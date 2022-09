Elezioni Sicilia 2022, risultati in diretta: Schifani avanti per le proiezioni

Elezioni regionali Sicilia 2022: i risultati in diretta live con lo spoglio dei voti che ha preso il via dopo che nelle scorse ore è stato dato spazio prima allo scrutinio delle elezioni politiche.

I risultati ufficiali delle elezioni regionali in Sicilia sono stati anticipati dagli immancabili exit poll: per una rilevazione di Opinio per la Rai, Schifani sarebbe in testa davanti a un sorprendente de Luca.

RENATO SCHIFANI 37,0 - 41,0%

CATENO DE LUCA 24,0 - 28,0%

CATERINA CHINNICI 15,5 - 19,5%

NUCCIO DI PAOLA 13,0 - 17,0%

Anche la prima proiezione di Opinio, sempre per la Rai, sembrerebbe confermare la previsione dell’exit poll:

RENATO SCHIFANI 37,8%

CATENO DE LUCA 25,8%

CATERINA CHINNICI 18,8%

NUCCIO DI PAOLA 15,5%

Vantaggio ancora maggiore per Schifani in queste elezioni regionali stando alla prima proiezione di Swg per La7.

RENATO SCHIFANI 42,50%

CATENO DE LUCA 24,90%

NUCCIO DI PAOLA15,70%

CATERINA CHINNICI 14,10%

Alle ore 23 l’affluenza definitiva in Sicilia è stata del 57,31%, in calo rispetto alle elezioni politiche del 2018 quando in totale aveva votato il 62,98% dei circa 4,6 milioni aventi diritto.

Qui di seguito potrete seguire i risultati in diretta live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dello spoglio delle elezioni regionali in Sicilia.

Elezioni regionali Sicilia 2022: i risultati

In totale sono sei i candidati alle elezioni regionali Sicilia 2022. Questi sono i risultati live dopo lo scrutinio di 0 sezioni su 5293.

^ Candidato Liste Percentuale Gaetano Armao Azione-Italia Viva / Caterina Chinnici Partito Democratico, Centopassi / Cateno De Luca De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia Siciliana, Basta Mafie, Giovani Siciliani, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia, Terra d’Aamuri / Nuccio Di Paola Movimento 5 Stelle / Eliana Esposito Siciliani Liberi / Renato Schifani Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari e Autonomisti, Nuova Dc /

Non essendo previsto un ballottaggio, verrà eletto Presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più dei suoi avversari.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni regionali in Sicilia è stata modificata l’ultima volta nel 2014, quando è stato deciso di applicare una sforbiciata al numero dei deputati eletti che così sono passati da 90 a 70.

Per il resto si tratta di una legge elettorale in gran parte proporzionale, che prevede il voto di preferenza e un premio di maggioranza di sette deputati, tra cui anche il Presidente eletto, alla lista del candidato più votato.

Oltre al seggio assegnato al secondo candidato presidente più votato, i restanti 62 deputati vengono eletti tramite le liste provinciali dove è ammesso il voto disgiunto. Ecco nel dettaglio quanti deputati elegge ogni Provincia siciliana alle elezioni regionali.

Agrigento - 6

Caltanissetta - 3

Catania - 13

Enna - 2

Messina - 8

Palermo - 18

Ragusa - 4

Siracusa - 5

Trapani - 5

Elezioni regionali Sicilia 2022 Fac-simile scheda elettorale Palermo

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati anche i fac-simile delle schede elettorali. Ricordiamo che la scheda elettorale cambia di provincia in provincia a seconda delle liste che si sono presentate.

I candidati

Lo scorso novembre Nello Musumeci ha rotto gli indugi, annunciando la sua volontà di correre per un secondo mandato alle prossime elezioni regionali. Eccezion fatta per la sua lista Diventerà Bellissima e per Fratelli d’Italia, nessun altro tra gli alleati ha risposto con entusiasmo di fronte a questa disponibilità.

In particolare è stata Forza Italia a opporsi fermamente a una candidatura-bis dell’attuale governatore, con Nello Musumeci che così ha deciso di farsi da parte: per lui comunque ci dovrebbe essere una candidatura alle politiche. Il centrodestra così ha deciso di puntare sull’ex presieente del Senato Renato Schifani, che ha incassato l’ok sia della Lega sia di Fratelli d’Italia.

Un altro aspirante presidente in Sicilia tra le fila del centrodestra è il sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha presentato il suo nuovo partito/movimento popolare Sud Chiama Nord insieme all’europarlamentare ex 5 Stelle Dino Giarrusso. In totale saranno nove le liste a suo sostegno, anche se alcune di queste saranno presenti solo in alcune Province.

Situazione kafkiana nel centrosinistra dove il Partito Democratico, la sinistra, Europa Verde e il Movimento 5 Stelle, si sono affidati alle primarie: il 23 luglio sono stati 30.000 i siciliani che hanno preso parte al voto.

Con il 44,77% delle preferenze a imporsi è stata l’europarlamentare Caterina Chinnici (Pd), mentre il sottosegretario Barbara Floridia (M5s) si è fermata al 31,74% e Claudio Fava (lista Cento Passi) al 23,22%.

Tutto fatto? Neanche per sogno. Poco prima del gong il Movimento 5 Stelle si è sfilato dalla coalizione, decidendo di correre per conto proprio con Nuccio Di Paola come candidato.

Azione e Italia Viva invece non hanno preso parte alle primarie di coalizione, scegliendo poi il vicepresidente e assessore all’Economia della regione Sicilia Gaetano Armao come proprio candidato.

A completare il lotto dei candidati c’è l’autonomista Eliana Esposito mentre, per un vizio di forma, il Tar ha escluso Fabio Maggiore il candidato della lista Italia Sovrana e Popolare.