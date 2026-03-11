Mentre il mondo è distratto dalla guerra in Iran, a Pechino le cose procedono sottotraccia.

La Cina rivede al ribasso il proprio obiettivo di crescita economica e definisce le linee guida del nuovo ciclo di pianificazione industriale. Il segnale è arrivato dal Congresso nazionale del popolo di marzo, che ha fissato per il 2026 un target di crescita del PIL compreso tra il 4,5 e il 5% , al di sotto dell’obiettivo di circa il 5% indicato negli anni precedenti.

Il Congresso ha anche presentato le linee guida del quindicesimo Piano quinquennale, che coprirà il periodo 2026-2030 e che rappresenta la prima tappa di una strategia più lunga con orizzonte 2035. Il documento distingue infatti tra obiettivi a cinque anni e obiettivi strutturali a quindici anni. Tra i principali obiettivi di lungo periodo indicati dal piano figurano il raddoppio del reddito pro capite rispetto al livello del 2020 entro il 2035, un aumento della spesa in ricerca e sviluppo del 7% annuo e l’espansione dell’economia digitale fino al 12,5% del PIL. Il piano prevede inoltre un aumento del tasso di urbanizzazione fino al 70% entro il 2030. [...]