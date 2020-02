Coronavirus: quando è obbligatorio segnalare gli spostamenti

In queste ore di preoccupazione per la diffusione del nuovo coronavirus proveniente dalla Cina, le Regioni italiane corrono ai ripari, ognuna come ritiene più opportuno. Qualcuna, ad esempio la Basilicata, impone la quarantena a chi proviene da Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, altre, invece, si limitano all’obbligo di segnalare gli ultimi spostamenti solo in presenza di sintomi sospetti.

La paura del contagio sta creando delle situazioni di incertezza organizzativa, dato che ogni Regione ha autonomia decisionale circa le misure di prevenzione e contrasto del COVID-19. Per questo il Presidente del Consiglio Conte ha recentemente invitato le Regioni alla moderazione e ad uniformare le misure di contenimento del virus. A creare incertezza è l’obbligo di segnalare eventuali rientri dai Comuni “zona rossa”, il presunto contatto con soggetti infetti e a chi rivolgersi.

Ecco il quadro della situazione attualmente in vigore e quando è fatto obbligo di segnalare possibili situazioni di pericolo alle Autorità competenti.

Coronavirus, chi e quando deve segnalare gli spostamenti tra Regioni

I casi di coronavirus continuano ad aumentare, come mostra la mappa aggiornata sul contagio, e le Regioni italiane rispondono come possono all’emergenza, talvolta discostandosi dalle direttive nazionali.

Ora che sono state isolate le aree a rischio (che per il momento sono Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia) i governatori delle Regioni del Centro e del Sud Italia stanno correndo ai ripari, invitando chi proviene da quelle zone a dichiarare alle Asl territoriali il loro stato di salute. Le direttive, tuttavia, non sono uniformi, cosa che sta creando incertezza, disparità e talvolta atteggiamenti discriminatori.

Il punto controverso è chi e quando deve comunicare alle Autorità sanitarie gli ultimi spostamenti effettuati. Al momento, nella maggior parte delle Regioni italiane la comunicazione è obbligatoria solo se chi fa ritorno da un viaggio, una visita o una sosta nelle Regioni e nei Comuni attenzionati (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) presenta i sintomi del coronavirus e ha il dubbio di essere venuto a contatto con un soggetto contagioso. In tutti gli altri casi si invita alla moderazione per non intasare le linee telefoniche di aiuto e impegnare inutilmente il personale medico-sanitario.

Conte ha ribadito che le ordinanze che non rispettano le direttive generali sopra indicate potranno essere impugnate e annullate, ma alcuni governatori difendono l’autonomia regionale, in primis Attilio Fontana.

Quarantena per chi torna dal Nord: il caso della Basilicata

Caso eclatante quello della Regione Basilicata, che nella paura e nell’incertezza causata dal virus ha preso una decisione avventata e troppo restrittiva, almeno secondo il Premier Conte.

Il governatore Vito Bardi ha ordinato 14 giorni di quarantena obbligatoria per tutti coloro che tornano in Basilicata dalle Regioni interessate dall’allarme coronavirus. La disposizione è stata emanata in seguito al “rimpatrio” di oltre 400 studenti che studiano negli atenei del Nord e che, secondo Bardi, potrebbero costituire un rischio per la popolazione della Basilicata.

Per contenere il clima di panico, Conte ha dichiarato che “Bisogna evitare che i governatori adottino fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate. Non è possibile che tutte le Regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose”. Un richiamo all’ordine che vale per tutte le Regioni del Sud e non soltanto per la Basilicata.