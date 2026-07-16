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7,00% di tasso fisso per 25 anni sul neo bond UniCredit callable e cumulative

Stefano Vozza

16 Luglio 2026 - 18:30

Vediamo uno strumento del reddito fisso che non espone al rischio di cambio ma prevede una particolare struttura dei coupon

7,00% di tasso fisso per 25 anni sul neo bond UniCredit callable e cumulative
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Esattamente una settimana fa il noto Gruppo bancario milanese guidato da Andrea Orcel (UCG) ha lanciato un neo corporate bond. Si tratta di un titolo di lunghissimo termine, ma callable, espressa in euro e quindi senza rischio di cambio. Ha un meccanismo di funzionamento al contempo semplice e complesso come spesso è succede con le emissioni corporate.
Sveliamone i dettagli, anticipando solo che paga il 7,00% di tasso fisso per 25 anni sul neo bond Unicredit callable e cumulative.

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