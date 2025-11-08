Black Friday di Expert, le migliori offerte online e in negozio

Il Black Friday è uno dei migliori periodi dell’anno per fare acquisti. Usanza nata negli Stati Uniti, col passare degli anni si è diffusa in tutto il mondo e ha saputo conquistare anche il cuore degli italiani. Tutte le principali catene di e-commerce e di elettronica lanciano sconti unici su centinaia di prodotti, ed Expert non è da meno.

Il brand ha lanciato il suo personale mese nero di offerte, con alcuni dei dispositivi tech più amati e ricercati in assoluto disponibili ad un prezzo che difficilmente troverai altrove. Basta saper individuare la promo migliore per riuscire a risparmiare anche diverse centinaia di euro.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul suo funzionamento, sulla sua durata e sulle migliori offerte già disponibili, sei nel posto giusto. In questa guida ti sveliamo tutto quello che c’è da sapere sul Black Friday di Expert.

leggi anche Black Friday 2025, ecco le date e quali prodotti comprare

Cos’è il Black Friday di Expert 2025

Il Black Friday di Expert è l’appuntamento più atteso da milioni di consumatori attenti al risparmio e alle offerte. Nonostante il venerdì nero cada il 28 novembre, la catena di elettronica già da qualche giorno ha fatto partire la sua finestra di sconti esclusivi. Basta essere scaltri per riuscire ad approfittarne realmente.

Come già visto per altre realtà come MediaWorld, Unieuro ed Euronics, anche Expert ha deciso di suddividere il suo Black Friday in più parti. La prima di queste, chiamata “Black Friday Revolution”, è già iniziata e ti permette sin da oggi di risparmiare tantissimo.

Dall’elettronica di consumo ai prodotti per la casa, passando per la cura della persona e per gli elettrodomestici: ce n’è veramente per tutti i gusti. Puoi anticipare i tuoi regali di Natale oppure comprare quel dispositivo che avevi messo nella tua lista da tempo, con un risparmio garantito.

Quanto dura il Black Friday di Expert 2025

Visto che il Black Friday è fissato per il prossimo 28 novembre, qual è la reale finestra di sconti decisa da Expert? Come già successo negli anni scorsi, la catena di elettronica ha deciso di allargare le promo per tutto il mese di novembre. Molto probabilmente, con due scaglioni separati.

Il primo ha preso il via il 30 ottobre scorso ed è stato soprannominato “Black Fiday Revolution”. Andrà avanti fino al prossimo 16 novembre, dunque c’è ancora più di una settimana per approfittare dei primi sconti pensati dall’azienda.

Molto probabilmente, già dal 17 novembre scatterà il secondo e ultimo rush fino al 28 novembre col Black Friday. È anche possibile che le promozioni vadano avanti fino al lunedì successivo, in concomitanza col Cyber Monday.

Quali sono i prodotti in offerta col Black Friday di Euronics 2025

Hai già deciso che prenderai parte al Black Friday di Euronics 2025 ma non sai ancora su quali prodotti concentrarti? La lista è molto lunga e spazia su diverse categorie merceologiche. Ti basta individuare quelle che ti interessano e monitorare le offerte, per ottenere sconti persino superiori al 50%.

L’elettronica di consumo continua ad essere il settore maggiormente interessato, come da tradizione per il Black Friday. Se quindi cerchi uno smartphone, un tablet, un PC o device simili, è il momento perfetto dell’anno per approfittarne e risparmiare davvero.

Ma perché no, potresti anche valutare la possibilità di comprare un elettrodomestico che cercavi da tempo. Ci sono frigoriferi di ultima generazione, lavatrici e asciugatrici con sistemi integrati, forni a microonde, friggitrici ad aria e tanto altro.

Una grossa mano te la possono dare i dati di ricerca effettuati dagli analisti negli anni scorsi sulle categorie di prodotto maggiormente ricercate dai consumatori. Avendo dati così importanti, è naturale che aziende come Expert decidano di concentrarcisi.

Come detto, ad andare per la maggiore sono smartphone e smartwatch. Potresti quindi valutare l’acquisto di un nuovo iPhone, di un Apple Watch di ultima generazione. Ma anche di AirPods o iPad. Al tempo stesso, sono sempre scontate le stampanti, le TV OLED, gli smartwatch in generale e le console da gaming.

Se invece preferisci concentrarti sui marchi, più che sui prodotti, alcune realtà continuano ad andare per la maggiore (più di altre). Impossibile non menzionare Apple, che quasi sicuramente punterà sul Black Friday per infrangere ogni record di vendita dei suoi nuovi iPhone 17. Occhio anche a Samsung che, in attesa dell’arrivo dei Galaxy S26, punterà forte sugli ultimi colpi del Galaxy S25.

Preferisci elettrodomestici e prodotti per la cura personale? Allora segnati nella lista Oral-B, Imetec e Dyson, sono da anni le grandi protagoniste del settore quando si parla di sconti per il Black Friday.

leggi anche I migliori 5 smartphone per rapporto qualità-prezzo

Quali sono le migliori offerte del Black Friday di Euronics 2025

Per avere un’idea più precisa delle offerte lanciate da Euronics per il suo Black Friday 2025, una grossa mano lo può dare il volantino pubblicato sul suo sito ufficiale (e consultabile in questa pagina) riguardante la finestra del “Black Friday Revolution”.

Una buona scelta di partenza può essere il Samsung Galaxy A36, smartphone mid-range con display da 6,7" SuperAMOLED con refresh rate a 120Hz, RAM da 8 GB e storage da 256 GB, tripla fotocamera da 50+8+5 MP e batteria da 5000 mAh. Lo puoi acquistare a soli 299,90 euro.

Se invece cerchi un laptop per lo studio o per il lavoro, l’Asus VivoBook F1504VABQ126W è la scelta migliore. Si presenta con un display da 15,6" FHD IPS, processore Intel Core 5 120U, scheda grafica Intel, Wi-Fi 6, HDMI, 2 porte USB e 2 porte USB Type-C. Il prezzo proposto è di soli 499 euro.

Non potevano mancare le Smart TV e, in questo senso, c’è il TLC da 75" che è un’occasione unica. Il processore è un QuadCore con audio Dolby AC4 30W, dispone di Chromecast & T-Cast, 3 porte HDMI 2.1, uscita ottica per le cuffie, qualità 4K HDR e Dolby Audio. Il prezzo è di 499 euro.

Chiudiamo con un grande elettrodomestico, ossia l’asciugatrice Bosch WTH8521811. Dispone di un carico da 8 KG, della funzionalità Auto Dry che raggiunge automaticamente il livello di asciugatura desiderato, filtro easy clean, design antivibrazioni e display LED per posticipare la fine del programma. La puoi fare tua a 479 euro.

Come sfruttare al meglio le offerte del Black Friday di Euronics 2025

Ora che conosci i prodotti e i brand che più si faranno riconoscere per gli sconti e alcuni dei migliori dispositivi già in promo con Euronics, è giunto il momento di fare un recap di alcuni dei consigli più efficaci per sfruttare al meglio il Black Friday 2025.

Considerando che parliamo di una singola catena di elettronica, che però all’interno del suo catalogo dispone di migliaia di prodotti in sconto, la cosa migliore da fare è scaricare l’app per smartphone e registrare un profilo. In questo modo, avrai modo di accedere a finestre di sconto esclusive e di ricevere notifiche ogni volta che i tuoi articoli preferiti si abbassano di prezzo.

Ti abbiamo parlato poc’anzi del volantino digitale del Black Friday, tienilo sempre d’occhio e stai attendo a possibili variazioni di prezzo. Questo importante supporto ti permette di divincolarti meglio tra le centinaia di offerte proposte, così da non perderti sul sito e sapere esattamente su cosa focalizzare la tua attenzione.

Avendo dei punti fisici, Expert spesso esaurisce la sua scorta solo online. Se dunque hai notato la presenza di un prodotto che non c’è più sul sito a un prezzo imperdibile, verifica l’eventuale disponibilità in negozio.

Infine, ricordati di rispettare le scadenze e di impostare un budget. Molte offerte possono scadere dopo un certo lasso di tempo, dunque tienile sempre d’occhio per non arrivare fuori tempo. Per le tue finanze, invece, scegliere una soglia oltre la quale non spendere può essere utile per non sperperare le tue finanze.