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7 verità scioccanti sui dazi di Trump che nessuno vuole dirti

Timothy Taylor

27 Aprile 2026 - 09:21

Centinaia di prodotti colpiti, rincari diffusi e scambi globali in tensione: la strategia dei dazi sta trasformando economia e consumi più velocemente del previsto

7 verità scioccanti sui dazi di Trump che nessuno vuole dirti

L’economia globale è ormai da circa un anno immersa nell’offensiva del Presidente Trump contro il sistema commerciale internazionale.

Richard Baldwin analizza ciò che è accaduto e suggerisce dove tutto questo potrebbe portare in World War Trade (Centre for Economic Policy Research, 2026), un lungo saggio sotto forma di breve libro online. Come osserva Baldwin:

[...]

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