da Italia Viva.

In precedenza comunque Maria Elena Boschi aveva dichiarato come Italia Viva e Azione di Carlo Calenda fossero pronti a sostenere la candidatura della giornalista Federica Angeli, ma a questo punto il centrosinistra potrebbe ricompattarsi.

Non ci sarà nella coalizione di centrosinistra Volt Italia che si presenta con Luca Maria Lo Muzio Lezza. Il Partito Comunista è sceso in campo direttamente con il suo segretario generale Marco Rizzo, mentre ci sarà anche Potere al Popolo con Elisabetta Canitano.



Il centrodestra ha scelto di puntare sull’ex deputato di Fratelli d’Italia Maurizio Leo, mentre il Popolo della Famiglia correrà per conto proprio con il presidente Mario Adinolfi.

Umbria 02 (Senato)

L’ultimo collegio che andrà al voto l’8 marzo per le elezioni suppletive sarà quello Umbria 02, dove nel 2018 uscì netta vincitrice l’attuale governatrice dell’Umbria la leghista Donatella Tesei. In totale sono quattro i candidati in campo.

Candidato Partito/coalizione Valeria Alessandrini Centrodestra Armida Gargani Riconquistare l’Italia Roberto Alcidi M5S Maria Elisabetta Mascio Centrosinistra

Per quanto riguarda gli aspiranti senatori, il primo nome ufficializzato è stato quello di Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle in quanto la sua è stata l’unica candidatura con i requisiti necessari pervenuta per le parlamentarie.

Non ci sarà di conseguenza una replica della poco fortunata alleanza con il centrosinistra, con il Partito Democratico che insieme alla sinistra e ai Verdi ha scelto di sostenere la dirigente scolastica Maria Elisabetta Mascio.

Punta a confermare il seggio il centrodestra che si presenterà con la leghista Valeria Alessandrini attuale consigliere regionale come candidata, mentre sarà presente pure Riconquistare l’Italia con il movimento sovranista che ha scelto di puntare sull’avvocato Armida Gargani.