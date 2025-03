20 citazioni e frasi di Elon Musk da conoscere assolutamente

Ognuna di queste frasi descrive un aspetto specifico della sua personalità, del suo carattere o dello spirito visionario e rivoluzionario che lo caratterizza aggiungendo, talvolta, un pizzico di provocazione.

Se la figura di Elon Musk vi affascina, vi disturba o se solo vi incuriosisce siete nel posto giusto; ecco quali sono le 20 frasi e citazioni più importanti del multimiliardario più discusso del momento.

Per via del suo carattere ibrido, infatti, potremmo inserirla anche nella prossima categoria, quella delle frasi motivazionali .

Se ti svegli la mattina e pensi che il futuro sarà migliore è una bella giornata, altrimenti non lo è

Con un tono che potrebbe sembrare sarcastico, ha sottolineato che in realtà, considerando le tecnologie attuali, siamo già in qualche modo simili a dei robot .

L’illustre imprenditore ha pronunciato questa frase in riferimento al dibattito sul rapidissimo sviluppo dell’ intelligenza artificiale , evidenziando lo stupore di fronte a una crescita davvero molto rapida, che risulta incredibile anche per un esperto del settore come lo stesso Musk.

Non ho mai visto alcuna tecnologia avanzare più velocemente di questa

Tesla , ad esempio, nasce con l’obiettivo di accelerare la transizione del mondo verso l’ energia sostenibile , SpaceX di rendere possibile la vita su altri pianeti e preservare la specie in caso di catastrofi e Neuralink , infine, opera nel settore delle interfacce cervello-computer progettate per guarire malattie neurologiche gravi.

Quindi è vero, la sua condizione economica potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma c’è da dire che Musk ha sempre guidato e indirizzato il progresso tecnologico verso un unico obiettivo principale: fornire dei benefici al genere umano .

A queste accuse il miliardario di Pretoria si è difeso con una risposta tanto emblematica quanto esaustiva. Questa pone l’evidenza su quale sia davvero il suo obiettivo, alludendo implicitamente a come il denaro sia solo una conseguenza del successo dei suoi progetti orientati, in primis, al bene della collettività.

Spesso, Musk è stato accusato di essere un avido imprenditore orientato solo al proprio guadagno personale. Molti dei suoi “haters”, infatti, lo vedono come il simbolo delle disparità economiche che attanagliano la società attuale; è questo uno dei motivi principali per cui, soprattutto ultimamente, è odiato da tante persone.

Per me non è mai stata una questione di soldi, ma di risolvere problemi per l’umanità

Elon Musk non si ferma davanti a nulla, fino a sfidare quasi le leggi della natura con progetti rivoluzionari che sembrano usciti, talvolta, da un film di fantascienza.

Questa citazione segue la linea della precedente e incarna in maniera esemplare l’ intraprendenza e le ambizioni straordinarie che lo caratterizzano.

Col tempo si potrebbe terraformare Marte in modo che assomigli alla terra... è un pianeta aggiustabile

Questa brama, addirittura, lo porterebbe a desiderare di morire lontano dalla terra dopo aver realizzato il suo sogno più grande , facendone un simbolo di vittoria per tutta l’umanità.

Musk ha sempre dimostrato una vera e propria ossessione per Marte , tanto che tra gli obiettivi di SpaceX , in un futuro più o meno lontano, c’è proprio la colonizzazione del Pianeta Rosso .

“Mi piacerebbe morire su Marte, ma non nell’impatto”

Con questa affermazione, il magnate tecnologico ci ricorda che ogni persona nel corso della propria vita ha l’opportunità di contribuire a qualcosa in modo significativo. Anche attraverso piccoli gesti , infatti, ognuno può essere di aiuto agli altri e può quindi rivelarsi “straordinario”.

Non dimentichiamoci, però, che prima del successo stellare Elon era una persona qualunque , proprio come tutti noi.

Credo che sia possibile per le persone comuni scegliere di essere straordinarie

Quando qualcosa è abbastanza importante lo fai anche se le probabilità non sono a tuo favore

Secondo Elon Musk le passioni sono il vero carburante che alimenta la strada verso il successo . Se ciò che fai non ti coinvolge o non ti interessa è quasi impossibile andare lontano.

Questa è forse la citazione che mette in luce più di tutte il suo impeto rivoluzionario . L’innovazione completa infatti, secondo il noto imprenditore, può nascere solo dalla rottura delle regole preesistenti e dall’uscire fuori dagli schemi.

Se le regole ti frenano, combatti per cambiarle

Nonostante ciò, non si è mai arreso e, anche quando tutto sembrava perduto, è riuscito a rialzarsi fino a raggiungere il traguardo che lo ha incoronato come l’ uomo più ricco del mondo .

Anche Musk ha fallito più volte, come quando giunto sull’ orlo della bancarotta , nell’ormai lontano 2008, è stato risollevato grazie all’aiuto di fondi pubblici.

Con questa frase egli sottolinea l’ importanza del fallimento in tutte le sfide che si stanno affrontando, sostenendo che fallire non solo è plausibile ma è spesso necessario , soprattutto se i propri progetti sono ambiziosi e innovativi.

Il fallimento è un’opzione. Se le cose non falliscono, significa che non stai innovando abbastanza

Il suo spirito inarrestabile emerge fortemente in questa citazione che, per molti dei suoi estimatori, è divenuta un vero e proprio principio guida .

Lo spirito tenace e intraprendente di Elon Musk si è espresso in una serie di citazioni che potrebbero essere inserite nei più degni manuali di motivazione e crescita personale .

Frasi sulla politica

Elon Musk, nel corso degli anni, si è sempre dimostrato interessato a un vasto numero di tematiche politiche. Ultimamente, poi, ha creato scalpore e alimentato divisioni il suo sostegno verso la destra radicale europea e Donald Trump, culminato in episodi che hanno messo a dura prova la sua immagine.

I love Donald Trump

Se inizialmente aveva dichiarato di non essere un suo sostenitore, Musk ha poi cambiato idea, avvicinandosi sempre di più al neo-eletto presidente degli Stati Uniti.

Ultimamente, infatti, il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto e il patron di Tesla è stato nominato da Trump stesso “special government employee” (impiegato governativo speciale), un titolo non ufficiale ma che la dice lunga su quanto il ruolo di Musk sia sempre più politicizzato.

Le elezioni in Germania decideranno il futuro dell’Europa

Musk, inoltre, ha espresso vicinanza ad ambienti di destra anche nel contesto europeo. Infatti, in occasione delle recenti elezioni in Germania, si era espresso a favore del partito ultra-nazionalista AfD anche via social con alcuni post.

Senza Starlink, Kiev crolla

Queste affermazioni hanno suscitato preoccupazione nel governo ucraino, al punto da sollecitare una chiarificazione in cui Musk ha confermato il proseguimento delle operazioni di Starlink in Ucraina, nonostante le sue divergenze con la politica governativa.

Le ragioni dietro queste dichiarazioni da parte del miliardario non sono state del tutto chiare; Musk, infatti, non è nuovo ad affermazioni che, talvolta, sono caratterizzate più da tratti di megalomania che da un approccio razionale alle dinamiche in corso.

Sarebbe un onore incontrare il presidente Mattarella

Ancora più recente, poi, è la sua dichiarazione di voler incontrare il Presisente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. La motivazione alla base di questo desiderio riguarda sempre la gestione dei satelliti Starlink, molto complessa e oggetto di numerose discussioni.