Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

€1.000 diventano €2.200 a scadenza su questo bond zero coupon diverso dal BOT

Stefano Vozza

20 Dicembre 2025 - 08:23

Un corporate bond di lunga durata ma del tipo callable che ogni anno incorpora 60 euro di rendimento pagato tutto a scadenza o alla call

€1.000 diventano €2.200 a scadenza su questo bond zero coupon diverso dal BOT

Seguici su

Ci sono investimenti in bond mirati a generare un flusso di entrate i nel tempo, di tipo costanti o variabili a seconda della struttura cedolare. Altri titoli sono invece più utili in ottica di diversificazione del portafoglio in base alla durata e/o valuta e/o rischio sotteso e/o tipologia di cedola. A quest’ultimo riguardo, per esempio, 1.000 € diventano 2.200 € a scadenza essendo uno zero coupon ma diverso dal BOT.

leggi anche

Come guadagnare oltre €3.500 con un conto deposito in 5 anni
Come guadagnare oltre €3.500 con un conto deposito in 5 anni

Rendimenti e volatilità sulle obbligazioni lunghe

Sul comparto obbligazionario l’evento più atteso di dicembre ha riguardato le mosse FED in materia di tagli dei tassi attuali e futuri. Le decisioni prese e le parole del Governatore FED, Jerome Powell, non hanno sorpreso il mercato. Così s’è avverata la sforbiciata di 25 basis point dei tassi in un caso, e appurato dall’altro che nel breve termine il costo del denaro negli USA non scenderà più di tanto.

Non proprio una bella notizia per i titoli a lunga scadenza, più sensibili alle politiche monetarie e alle variabili macroeconomiche. I debiti sovrani sono attesi in aumento mentre nelle economie mature l’economia è in salute e il costo della vita non scende più di tanto.

Ecco perché sul tratto lungo della curva gli yield restano alti, e lo stesso dicasi per l’associato rischio mercato. Tra le possibili alternative spuntano allora i bond medio-corti o dai ricchi coupon che, in teoria, dovrebbero reggere meglio sul mercato.

leggi anche

Cedola più ricca sul primo BTP Valore che ora paga il 4% di interessi annui lordi
Cedola più ricca sul primo BTP Valore che ora paga il 4% di interessi annui lordi

Obbligazione di lunga durata ma con possibilità di richiamo

Tra le emissioni corporate ecco un’obbligazione di lunga durata targata Citigroup (Citi), un colosso nei servizi finanziari e d’investimento con sede a New York. Il rating emittente è A2/A+ per le principali agenzie, per cui il rischio di credito ad oggi può dirsi contenuto. Tuttavia, ogni evento futuro che da qui in poi colpirà la banca americana potrebbe ripercuotersi anche sui suoi titoli.

L’ISIN di riconoscimento sull’EuroTLX è XS3136829788, dove al momento prezza sui 95,7 malgrado il valore di emissione sia stato a 100. Ad oggi i valori minimo e massimo sono stati, nell’ordine, 94 e 99,57. Considerata la data di rimborso finale al 5/11/2045 (20 anni complessivi in origine) è tutt’altro che escluso che i corsi non vadano ad aggiornare questi prezzi min/max.

Tuttavia, il bond è del tipo callable già a partire dal 5/11/’26 e poi ad ogni anno fino al ’44, per cui la sua vita utile effettiva potrebbe essere molto più breve del previsto. È ovvio che la callable arriverebbe in caso di convenienza all’emittente, per cui un altro rischio da considerare è quello di reinvestimento. Vale a dire il rischio che tra tot anni, all’eventuale richiamo, il mercato potrebbe presentare uno scenario di rendimenti più avaro dell’attuale.

leggi anche

Questo bond in euro con cedola iniziale all’8% è callable e a sconto del 10%

Questo bond in euro con cedola iniziale all'8% è callable e a sconto del 10%

La struttura cedolare dell’obbligazione Citigroup

Tanto alla data di call che a naturale scadenza Citi s’impegna al rimborso del 100% del capitale nominale sottoscritto. Il taglio minimo è di 1.000 € per cui con circa 955 € si sottoscrive 1 titolo che verrà rimborsato alla pari, con un guadagno in capital gain oggi già certo a scadenza.

Ovviamente il sottoscrittore lo potrà rivendere anche prima di quella data ai valori di mercato vigenti al tempo della liquidazione. In tal caso otterrebbe il prezzo offerto per il nominale sottoscritto, più gli interessi maturati fino a quel momento (corso tel quel). L’operazione potrebbe dar origine a un guadagno o una perdita in conto capitale a seconda della differenza, nell’ordine, positiva o negativa tra prezzo di carico e di rivendita.

Morale, anche la cura del proprio prezzo di ingresso e di eventuale rivendita anticipata pesa tanto sull’economia complessiva dell’investimento.

Oltre che callable, il bond è anche zero coupon tipo i BOT, da cui se ne differenzia per più elementi come l’emittente, la durata, la tassazione, i rischi, etc. Il tasso fisso è del 6% annuo lordo cumulativo, il 4,44% al netto della ritenuta fiscale al 26%, per cui arriverà un maxi cedolone o a scadenza o alla data di call. Ai primi di novembre di ogni anno, e per 20 anni, l’obbligazione andrà incorporando 60 € di rendimento. A scadenza, nel 2045, si riceveranno 2.200 € lordi per titolo, comprensivi dei 1.000 € di debito nominale sottoscritto e 60 € di cedole X 20 anni. Ovviamente in caso di call da parte di Citi si riceveranno solo le cedole maturate fino a quella data e stop.

leggi anche

Quale conviene di più, il conto deposito postale o bancario al tasso del 3,00% a 1 anno?
Quale conviene di più, il conto deposito postale o bancario al tasso del 3,00% a 1 anno?

1.000 € diventano 2.200 € a scadenza su questo bond zero coupon diverso dal BOT

L’essere un cumulative bond comporta almeno due conseguenze. In primis che il rendimento effettivo dell’investimento decresce all’aumentare del tempo in cui avviene concretamente lo stacco delle cedole. In questi casi il rendimento coincide con il 6% di interessi solo al termine del 1° anno, al 5/11/’26, nell’ipotesi di acquisto a 100. Poi man mano decresce e passa ad esempio al 5,58%, al 4,81% e 4,37% se, nell’ordine, il bond venisse rimborsato dopo 5, 10 o 15 anni. A naturale scadenza, invece, sarebbe del 4,02% lordo, che tuttavia è già salito al 4,19% per via del prezzo attuale sotto cento. Morale, prima arriverebbe il richiamo del prestito obbligazionario e maggiore sarebbe l’effettivo collegato all’investimento.

La seconda considerazione è che la natura zero coupon aumenta la volatilità dei suoi corsi sul mercato secondario, anche alla luce della lunga durata. Negli anni a venire i prezzi potrebbero oscillare ancora tanto altro.

In compenso il rendimento effettivo resta robusto anche se il prestito dovesse durare esattamente 20 anni e arrivare al ’45. Andrebbe ancora meglio se la banca lo richiamasse prima di quella data.

Infine occhio al rischio di liquidità e associato spread bid/ask, dato che gli scambi giornalieri sul mercato secondario sono davvero contati.
In definitiva, un bond con diversi pro e contro da saper cogliere in un lato ed evitare nell’altro, e potenzialmente spendibile in un’ottica di diversificazione del portafoglio.

leggi anche

Come guadagnare €100.000 a scadenza con BTP cedola al 3,45%?
Come guadagnare €100.000 a scadenza con BTP cedola al 3,45%?
DISCLAIMER
Le informazioni e le considerazioni contenute nel presente articolo non devono essere utilizzate come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni relative agli investimenti. Il lettore mantiene la piena libertà nelle proprie scelte d’investimento e la piena responsabilità nell’effettuazione delle stesse, poiché egli solo conosce la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale. Le informazioni contenute nell’articolo sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non costituisce e non è da considerarsi un’offerta o sollecitazione al pubblico risparmio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Titoli di Stato
# Tassi di interesse
# Corporate bond
# Soldi
# Cedola
# Rendimento

Iscriviti a Money.it

FT logo

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Selezionati per te

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)

Mercato obbligazionario

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)
Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Mercato obbligazionario

Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Correlato