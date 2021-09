Concorsi pubblici per oltre 11mila assunzioni: tutti i bandi in scadenza

Concorsi pubblici: sono oltre 11mila le assunzioni previste nei vari ministeri solo dai bandi in scadenza nel mese di settembre. Non solo ministeri, perché anche altri enti hanno bandito concorsi in scadenza nel mese corrente e per i quali è possibile ancora fare domanda.

I concorsi pubblici attivi, che dovrebbero svolgersi con le nuove modalità introdotte dal ministro per la PA Renato Brunetta e previsti dal decreto Reclutamento, sono rivolti principalmente a laureati, ma sono attesi anche quelli per diplomati.

Dall’Agenzia delle Entrate ai vari ministeri vediamo quali sono i concorsi pubblici in scadenza a settembre, tutti i bandi attivi per i quali è possibile candidarsi.

Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a settembre

Tra i concorsi pubblici con i bandi in scadenza a settembre per oltre 11mila assunzioni in totale, spiccano quello del ministero della Giustizia per l’Ufficio del processo e quello dell’Agenzia delle Entrate che prevede ben due selezioni.

Nel dettaglio il concorso per il ministero della Giustizia per l’Ufficio del processo prevede 8.171 assunzioni per funzionari amministrativi.

Il concorso è diretto a laureati con la possibilità, per chi lo supera, di un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni. Si tratta di uno dei tanti concorsi pubblici previsti in attuazione del PNRR.

Il bando scade il prossimo 23 settembre e sarà possibile candidarsi fino alle ore 14.00.

Tra i concorsi pubblici ministeriali, gestiti da RIPAM con la domanda che è possibile inviare attraverso il portale Step One 2019, troviamo anche quello del ministero dell’Economia e delle Finanze che scade il prossimo 20 settembre sempre alle 14.00. Si tratta di un concorso per l’assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1.

Per quanto riguarda invece l’Agenzia delle Entrate i bandi di concorsi pubblici attivi e in scadenza a settembre sono 2:

bando per l’assunzione di 2.320 funzionari amministrativi per laureati da inquadrare nella terza are funzionale, fascia retributiva F;

amministrativi per laureati da inquadrare nella terza are funzionale, fascia retributiva F; un bando di concorso per l’assunzione di 100 informatici da assumere a tempo indeterminato.

La possibilità di candidarsi scade per entrambi i concorsi pubblici il prossimo 30 settembre 2021.

In scadenza il prossimo 12 settembre anche il concorso per la Marina Militare, per la selezione di 212 VFP4 Forze Speciali e componenti specialistiche.

Attesi tra i concorsi pubblici anche quello per il ministero della Cultura per l’assunzione di 150 tra custodi e assistenti all’accoglienza e alla vigilanza e quelli INPS per la realizzazione del piano di 5.000 assunzioni da effettuare entro il 2023.

Concorsi pubblici per assunzioni in varie città italiane

Tra i concorsi pubblici del mese di settembre vi sono anche quelli per le assunzioni nelle principali città italiane. Nel dettaglio si tratta di:

7 concorsi per il comune di Milano che assume in totale 19 unità di personale e scadono il 30 settembre;

che assume in totale 19 unità di personale e scadono il 30 settembre; 134 assunzioni sono previste in Piemonte presso i Centri per l’Impiego con contratto a tempo determinato e ci si può candidare fino al 16 settembre;

presso i Centri per l’Impiego con contratto a tempo determinato e ci si può candidare fino al 16 settembre; il 29 settembre scade anche la domanda per i posti da autista, 46, nella città di Palermo.

Sono diverse le selezioni aperte quindi è bene controllare se il Comune della propria città ha bandito concorsi o prevede assunzioni.