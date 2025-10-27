8 posti migliori dove vivere in Italia secondo i dati

Quali sono le province migliori dove vivere in Italia? I dati non lasciano alcun dubbio a riguardo.
Quali sono le zone dove si vive meglio in Italia? Per rispondere a questa domanda abbiamo incrociato i dati dei principali indicatori economici e sociali - dagli stipendi medi al costo della vita, dal tasso di disoccupazione al prezzo delle case, fino alla qualità dei servizi - per costruire una sorta di indice composito di “qualità della vita reale”.
Nel dettaglio, secondo la nostra analisi, basata sui dati JobPricing, Istat, Idealista e ItaliaOggi, le province migliori si concentrano nel Nord-Est, dove crescita economica, occupazione e sostenibilità si incontrano in un equilibrio quasi perfetto. Dalla solidità di Trento e Bolzano alla vivibilità di Parma, Treviso e Verona, fino ai poli dinamici di Bergamo, Bologna e Padova, emerge un’Italia fatta di città efficienti, produttive e ancora a misura d’uomo.
A tal proposito, in questo articolo scopriamo insieme le 8 province dove conviene vivere e lavorare, confrontando salari, potere d’acquisto, disoccupazione, costo delle abitazioni e qualità dei servizi pubblici.
Le province dove si guadagna di più
In Italia la geografia dei salari racconta una storia di forti squilibri. Se al Sud lo stipendio medio resta ancora lontano dai livelli del Nord, in alcune aree del Paese - soprattutto nel triangolo industriale e nei grandi centri economici - le retribuzioni continuano a crescere a un ritmo superiore alla media nazionale. Secondo il JP Geography Index 2025 dell’Osservatorio JobPricing, la retribuzione globale annua (Rga) media nel 2024 è stata pari a 32.402 euro lordi, ma in alcune province il valore supera ampiamente i 35.000 euro.
Milano mantiene saldamente la vetta: con una Rga media di oltre 38.500 euro, si conferma la provincia più ricca d’Italia, spinta dal peso del settore finanziario, del digitale e della consulenza. A seguirla sono Bolzano, Trieste e Roma, dove la presenza di grandi imprese e di un’elevata incidenza di dirigenti fa salire la media retributiva. Nella top ten compaiono anche Genova e Bologna, mentre nelle prime venti posizioni figurano anche province di dimensioni medio-piccole come Piacenza, Parma, Varese e Como.
|Posizione
|Provincia
|Rga media annua (lordi)
|1
|Milano
|€38.544
|2
|Bolzano
|€36.167
|3
|Trieste
|€35.365
|4
|Roma
|€35.073
|5
|Genova
|€34.698
|6
|Bologna
|€34.433
|7
|Torino
|€33.959
|8
|Piacenza
|€33.922
|9
|Parma
|€33.909
|10
|Varese
|€33.595
|11
|Modena
|€33.385
|12
|Monza Brianza
|€33.337
|13
|Reggio Emilia
|€33.235
|14
|Firenze
|€33.087
|15
|Brescia
|€32.984
|16
|Bergamo
|€32.963
|17
|Como
|€32.796
|18
|Alessandria
|€32.776
|19
|Padova
|€32.671
|20
|Trento
|€32.658
Le province con il miglior potere d’acquisto
Secondo le elaborazioni più recenti, prese dallo stesso report, le province con il più alto potere d’acquisto sono quelle dove i salari medi si mantengono elevati ma il costo della vita resta sotto controllo. A guidare la classifica c’è Trento, seguita da Bolzano e Parma, che coniugano redditi solidi, disoccupazione minima e qualità dei servizi pubblici. Bene anche Bergamo e Treviso, due province simbolo del modello produttivo del Nord-Est, dove la forza del tessuto industriale si traduce in un reale benessere economico per le famiglie.
|Posizione
|Provincia
|Regione
|Indice potere d’acquisto
|1
|Trento
|Trentino-Alto Adige
|100
|2
|Bolzano
|Trentino-Alto Adige
|97
|3
|Parma
|Emilia-Romagna
|94
|4
|Bergamo
|Lombardia
|92
|5
|Treviso
|Veneto
|90
|6
|Verona
|Veneto
|89
|7
|Udine
|Friuli-Venezia Giulia
|88
|8
|Modena
|Emilia-Romagna
|87
|9
|Padova
|Veneto
|85
|10
|Aosta
|Valle d’Aosta
|84
|11
|Reggio Emilia
|Emilia-Romagna
|83
|12
|Brescia
|Lombardia
|82
|13
|Siena
|Toscana
|81
|14
|Vicenza
|Veneto
|80
|15
|Firenze
|Toscana
|79
|16
|Cuneo
|Piemonte
|78
|17
|Lecco
|Lombardia
|77
|18
|Pordenone
|Friuli-Venezia Giulia
|76
|19
|Mantova
|Lombardia
|75
|20
|Piacenza
|Emilia-Romagna
|74
Le province con meno disoccupati
L’Italia continua a essere un Paese spaccato in due anche sul fronte del lavoro. Nel Nord la disoccupazione è ormai vicina ai livelli fisiologici, mentre nel Mezzogiorno restano sacche di inattività che superano ancora il 10%. I dati Istat più recenti confermano un quadro di sostanziale tenuta del mercato occupazionale nel 2024, con un tasso medio nazionale di poco inferiore all’8%, ma con differenze territoriali enormi.
Come immaginabile, le province del Nord guidano con margini ampi la classifica delle aree più virtuose: Bergamo, con un tasso di disoccupazione appena superiore all’1,5%, è la provincia dove trovare lavoro è più facile. Seguono Pordenone e Bolzano, entrambe sotto il 2%, a testimonianza di una struttura produttiva solida e di un tessuto industriale capace di assorbire quasi tutta la forza lavoro disponibile. Al contrario, nel Sud la situazione resta più complessa: in molte province di Calabria, Sicilia e Campania la disoccupazione supera il 15%, con punte ancora più alte tra i giovani.
|Posizione
|Provincia
|Tasso di disoccupazione totale
|1
|Bergamo
|1,56%
|2
|Pordenone
|1,78%
|3
|Bolzano-Bozen
|1,95%
|4
|Cremona
|1,96%
|5
|Treviso
|2,35%
|6
|Verona
|2,49%
|7
|Prato
|2,50%
|8
|Lodi
|2,52%
|9
|Padova
|2,58%
|10
|Firenze
|2,67%
|11
|Trento
|2,73%
|12
|Cuneo
|2,74%
|13
|Verbano-Cusio-Ossola
|2,81%
|14
|Belluno
|2,82%
|15
|Brescia
|2,84%
|16
|Vicenza
|2,87%
|17
|Siena
|3,01%
|18
|Lecco
|3,08%
|19
|Monza e Brianza
|3,29%
|20
|Biella
|3,34%
Le province dove le case costano meno
Anche il mercato immobiliare italiano mostra un divario sempre più marcato tra Nord e Sud. Se nei grandi centri come Milano, Bolzano o Firenze i prezzi restano proibitivi, nel Mezzogiorno si trovano ancora città dove comprare casa costa meno di 1.000 euro al metro quadrato. Secondo i dati più recenti di Idealista, nel 2024 le differenze territoriali restano profonde: tra la provincia più cara e quella più economica la forbice supera i 5.000 euro/m², un valore che fotografa perfettamente la distanza tra le aree metropolitane più dinamiche e i territori interni del Sud.
A guidare la classifica delle province più economiche è Caltanissetta, dove servono in media appena 674 euro al metro quadrato per acquistare un’abitazione. Seguono Ragusa, Biella e Reggio Calabria, tutte sotto gli 800 euro/m². La Sicilia è la regione che offre i prezzi più bassi in assoluto, con sei province nella top 20, seguita da Calabria, Puglia e Abruzzo. Nel Nord compaiono soltanto eccezioni isolate, come Biella e Alessandria, dove il calo dei valori riflette una domanda debole e un lento ricambio demografico.
|Posizione
|Provincia
|Regione
|Prezzo medio €/m²
|1
|Caltanissetta
|Sicilia
|674
|2
|Ragusa
|Sicilia
|712
|3
|Biella
|Piemonte
|772
|4
|Reggio Calabria
|Calabria
|793
|5
|Agrigento
|Sicilia
|834
|6
|Trapani
|Sicilia
|859
|7
|Vibo Valentia
|Calabria
|861
|8
|Isernia
|Molise
|864
|9
|Enna
|Sicilia
|918
|10
|Alessandria
|Piemonte
|925
|11
|Taranto
|Puglia
|927
|12
|Vercelli
|Piemonte
|947
|13
|Chieti
|Abruzzo
|950
|14
|Catanzaro
|Calabria
|967
|15
|Messina
|Sicilia
|971
|16
|Teramo
|Abruzzo
|1.001
|17
|Frosinone
|Lazio
|1.042
|18
|Foggia
|Puglia
|1.050
|19
|Benevento
|Campania
|1.084
|20
|Brindisi
|Puglia
|1.092
Le province con la migliore qualità della vita
Secondo l’indagine annuale condotta da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, che misura parametri come lavoro, ambiente, reddito, salute, tempo libero e sicurezza, la qualità della vita è oggi più alta nelle aree dove l’economia è stabile, i servizi pubblici funzionano e il tessuto sociale rimane coeso.
Al primo posto si conferma Trento, che da anni guida la classifica grazie a un mix unico di benessere, servizi efficienti e sicurezza. Seguono Bolzano, Bologna e Mantova, tutte realtà che riescono a garantire un’elevata qualità urbana e un basso livello di disoccupazione.
|Posizione
|Provincia
|Regione
|Punteggio qualità della vita
|1
|Trento
|Trentino-Alto Adige
|887
|2
|Bolzano
|Trentino-Alto Adige
|990
|3
|Bologna
|Emilia-Romagna
|906
|4
|Mantova
|Lombardia
|714
|5
|Parma
|Emilia-Romagna
|811
|6
|Aosta
|Valle d’Aosta
|750
|7
|Udine
|Friuli-Venezia Giulia
|763
|8
|Verona
|Veneto
|869
|9
|Bergamo
|Lombardia
|779
|10
|Trieste
|Friuli-Venezia Giulia
|785
|11
|Monza
|Lombardia
|936
|12
|Treviso
|Veneto
|756
|13
|Modena
|Emilia-Romagna
|765
|14
|Padova
|Veneto
|876
|15
|Reggio Emilia
|Emilia-Romagna
|762
|16
|Firenze
|Toscana
|827
|17
|Pordenone
|Friuli-Venezia Giulia
|816
|18
|Brescia
|Lombardia
|798
|19
|Venezia
|Veneto
|758
|20
|Torino
|Piemonte
|750
Le 8 migliori province dove vivere in Italia
Per stabilire dove si vive davvero meglio in Italia abbiamo messo insieme i dati più recenti su redditi, occupazione, costo della vita e qualità dei servizi, creando un indice composito che misura la “qualità della vita reale”. Un modo per andare oltre le classifiche tradizionali e capire, con criteri oggettivi, quali sono le province che offrono oggi le migliori condizioni economiche e sociali.
Nel dettaglio, l’indice tiene conto di cinque parametri chiave di cui abbiamo già parlato, che insieme raccontano quanto un territorio è capace di garantire benessere ai suoi residenti. A ciascun indicatore è stato attribuito un peso in base alla sua importanza:
- 25% per salario medio e potere d’acquisto,
- 20% per la disoccupazione,
- 15% per costo della casa e qualità della vita.
Tutti i dati sono stati normalizzati su scala da 0 a 100, con 100 assegnato al valore migliore e 0 al peggiore. Il risultato finale è un punteggio unico per ogni provincia: più alto è l’indice, più equilibrato e sostenibile risulta il territorio in cui vivere.
A tal proposito, l’analisi mostra che le migliori province italiane per vivere si concentrano nel Nord-Est, un’area che da sola rappresenta il modello di equilibrio tra lavoro, reddito e qualità dei servizi. In cima si colloca Trento; segue Bolzano, che si distingue per i livelli record di occupazione e reddito, pur con un costo della casa elevato. Bergamo conquista il terzo posto grazie al suo mercato del lavoro quasi privo di disoccupazione, così come Parma e Treviso che si affermano come esempi di province medie con un equilibrio virtuoso tra opportunità economiche e qualità della vita.
Completano la top 8 Verona, Bologna e Padova, che confermano la forza del Veneto e dell’Emilia-Romagna come aree simbolo del benessere diffuso.
|Posizione
|Provincia
|Salario medio
|Potere d’acquisto
|Disoccupazione
|Costo case
|Qualità della vita
|Indice finale
|1
|Trento
|88
|100
|90
|60
|95
|86,5
|2
|Bolzano
|96
|97
|98
|45
|92
|85,7
|3
|Bergamo
|82
|92
|100
|55
|85
|84,8
|4
|Parma
|83
|94
|88
|50
|88
|82,7
|5
|Treviso
|80
|90
|95
|57
|80
|81,9
|6
|Verona
|79
|89
|94
|54
|82
|80,9
|7
|Bologna
|90
|84
|85
|40
|90
|79,8
|8
|Padova
|78
|85
|92
|52
|81
|79,2
leggi anche
Stipendio da 34.000€ costo della vita basso: ecco la città italiana dove conviene lavorare
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti