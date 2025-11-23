10 smartphone in super offerta con il Black Friday di Amazon

Il Black Friday è quel momento dell’anno in cui le pulsioni dello shopping e la brama del risparmio si intrecciano in modo quasi unico, dato che il cosiddetto “Black November” ha soppiantato persino i saldi stagionali per tanti consumatori. E se c’è una categoria che domina in questo vortice di offerte, sono senza dubbio gli smartphone. Non parliamo di spiccioli: secondo il Retail Institute, circa il 40% degli acquisti online nel Black Friday arriva proprio da dispositivi mobili.

Ciò significa che milioni di utenti in tutto il mondo scelgono di cercare, confrontare e acquistare il loro prossimo telefono durante questo week-end di sconti. E dove? Molti, moltissimi, scelgono Amazon, il gigante dell’e-commerce che, anno dopo anno, si conferma un punto di riferimento per chi punta su affari reali su prodotti tech. Proprio per questo, andiamo a caccia dei 10 smartphone – da Samsung ad Apple, da Xiaomi a Honor – che sono attualmente in super offerta su Amazon grazie al Black Friday: perché è il momento perfetto per fare il salto di qualità, risparmiare e portarsi a casa un device top senza rinunciare a nulla

3 motivi per acquistare uno smartphone su Amazon durante il Black Friday

Il primo motivo è sicuramente la convenienza: Il Black Friday su Amazon non è soltanto un calo di prezzi, ma un vero e proprio evento strategico. Come riportato da Repubblica, secondo le analisi NielsenIQ durante la settimana del Black Friday circa il 33% dei volumi venduti ha una riduzione di almeno il 15%.

Per gli smartphone, questo significa che è possibile trovare modelli recenti con sconti che difficilmente si ripresentano nel resto dell’anno. Inoltre, grazie al fatto che Amazon può distribuire la domanda su più giorni - non c’è solo il venerdì nero, ma un’intera Black Week - hai maggiori probabilità di cogliere un’offerta interessante senza dover fare acquisti d’impulso all’ultimo minuto.

Il secondo è la scelta ampia. Su Amazon trovi un vero e proprio ecosistema di smartphone: marchi mainstream come Samsung, Apple e Xiaomi convivono con modelli più di nicchia o con venditori third-party. Durante il Black Friday hai accesso non solo ai top di gamma, ma anche a soluzioni diverse, modelli ricondizionati o versioni con configurazioni differenti (RAM, memoria, colore). Inoltre, Amazon permette spesso di monitorare l’andamento dei prezzi - se un modello scende sotto una certa soglia, puoi decidere il momento giusto per acquistare.

Infine, non possiamo non citare la comodità: acquistare su Amazon è comodo, soprattutto in un evento come il Black Friday. Hai tutto a portata di app: puoi sfogliare le offerte, salvare i modelli che ti interessano, attivare alert di prezzo e ordinare con pochi tap. Inoltre, grazie ad Amazon Prime, molti smartphone arrivano con spedizione rapida e, in caso di ripensamento, puoi usufruire del reso - non scontato per ogni profilo. Questo rende l’esperienza fluida: niente code, niente stress, solo la soddisfazione di aver centrato un affare su un telefono che desideravi da tempo.

leggi anche 20 idee regalo di Natale sotto i €20. Perfette da comprare al Black Friday

Le migliori offerte di smartphone con il Black Friday di Amazon

Eccole, allora, le migliori offerte da sfruttare oggi per rifarsi il telefono - o regalarlo, perché no - grazie ai super sconti del Black Friday di Amazon.

1) Samsung Galaxy S25 Ultra

Con il Galaxy S25 Ultra, Samsung porta il suo smartphone di punta in una nuova dimensione, e il Black Friday di Amazon lo trasforma in un’occasione quasi irripetibile: dai 1.499 euro di listino, ora è disponibile a 849 euro, con un impressionante sconto del 43%. È un taglio di prezzo che rende particolarmente invitante un dispositivo che racchiude alcune delle tecnologie più avanzate del brand.

A partire dalla nuova Galaxy AI, che secondo Samsung inaugura un modo completamente diverso di interagire con il telefono, permettendo di svolgere compiti, organizzare informazioni e gestire attività semplicemente dialogando con il dispositivo. Lo smartphone evolve anche nel design grazie al titanio e alla S Pen integrata, che donano un carattere distintivo e professionale a un corpo solido e più piacevole al tatto. La fotocamera da 200MP, supportata dal ProVisual Engine e dal processore Snapdragon 8 Elite, eleva ulteriormente la qualità degli scatti, soprattutto nella fotografia computazionale, mentre il display 6.9’’ QHD+ Dynamic AMOLED 2X regala luminosità e fluidità sorprendenti. L’esperienza si completa con una batteria da 5.000 mAh, ottimizzata dal software One UI, e dalla pratica Now Bar che semplifica la gestione immediata di musica e notifiche. A questo prezzo, è una delle offerte più significative dell’intero Black Friday.

2) Apple iPhone 15

L’iPhone 15 nella versione da 128 GB è uno degli smartphone più amati di Apple e, grazie al Black Friday di Amazon, diventa ancora più interessante: da un prezzo di listino di 719 euro, ora scende a 606 euro, con uno sconto del 16% che lo rende particolarmente appetibile per chi vuole entrare nel mondo Apple con un modello recente.

La caratteristica più riconoscibile è la Dynamic Island, la soluzione introdotta dalla casa di Cupertino per offrire un modo più intuitivo di interagire con attività e notifiche in tempo reale, dagli arrivi dei voli alle chiamate in corso. Il design è rinnovato, elegante e resistente, grazie al vetro infuso nel colore, all’alluminio e al Ceramic Shield frontale. La fotocamera principale da 48MP permette scatti ad alta risoluzione con una precisione incredibile e si combina con un teleobiettivo 2x per primi piani molto più dettagliati. Anche i ritratti migliorano, offrendo colori più ricchi e la possibilità di modificare la messa a fuoco dopo lo scatto. Il chip A16 Bionic, già collaudato per potenza ed efficienza, assicura fluidità nelle app, nella fotografia computazionale e persino nella gestione delle chiamate grazie alla modalità Isolamento vocale. La connettività USB-C semplifica finalmente la vita, mentre le funzioni di sicurezza come SOS via satellite confermano il DNA innovativo del marchio.

3) Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Il Redmi Note 14 Pro di Xiaomi rappresenta uno dei migliori esempi di quanto la fascia media possa offrire oggi, soprattutto considerando il forte ribasso del Black Friday: da 429,90 euro a 279 euro, pari a uno sconto del 35%. Questo modello mette al centro la fotografia con un sensore da 200MP alimentato da un sistema AI in grado di trasformare anche gli scatti più comuni in immagini ricche di dettagli.

Xiaomi ha puntato sul nuovo processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra, realizzato con tecnologia a 4 nm, che offre efficienza e ottime performance anche in multitasking e con il 5G. La batteria da 5110 mAh, capace di resistere fino a temperature di -30°C, supporta la ricarica turbo da 45W, garantendo una versatilità ideale anche per chi usa molto il telefono in movimento. Il display 1,5K a 120Hz con Eye-Care technology e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 migliora comfort visivo e resistenza, mentre la certificazione IP68 ne conferma l’affidabilità in condizioni difficili. Completano il pacchetto funzioni AI avanzate come AI Erase Pro, AI Image Expansion e da non sottovalutare, l’integrazione con Google Gemini e la ricerca circolare.

leggi anche 10 prodotti scontatissimi da comprare oggi con il Black Friday Amazon

4) Samsung Galaxy A56 5G

Samsung rinnova anche la fascia A con il Galaxy A56 5G, un modello sorprendente che durante il Black Friday scende da 549,90 euro a 349 euro, con sconto del 37%. Un taglio netto che rende molto più accessibile uno smartphone ricco di funzioni intelligenti pensate per semplificare la vita quotidiana. Samsung ribadisce la solidità del prodotto offrendo non solo i due anni di garanzia standard, ma anche un anno extra, per un totale di tre, senza alcuna attivazione necessaria.

Una delle novità più interessanti riguarda la suite smart, che permette di cerchiare elementi sullo schermo per avviare ricerche immediate su Google o di rimuovere persone dallo sfondo grazie alla funzionalità Gomma Oggetto. La fotocamera da 50MP, ottimizzata con riconoscimento intelligente delle scene, garantisce scatti equilibrati in ogni contesto, anche con poca luce, mentre i video in Super HDR risultano molto più dettagliati. Il display Super AMOLED FHD+ da 6,7", con Vision Booster da 1.200 nit, assicura una visione gradevole all’aperto. Infine, la batteria da 5.000 mAh, certificata IP67 e potenziata dalla sicurezza Knox Vault, rende il Galaxy A56 5G una scelta equilibrata e moderna.

5) Google Pixel 9a

Il Google Pixel 9a è un concentrato di funzioni brillanti, che durante in questo periodo con Amazon diventa ancora più conveniente: dai 649 euro del listino scende a 428 euro, con uno sconto del 34%. Come da tradizione Google, la fotocamera è il cuore dell’esperienza, e il dispositivo introduce la funzione Aggiungimi, pensata per unire due scatti e includere anche il fotografo all’interno del gruppo.

La modalità Macro intensifica i dettagli più minuti trasformando elementi quasi invisibili in immagini spettacolari. La presenza di Gemini integrato nel sistema Android permette di svolgere attività in multitasking, recuperare informazioni e semplificare i passaggi tra app in modo naturale e veloce. La batteria adattiva offre oltre 24 ore di autonomia e con il Risparmio Energetico Estremo può superare le 100 ore, particolarmente utile in viaggio. Il design in materiali riciclati, disponibile in tonalità vivaci come viola ametista, conferisce personalità al dispositivo, rendendolo una proposta fresca e responsabile dal punto di vista ambientale.

6) Xiaomi POCO X7 Pro

Il POCO X7 Pro riafferma la filosofia del brand: prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Con il Black Friday, lo smartphone scende da 399,90 euro a 279,90 euro, con uno sconto del 30%, mantenendo caratteristiche tipiche della fascia alta.

Il nuovo processore D8400-Ultra garantisce fluidità, velocità e una stabilità che si avvicina ai chipset di livello flagship, mentre la batteria enorme da 6.000 mAh con ricarica HyperCharge da 90W promette tempi di ricarica ridotti e una lunga durata anche con uso intenso. Il display AMOLED, sviluppato su tecnologia di fascia premium, offre una visibilità ottimale in ogni condizione luminosa. Le funzioni AI ampliano la creatività fotografica grazie a modalità come UltraSnap, la raffica intelligente Burst Shot e il supporto per video in 4K a 60fps, oltre a una modalità notturna più dettagliata. La certificazione IP68 completa il quadro con una resistenza elevata a polvere e acqua, rendendolo uno smartphone affidabile anche nelle situazioni più dinamiche.

leggi anche Unieuro Black Friday, le migliori offerte da volantino

7) Motorola edge 60

Il Motorola edge 60 si distingue immediatamente grazie al suo equilibrio tra estetica raffinata, potenza e funzioni AI avanzate. Con Amazon e la sua Black Week, scende da 449 euro a 289,90 euro, con un vantaggioso sconto del 35%. Motorola ha dotato questo modello della suite Moto AI, capace di ottimizzare foto, prestazioni e suggerimenti intelligenti adattati all’uso quotidiano.

Il comparto fotografico utilizza un sensore Sony LYTIA 700C e uno zoom teleobiettivo 3x, in grado di mantenere elevata la qualità dei dettagli sia di giorno sia di notte. Il design con finitura vegana e bordi curvi offre solidità e un appeal premium, mentre la batteria da 5200 mAh, con ricarica TurboPower da 68W e supporto wireless da 15W, permette di rimanere sempre operativi. Il display pOLED da 6,67" a 120Hz assicura un’esperienza visiva coinvolgente, e il processore MediaTek Dimensity 7300 con memoria da 512GB e RAM dinamica fino a 24GB garantisce fluidità anche nelle app e nei giochi più pesanti.

8) OPPO Reno14 FS

Tra le sorprese più interessanti di questa stagione c’è l’OPPO Reno14 FS, che con il Black Friday passa da 449 euro a 342 euro, beneficiando di uno sconto del 24%. OPPO ha puntato molto sul design, introducendo il motivo Sirena Iridescente, un trattamento unico che riflette la luce in tonalità differenti a ogni movimento.

Lo schermo AMOLED da 6,57" a 120Hz, capace di visualizzare un miliardo di colori, restituisce un’immagine vivida e intensa. La fotocamera AI da 50+8+2MP, con il flash ultra potente, cattura dettagli nitidi anche di notte, mentre la funzione AI Flash Snapshot migliora la qualità degli scatti in situazioni difficili. La batteria da 6000 mAh, combinata con la ricarica SUPERVOOC da 45W, garantisce lunghe sessioni di utilizzo, mentre la piattaforma Snapdragon 6 Gen 1 assicura prestazioni solide. Il sistema di raffreddamento a doppio disco rigido e la tecnologia AI LinkBoost 3.0 migliorano stabilità, connettività e fluidità nei giochi. La registrazione video in 4K conferma la versatilità del dispositivo.

9) ASUS ROG Phone 8 Pro

Per chi cerca uno smartphone gaming di alto livello, l’ASUS ROG Phone 8 Pro rappresenta un’occasione incredibile in questo Black Friday: da 1.199 euro scende a 699,99 euro, con un imponente sconto del 42%. Il telefono, certificato EU ufficiale, monta il potente Snapdragon 8 Gen 3, abbinato a 16GB di RAM e 512GB di storage UFS 4.0, garantendo una velocità impressionante.

Lo schermo Samsung E6 AMOLED da 6,78" a 165Hz, con tecnologia LTPO, assicura fluidità assoluta durante il gaming, e la batteria da 5500 mAh con HyperCharge 65W permette sessioni prolungate senza interruzioni. Il sistema di raffreddamento GameCool 8 mantiene basse le temperature anche sotto stress. La fotocamera da 50MP con stabilizzazione gimbal rende lo smartphone sorprendentemente valido anche nella fotografia e nei video. Presente anche il jack audio da 3,5mm con tecnologia Dirac Virtuo, un dettaglio sempre più raro ma molto apprezzato dai gamer e dagli appassionati di audio di qualità.

leggi anche Mediaworld Black Friday 2025, come funziona e offerte imperdibili

10) Motorola moto g05

Chiudiamo con un Motorola davvero low cost. Il Motorola moto g05 è uno dei modelli entry-level più sorprendenti di questo Black Friday: da 189,90 euro scende a 99,90 euro, con un eccezionale sconto del 47%. Nonostante il prezzo molto contenuto, offre una dotazione che lo posiziona ben al di sopra delle aspettative della sua fascia.

Motorola ha integrato un sistema audio stereo con amplificazione dei bassi, capace di offrire suoni fino a sette volte più potenti. Il display 6,67" HD+ a 90Hz mantiene una buona fluidità e raggiunge una luminosità fino a 1000 nit, utile all’aperto. La fotocamera da 50MP utilizza l’intelligenza artificiale per ritratti più naturali e dettagli definiti. Il processore MediaTek Helio G81 Extreme con Estensione RAM permette un multitasking sorprendente per la categoria. La batteria da 5200 mAh garantisce una durata notevole, mentre il design in materiale vegano con protezione idrorepellente e vetro Gorilla Glass 3 aggiunge un tocco premium inaspettato.