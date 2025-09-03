Abbonati

5 motivi per cui Sergio Marchionne è considerato il più grande manager italiano degli ultimi tempi

Giorgia Paccione

3 Settembre 2025 - 10:01

Leader schietto, instancabile e umano: Marchionne ha lasciato un’eredità fatta di scelte coraggiose, trasformazioni globali e uno stile di management fuori dagli schemi. Ecco perché lo ricordiamo.

5 motivi per cui Sergio Marchionne è considerato il più grande manager italiano degli ultimi tempi

Sergio Marchionne non è stato solo un amministratore delegato di successo, ma un simbolo di rinascita industriale, determinazione e visione globale. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua a essere sinonimo di leadership, coraggio e trasformazione.

La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama economico italiano e internazionale, dimostrando come un uomo con la giusta combinazione di umiltà, fermezza e intelligenza strategica possa cambiare il destino di un colosso in crisi come FIAT, trasformandolo in un player globale.

Marchionne ha saputo coniugare pragmatismo e passione, concretezza e lungimiranza, diventando un modello per chiunque creda nella possibilità di innovare senza rinunciare ai valori. Ma come ha fatto a diventare il manager che oggi tutti ricordiamo?

Chi è e cosa ha fatto Sergio Marchionne

Sergio Marchionne nasce a Chieti nel 1952 ma cresce in Canada, dove si trasferisce con la famiglia da bambino. Dopo la laurea in Filosofia, ottiene successivamente titoli in Economia e Diritto, avviando una brillante carriera in Nord America e in Europa.

La sua ascesa nel mondo manageriale inizia negli anni ’90 con importanti incarichi in aziende come Lawson Mardon Group e Algroup, fino a diventare CEO di SGS, leader mondiale nel settore delle ispezioni e certificazioni, che in breve tempo riporta alla redditività.

Il vero punto di svolta avviene però nel 2004, quando viene chiamato a guidare la FIAT in uno dei momenti più critici della sua storia. L’azienda torinese era sull’orlo del fallimento, ma Marchionne, con una leadership fuori dagli schemi, è riuscito a riportarla in utile in tempi record.

Nel 2009, mentre il mondo affronta la crisi finanziaria globale, Marchionne compie una delle mosse più audaci della sua carriera e guida l’acquisizione di Chrysler, casa automobilistica americana in bancarotta, grazie a un accordo con il governo degli Stati Uniti. In pochi anni, riesce a integrare con successo le due aziende, rilanciando i marchi Jeep, Dodge e RAM, e formando nel 2014 FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

Marchionne è stato anche amministratore delegato di CNH Industrial e presidente di Ferrari, che ha accompagnato alla quotazione in Borsa avvenuta nel 2015.

È scomparso nel 2018, all’età di 66 anni.

Perché Sergio Marchionne è considerato il più grande manager italiano

Sergio Marchionne è stato ammirato, a volte anche criticato, ma quasi sempre riconosciuto come un talento raro. Ecco 5 motivi (più umani che tecnici) per cui possiamo definirlo il più grande manager italiano degli ultimi tempi.

1. Visione fuori dal comune

Marchionne vedeva oltre. Dove gli altri vedevano solo problemi, lui intravedeva opportunità. Non si è mai limitato a gestire l’esistente, ma ha sempre pensato a come reinventarlo. La fusione tra FIAT e Chrysler ne è un esempio lampante: non un semplice salvataggio, ma una scommessa coraggiosa sul futuro, vinta con intelligenza e perseveranza. La sua mente era sempre proiettata al lungo termine, ed è forse questo che lo ha distinto dalla maggior parte dei manager contemporanei.

2. Umanità e confronto diretto

Dietro l’immagine severa, spesso in maglione scuro e jeans, Marchionne nascondeva una profonda umanità. Parlava con tutti, dal dirigente all’operaio, con lo stesso rispetto. Era noto per i suoi giri negli stabilimenti e per la disponibilità a confrontarsi direttamente con i dipendenti. Non era un manager “da torre d’avorio”, ma un uomo immerso nel suo lavoro.

3. Stile di leadership schietto e autentico

Marchionne non si è mai adeguato al formalismo tipico del mondo industriale. Parlava chiaro, senza giri di parole. Questo stile diretto, a volte spiazzante, gli ha permesso di essere credibile e autorevole. Non aveva bisogno di alzare la voce per farsi rispettare, perché parlava con i fatti. Il suo modo di porsi ha rivoluzionato il concetto stesso di leadership nel mondo aziendale italiano, portando meno forma e più sostanza.

4. Umiltà e capacità di ammettere gli errori

Un’altra qualità rara tra i grandi manager è l’umiltà. Marchionne non si è mai atteggiato a guru infallibile. Non aveva paura di dire “ho sbagliato”, e questa autenticità ha conquistato colleghi e collaboratori. La sua forza non era solo nella strategia, ma anche nella sincerità.

5. Esempio di dedizione e passione

Marchionne lavorava instancabilmente. Dormiva poche ore a notte, viaggiava senza sosta ed era presente in ogni momento cruciale. Ma non era solo questione di fatica, la sua era una passione autentica per il lavoro e per le sfide. Il suo impegno totale era contagioso e ha contribuito a cambiare la mentalità di un’intera generazione di manager italiani, spingendoli a dare il massimo e a credere nel potenziale delle aziende italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

