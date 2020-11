Il bollettino coronavirus di oggi 9 novembre 2020: l’aggiornamento sulla situazione coronavirus in Italia con il numero dei contagi, dei morti e dei guariti da COVID-19.

I dati del bollettino coronavirus in Italia, illustrati ora dal Ministero della Salute, mostrano il quadro attuale dell’emergenza regione per regione: il numero dei nuovi contagi, decessi e dimessi relativo ai pazienti affetti da COVID-19 in Italia viene fornito ogni giorno a partire dalle ore 17:00/18:00.

Bollettino coronavirus Italia 9 novembre: contagi, guariti e decessi

La situazione illustrata dal bollettino del Ministero della Salute di oggi 9 novembre è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 960.373 e l’incremento rispetto a ieri è di 25.271 nuovi casi. I pazienti ricoverati sono 27.636 di cui 2.849 in terapia intensiva.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 573.334 (+14.698).

Sono 356 i nuovi decessi per un totale di 41.750 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 345.289, 10.215 in più rispetto a ieri.

Il numero totale dei tamponi effettuati oggi 9 novembre è pari a 147.725.

Bollettino coronavirus 9 novembre: tabella contagi in Italia per Regione

Ecco invece i dati aggiornati a oggi 9 novembre nelle varie regioni in Italia:

Lombardia : 131.459 +4.777

: 131.459 +4.777 Piemonte : 56.256 +2.876

: 56.256 +2.876 Campania : 72.230 +3.120

: 72.230 +3.120 Veneto : 53.162 +2.223

: 53.162 +2.223 Emilia Romagna : 39.630 +2.025

: 39.630 +2.025 Lazio : 53.274 +2.153

: 53.274 +2.153 Toscana : 44.480 +2.244

: 44.480 +2.244 Liguria : 12.721 +538

: 12.721 +538 Sicilia : 21.939 +1.023

: 21.939 +1.023 Puglia : 17.183 +730

: 17.183 +730 Marche : 10.451 +262

: 10.451 +262 Abruzzo : 9.872 +625

: 9.872 +625 Friuli-Venezia Giulia : 7.832 +320

: 7.832 +320 Umbria : 9.996 +314

: 9.996 +314 Sardegna : 8.593 +327

: 8.593 +327 Bolzano : 8.414 +583

: 8.414 +583 Trento : 2.974 +257

: 2.974 +257 Calabria : 5.445 +443

: 5.445 +443 Valle d’Aosta 2.266 +201

2.266 +201 Basilicata : 2.777 +132

: 2.777 +132 Molise: 1.660 +98

*I dati per Regione fanno riferimento al totale dei contagiati attuali.

QUI di seguito la tabella aggiornata con tutti i contagi di oggi.