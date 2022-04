Concorso scuola, nuovo bando a maggio 2022: tutti i posti disponibili

Nuovo concorso scuola straordinario bis in arrivo con il bando, che secondo le prime informazioni a disposizione e anticipate da Il Sole 24 Ore, dovrebbe essere pubblicato già nel mese di maggio. Si tratta del bando per il concorso scuola straordinario 2022 annunciato già nel mese di febbraio con il decreto Milleproroghe convertito in legge che ha introdotto anche le scadenze per la prova. La prova del concorso scuola straordinario 2022 si dovrebbero tenere infatti entro il 15 giugno.

Le ultime notizie sul nuovo bando di maggio per il concorso straordinario bis, con la tabella dei posti disponibili per regione che deve tuttavia ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, arrivano proprio nelle giornate in cui si discute della riforma per diventare insegnanti. In totale i posti disponibili, distribuiti per regione, sono 14mila.

Concorso scuola: i posti disponibili nel bando di maggio

Il nuovo concorso scuola prevede il reclutamento di insegnanti con almeno 3 anni di servizio alle spalle e riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, medie e superiori. I posti in totale nello specifico sono 14.420, ma divisi per diverse classi di concorso e per le varie regioni d’Italia.

La regione con più posti per il concorso scuola straordinario bis è la Lombardia che ne conta 3mila. In Veneto invece i posti totali sono 2mila e ancora:

1.500 nel Lazio ;

; 1.500 in Piemonte ;

; oltre 1.200 in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda invece le classi di concorso quelle con più posti disponibili in totale sono le seguenti:

A022 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado per 1.952 posti;

posti; A028 - Matematica e scienze per 1.800 posti;

posti; A027 - Matematica e fisica per 1.130 posti;

Le classi di concorso interessate su posto comune per la scuola secondaria sono molte di più e alleghiamo pertanto di seguito la tabella del Miur ricordando che non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tabella Miur posti disponibili Concorso scuola straordinario 2022: posti disponibili per regione e classe di concorso.

Al concorso scuola straordinario secondaria 2022 possono partecipare coloro che entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno 3 anni, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni scolastici.

Si può partecipare al concorso scuola straordinario in un’unica regione e per una sola classe di concorso. Ciascun candidato inoltre può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità delle tre necessarie per accedere alla prova. Il conteggio delle cinque annualità parte dall’anno scolastico 2017/2018.

Concorso scuola: prova orale entro il 15 giugno

Il concorso scuola straordinario 2022 consta di una sola prova orale che dovrebbe essere espletata entro il 15 giugno sebbene il bando non sia ancora stato pubblicato.

La prova orale del concorso scuola che si dovrebbe svolgere entro il 15 giugno, data che risulta tuttavia assai improbabile considerando che il bando ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe durare 30 minuti. Durante la prova vengono valutate:

le competenze disciplinari;

la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Chi supera il concorso dovrebbe essere assunto a tempo determinato dal 1° settembre 2022 con un anno di prova e formazione. Superato l’anno di prova dal 1° settembre 2023 scatta l’assunzione a tempo indeterminato.