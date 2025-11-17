Amazon Black Friday 2025, come funziona e le migliori offerte

Amazon ha ufficialmente annunciato il suo Black Friday 2025. Insieme ai giorni del Prime Day, si tratta della finestra di sconti più attesa in assoluto dai clienti della piattaforma di e-commerce (e non solo). I numeri dimostrano infatti come gli iscritti a Prime crescano notevolmente a ridosso dei periodi promozionali.

Anche quest’anno, Amazon non vuole essere da meno e ha pronte offerte esclusive su oltre un milione di prodotti tra elettronica, casa, moda, giocattoli e tanto altro. Per molti è l’occasione giusta di risparmiare, per altri è il momento di anticipare i regali di Natale.

In ogni caso, vediamo insieme quanto durerà il Black Friday 2025 di Amazon, come funzionerà, quali sono le differenze rispetto allo scorso anno e quali sono i prodotti in offerta migliori da acquistare.

leggi anche Black Friday e E-commerce. Strategie e tecnologie per aumentare le vendite senza stress

Cos’è il Black Friday 2025 di Amazon

Come già visto per altri grandi brand come MediaWorld, Euronics, Unieuro ed Expert, anche Amazon ha pronta una lunga finestra promozionale in vista del Black Friday. Il venerdì nero si terrà il prossimo 28 novembre, ma gli sconti iniziano molto prima.

Durante questa finestra di promo, la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo metterà in offerta più di un milione di articoli presenti nel suo catalogo, dando l’occasione a chiunque di risparmiare e di acquistare consapevolmente.

A differenza del Prime Day, in questo caso parliamo di una serie di promo aperte a tutti, anche a chi non ha un abbonamento al Prime attivo.

Rimangono comunque validi tutti i vantaggi di chi ha attivato un piano in abbonamento, tra cui la spedizione gratuita e veloce, l’accesso a ulteriori sconti e la possibilità di ottenere periodi gratuiti sui servizi collegati a Prime (es. Prime Music, Prime Video).

Ti ricordiamo che, se ancora non lo hai mai fatto prima, puoi creare un profilo Amazon e attivare un mese di prova gratuito a Prime. Trovi tutte le informazioni cliccando su questo link.

Quanto dura il Black Friday 2025 di Amazon

I grandi sconti di Amazon per il Black Friday 2025 prenderanno il via a partire dalle ore 00:01 di giovedì 20 novembre e proseguiranno fino alle 23:59 del 1° dicembre.

Come di consueto, dunque, il lungo periodo promozionale interesserà non solo il venerdì nero del 28 febbraio, ma anche il Cyber Monday previsto per il primo giorno di dicembre. Quest’ultima ricorrenza è cresciuta parecchio negli ultimi anni e si focalizza sugli sconti dedicati ai dispositivi tech.

Quali sono le differenze rispetto al Black Friday 2024

Ci sono differenze rispetto al Black Friday 2024 di Amazon? Alcune, ma non troppe. La piattaforma di e-commerce ha infatti deciso di proseguire sulla via della continuità, non alterando completamente la sua finestra di offerte più nota.

Per quanto riguarda gli sconti, la lista di articoli è lunghissima e interesserà qualsiasi categoria merceologica presente sul sito. Anche lo scorso anno, il Black Friday si è protratto per più di una settimana (dal 21 novembre al 2 dicembre).

L’unica vera grossa differenza riguarda il punto fisico in Italia. Nel 2024, oltre agli eventi online, venne aperto un pop-up store Black Friday Universe in via De Cristoforis 1 a Milano, aperto dal 26 novembre al 1° dicembre 2024.

Quest’anno il negozio si sposta a Roma, e più precisamente nella Black Friday Domus in Via del Babuino 81 dal 25 al 30 novembre.

Quali sono le 10 migliori offerte del Black Friday 2025 di Amazon

Il Black Friday 2025 di Amazon non ha ancora preso il via ufficialmente, ma già adesso è possibile trovare centinaia di migliaia di articoli in sconto esclusivo.

Ecco i 10 migliori selezionati da noi e suddivisi per categorie.

leggi anche Black Friday 2025, ecco le date e quali prodotti comprare

Smartphone

Con display Super AMOLED 6,7", 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, batteria da 5.000 mAh, protezione IP67 e 3 anni di garanzia, il Samsung Galaxy A56 5G è in sconto del 37%: lo paghi 349,00 invece che 549,90 euro.

Il top di gamma di Google è in offerta imperdibile. Con display Actua 6,3", 256 GB di memoria, Gemini integrato, tripla fotocamera avanzata e autonomia di oltre 24 ore, lo trovi in vendita a 679,00 euro invece che 999,00 (sconto del 32%).

Se cerchi uno smartphone entry level a un prezzo ancor più basso, lo Xiaomi POCO C85 fa al caso tuo. Ha 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, display 6,9" con 120 Hz di refresh rate e doppia fotocamera AI da 50 MP. Lo paghi 109,90 euro invece che 169,90, con uno sconto del 35%.

Casa e cucina

Questa potente aspirapolvere che lava a secco e umido, con inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM, autopulente con asciugatura veloce a 70°C e pulizia dei bordi su ambo i lati e in offerta a 299,00 euro, con uno sconto del 19% sul prezzo mediano di 369,00 euro.

L’Ecovacs Deebot T80 Omni è un potente robot aspirapolvere lavapavimenti con 18.000 di Pa, spazzola OZMO Roller, tecnologia ZeroTangle 3.0, lavaggio mocio con acqua calda a 40-75 gradi e asciugatura ad aria calda. Grazie al Black Friday di Amazon, lo paghi 499,00 euro invece che 1.099,00, con uno sconto del 55%.

Bellezza e cura del corpo

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO3 con protezione Advanced per le gengive, pulizia dei denti efficace, una testina di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio Oral-B è oggi in promozione a 59,98 euro invece che 139,99, con uno sconto finale del 57%.

Per una barba sempre curata, il rasoio elettrico Philips S5466/18 è ciò che fa per te. Tagli con pelle bagnata e asciutta, ha lame auto-affilanti ComfortTech, testine per il contorno viso a 360°, display LED e rifinitore ad aggancio. Il costo? 59,99 euro invece che 129,99 euro, con un ribasso del 54%.

Giocattoli e giochi

Un perfetto regale di Natale anticipato è il set LEGO della Capanna del Villaggio Fosha di One Piece. La trovi in offerta a 22,49 euro invece che 29,99, con uno sconto del 25%.

Una vera e propria tenda 2 in 1 con casetta da gioco, 2 porte e 4 finestre, perfetta per interni ed esterni con il suo tappetino imbottito. Per il Black Friday, Amazon l’ha messa in vendita a 49,99 euro invece che 69,99 euro, con un’offerta del 29%.

La PlayStation 5 Slim in versione Digital è in super offerta su Amazon. Può essere il regalo perfetto per te o per un tuo familiare. Solo oggi, su Amazon la paghi 383,80 euro invece che 499,99 euro, con uno sconto applicato pari al 23%.