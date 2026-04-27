Centinaia di prodotti colpiti, rincari diffusi e scambi globali in tensione: la strategia dei dazi sta trasformando economia e consumi più velocemente del previsto
L’economia globale è ormai da circa un anno immersa nell’offensiva del Presidente Trump contro il sistema commerciale internazionale.
Richard Baldwin analizza ciò che è accaduto e suggerisce dove tutto questo potrebbe portare in World War Trade (Centre for Economic Policy Research, 2026), un lungo saggio sotto forma di breve libro online. Come osserva Baldwin:
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