Criptovalute: il 94% degli imprenditori del settore è diventato ricco partendo da zero

Negli anni il settore delle criptovalute ha creato molti milionari, sia tra gli investitori che hanno avuto la lungimiranza di acquistare e vendere crypto asset come Bitcoin o Ethereum al momento giusto, che tra quanti hanno voluto scommettere sul mining di Bitcoin o sui servizi per lo scambio e la custodia delle valute digitali.

Un recente report pubblicato dalla società di analisi Wealth-X ha messo in luce un elemento molto interessante: il 94% delle personalità che hanno registrato profitti milionari nel settore delle criptovalute ha creato da zero la sua fortuna. Inoltre, sembra che i c.d. «selfmade men» che hanno accumulato ricchezze in altri settori siano molto più propensi a investire in crypto o in aziende coinvolte in prima persone nel mining.

Criptovalute e ricchezza: la maggior parte dei milionari è partita da zero

I dati del report pubblicato da Wealth-X prendono in esame gli imprenditori e i trader con un patrimonio netto non inferiore ai $5 milioni. Come premesso, si tratta di persone che hanno:

eseguito direttamente o indirettamente operazioni di compravendita di token digitali;

fondato o finanziato piattaforme di scambio centralizzate o decentralizzate;

investito in aziende legate al mining di criptovaluta;

mostrato interesse nell’investire nel settore in un futuro prossimo.

Tra coloro che hanno già eseguito investimenti in una qualsiasi forma, solo il 6% era già milionario, mentre il restante 94% ha raggiunto il patrimonio sopracitato solo in un secondo momento. Tra coloro che hanno mostrato interesse verso le valute digitali, pur non avendo necessariamente acquistato crypto asset o finanziato in prima persona alcun progetto, la percentuale di «selfmade men» risulta essere più bassa: circa l’89%.

“I dati dimostrano che i ricchi che si sono fatti da sé sembrano più propensi a investire in asset, come le criptovalute, più rischiosi e volatili. Dato che hanno generato la loro ricchezza attraverso le criptovalute, non sorprende che difficilmente l’eredità svolga un ruolo chiave nella fonte di ricchezza dei crypto-investitori o dei fondatori di aziende operanti nel settore blockchain”.

Chi sono i più grandi «selfmade men» del settore crypto?

Tra le personalità più ricche e influenti del mercato delle criptovalute spicca sicuramente Zhao Changpeng, fondatore e amministratore delegato dell’exchange Binance. Secondo le stime eseguite da Bloomberg, a gennaio il manager sino-canadese risultava essere uno dei venti uomini più ricchi al Mondo, con un patrimonio personale di circa $96 miliardi; la stima non include i suoi fondi detenuti in crypto, il cui ammontare complessivo potrebbe superare il miliardo di dollari, secondo alcuni rumors. Zhao non proviene da una famiglia ricca, e sin da adolescente ha dovuto lavorare per aiutare finanziariamente la sua famiglia.

Il manager americano Sam Bankman-Fried, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di crypto trading FTX, può invece vantare il primato di miliardario più giovane del settore: negli ultimi tre anni ha accumulato oltre $22 miliardi di patrimonio personale. Anche il Ceo e co-fondatore della piattaforma Coinbase Brian Armstrong è diventato ricco grazie alla sua attività nel settore delle crypto, e sulla base delle ultime stime il suo patrimonio personale sfiorerebbe i $9,7 miliardi.