Con le elezioni comunali 2026 fissate per il 24 e 25 maggio, tornano puntuali le domande sul diritto di voto: chi ce l’ha, chi non ce l’ha, e soprattutto chi può perderlo. La risposta, contrariamente a quanto si pensa, riguarda pochissime persone e situazioni molto specifiche.

L’articolo 48 della Costituzione italiana è chiaro: «sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». Il diritto di voto è quindi la regola; la sua perdita, l’eccezione. Un’eccezione che la stessa Costituzione circoscrive tassativamente a tre ipotesi: incapacità civile, condanna penale irrevocabile, casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Come si perde il diritto di voto: le 3 cause

La legge prevede tre situazioni in cui il diritto di voto può essere sospeso o revocato:

Interdizione legale per incapacità civile. Il giudice civile può disporre l’interdizione di una persona che non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, ad esempio per infermità mentale grave. In questo caso l’iscrizione nelle liste elettorali viene sospesa per tutta la durata dell’interdizione. Si tratta oggi di un’ipotesi residuale, progressivamente ridotta dalle riforme sull’amministrazione di sostegno.

Interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria. È la causa più frequente. Quando un giudice penale condanna qualcuno a una pena detentiva di una certa entità, può applicare — o è obbligato ad applicare — l’interdizione dai pubblici uffici. Il diritto di voto rientra fra i «pubblici uffici» e viene quindi sospeso. Secondo l’articolo 29 del codice penale, l’interdizione è perpetua per condanne all’ergastolo o a pene non inferiori a cinque anni; temporanea (fissa a cinque anni) per condanne non inferiori a tre anni. Non tutte le condanne penali comportano questa pena accessoria: dipende dal tipo di reato, dalla pena inflitta e dalla discrezionalità del giudice. È utile ricordare che la condanna deve essere irrevocabile (definitiva) per produrre questi effetti sui diritti elettorali; una sentenza di primo o secondo grado non basta.

Misure di prevenzione. Chi è sottoposto a misure di prevenzione personale — come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o il soggiorno obbligato — perde il diritto di voto per tutta la durata della misura, anche senza una condanna penale definitiva. Questa categoria riguarda soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica (normativa antimafia inclusa).

Non votare fa perdere il diritto di voto?

No. È uno dei miti più diffusi, e la risposta è netta: assentarsi dalle urne per una, cinque, o cinquanta tornate elettorali non comporta alcuna perdita o sospensione del diritto di voto. Il cittadino italiano può non votare per tutta la vita e conservare comunque il suo elettorato attivo. L’unica conseguenza, puramente simbolica, era l’annotazione sul certificato di buona condotta («non ha ottemperato al dovere del voto»), abolita di fatto da decenni.

Chi può votare pur essendo in carcere

Contrariamente a quanto si crede, la detenzione in carcere di per sé non fa perdere il diritto di voto. I detenuti che non abbiano subito condanne con pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici mantengono il diritto di votare. Per approfondire i dettagli su questa casistica, vale la pena leggere l’articolo dedicato a quando i carcerati possono votare.

Come si recupera il diritto di voto dopo una condanna

Chi ha perso il diritto di voto per effetto di una condanna penale può riacquistarlo in due modi:

Scadenza dell’interdizione temporanea. Al termine del periodo stabilito dal giudice, i diritti elettorali vengono automaticamente reintegrati e l’iscrizione nelle liste elettorali ripristinata.

Riabilitazione. Il condannato può presentare domanda di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza, che — se concessa — estingue le pene accessorie e ripristina pienamente i diritti civili e politici, compreso il voto. La riabilitazione richiede in genere che siano trascorsi almeno tre anni dalla fine della pena e che il condannato abbia dato prova di buona condotta.

In entrambi i casi, è consigliabile verificare il proprio status aggiornato consultando il casellario giudiziale: è il registro pubblico che riporta le condanne penali e le eventuali pene accessorie ancora in corso, ed è richiedibile gratuitamente dal diretto interessato.

Il voto alle elezioni comunali 2026

Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 votano tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del proprio comune, più i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia che abbiano richiesto l’iscrizione nelle liste aggiunte. I cittadini extra-UE non hanno diritto di voto nelle elezioni comunali, indipendentemente dalla durata della residenza.

Se vuoi sapere cosa fanno concretamente i rappresentanti di lista alle elezioni — una delle figure chiave della macchina elettorale — l’articolo dedicato spiega ruolo, requisiti e compenso.