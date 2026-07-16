Esattamente una settimana fa il noto Gruppo bancario milanese guidato da Andrea Orcel (UCG) ha lanciato un neo corporate bond. Si tratta di un titolo di lunghissimo termine, ma callable, espressa in euro e quindi senza rischio di cambio. Ha un meccanismo di funzionamento al contempo semplice e complesso come spesso è succede con le emissioni corporate.

Sveliamone i dettagli, anticipando solo che paga il 7,00% di tasso fisso per 25 anni sul neo bond Unicredit callable e cumulative.

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