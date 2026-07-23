BCE, dove vedere la diretta streaming della conferenza stampa di Christine Lagarde (23 luglio 2026)

Diretta streaming BCE: dove vedere oggi, 23 luglio, la conferenza stampa di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea?

L’annuncio sui tassi di interesse dell’area euro è atteso come di consueto alle 14.15 ora italiana, seguito alle 14.45 dalla conferenza stampa in cui Lagarde spiegherà le ragioni della decisione del Consiglio direttivo rispondendo alle domande dei giornalisti. È l’ultimo appuntamento di politica monetaria prima della pausa estiva, e arriva in un quadro molto diverso da quello di primavera.

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Il consenso degli analisti converge su una pausa. Dalla riunione di oggi ci si attende che il Consiglio direttivo lasci i tassi invariati al 2,25%, dopo il rialzo dello scorso giugno. Restano quindi fermi i tre tassi di riferimento fissati l’11 giugno: 2,25% sui depositi presso la banca centrale, 2,40% sulle operazioni di rifinanziamento principali e 2,65% sulle operazioni di rifinanziamento marginale, in vigore dal 17 giugno 2026. Quel rialzo di 25 punti base è stato il primo dal 2023 e ha chiuso una lunga fase di allentamento.

Money.it segue l’evento in diretta tramite aggiornamenti tradotti in italiano:

Dove vedere la conferenza stampa BCE in diretta streaming

Qui sotto il link per restare aggiornati su commenti, dichiarazioni e novità dell’istituto centrale europeo e della sua Presidente in diretta streaming oggi, giovedì 23 luglio, sul canale YouTube di Money.it.

La conferenza stampa di Christine Lagarde inizierà alle ore 14:45 di oggi, mezz’ora dopo la pubblicazione delle decisioni sui tassi di interesse (14:15).