Covid oggi, le news dall’Italia e dal mondo: superati i 50 milioni di casi totali

Si fa sempre più drammatica la seconda ondata del coronavirus che sta colpendo in particolare l’Europa, con i casi di tutto il mondo che sarebbero da quando è iniziata la pandemia oltre 50 milioni mentre la triste conta dei morti è arrivata ora a superare quota 1,25 milioni.

Di seguito potrete trovare tutte le news di oggi lunedì 9 novembre sul Covid provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, con la situazione che si sta facendo difficile anche in Italia tanto che è stato firmato un nuovo DPCM.

Allarme ai massimi livelli in tutta Europa, dove si sono superati in totale i 20 milioni di casi con tutte le speranze che ormai sono riposte in un vaccino che dovrebbe iniziare a essere disponibile a inizio 2021.

Covid oggi: le news dall’italia e dal mondo

Italia

Nell’ultimo bollettino dell’8 novembre in Italia sono stati 32.616 i nuovi casi registrati con 331 decessi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva che al momento sono 2.749.

Oggi è attesa la decisione del Ministero della Salute che potrebbe ordinare nuove zone arancioni o rosse: Campania, Liguria, Umbria e Abruzzo sono le Regioni più a rischio.

Svezia

In Svezia la situazione viene descritta come fuori controllo, con i medici che hanno invocato il lockdown totale. Bisogna ricordare che il governo di Stoccolma è stato l’unico tra i Paesi UE a non chiudere tutto durante la prima ondata.

Regno Unito

Si attendono gli effetti el lockdown voluto da Boris Johnson inizino a farsi sentire nel Regno Unito, dove domenica 8 novembre si sono registrati oltre 20.000 nuovi casi di contagio e 156 decessi.

Belgio

Situazione sempre molto complessa in Belgio, dove dopo i picchi di fine ottobre adesso il computo complessivo delle persone contagiate dall’inizio della pandemia ha superato quota 500.000, con i decessi che sono stati oltre 13.000.

Francia

La Francia si conferma essere come il Paese più colpito in Europa da questa seconda ondata del coronavirus, con 38,619 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 270 persone morte.

Polonia

Alto il livello di guardia in Polonia, Paese che durante la prima ondata aveva retto ma che ora sta vivendo momenti molto difficili. Sono infatti 24.785 i nuovi casi registrati con 236 persone che sono morte nella giornata di ieri.

Stati Uniti

Dopo la vittoria di Biden alle elezioni, ci sarà molto da fare per il nuovo Presidente sul fronte Covid: 126.000 sono i nuovi casi registrati, con gli Usa che rimangono il Paese più colpito al mondo da questa pandemia.

Grecia

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato un nuovo lockdown nazionale di tre settimane: dal 7 novembre sono chiusi i negozi e divieto di spostamento tra le regioni, le scuole saranno aperte fino alle elementari mentre per le altre ci sarà la didattica a distanza.

Germania

Dopo il record negativo di venerdì, in Germania nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 16.000 nuovi contagi e 63 morti. Guardando quello che sta succedendo in Europa, si tratta comunque di uno dei Paesi che sta reggendo maggiormente in questa seconda ondata con un Rt inferiore a 1.